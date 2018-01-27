Тяжёлая поступь «Мираторга». Лидер.

О «Мираторге» говорят по-разному: кто с восторгом, кто с недовольством, кто с надеждой, кто с завистью.

Но заходя в мясные отделы наших магазинов. те из нас, кто прожил «весёлые девяностые», до сих пор с удивлением всматриваются в ряды окороков, вырезок, котлет, шпикачек, в розовую телятину, шейки, грудинку, стейки, куриные грудки и многое другое под красной маркой «Мираторга».

Как же это произошло? И не исчезнет ли это как утренний сон…

Как начинался «Мираторг»

История «Мираторга» не была «белой и пушистой».

Его владельцы братья Виктор и Александр Линники, как и многие российские промышленники, начали своё восхождение в 90-е годы с перепродаж (спекуляции по-советски) и импорта. В 1995 году они учредили компанию «Мираторг» и занялись импортом мясных изделий.

Первым моментом истины для «Мираторга» стал 1998 год. После стремительной девальвации рубля многие импортёры не смогли исполнять свои контракты. Все оправдывались форс-мажором, только не Линники. Как они договаривались с поставщиками, никто не говорит, но именно после кризиса они показали себя как надёжные партнёры.

Братья Линник начали завозить свинину из Латинской Америки. Это был риск: бразильское мясо было дорогим. Сомневались и бразильцы — компанию мало кто знал. Но «Мираторг» взялся обеспечить объёмы — и ему дали эксклюзивный контракт с бразильской компанией Minerva Foods, крупнейшим производителем говядины в Южной Америке.

«Мираторг», как и другие крупные импортёры, начал наращивать свою долю в импорте. «Мираторг» много ввозил сверх квот. Такая схема позволяла, нарабатывая себе историю, на следующий года ввозить те же объёмы по квотам. Ради объёмов Линники распродавали корабль за 2-3 дня (мясо тогда возили судами-рефрижераторами по 3-10 тыс. тонн), когда можно было растянуть на неделю-другую и получить в итоге больше. «Мираторг» поступился прибылью ради объёмов.

В 2005 году выручка «Мираторга» составила уже 9,3 млрд. рублей, чистая прибыль — 320 млн. рублей.

А может попробуем сами?

Занимаясь импортом, братья Линники создали в России отличную дистрибьюторскую сеть, что позволило им начать производство мясных полуфабрикатов.

При поддержке ВЭБ они строят в Калининграде вместе с бразильцами комбинат «Конкордия», вложив в него 2,2 млрд. рублей. Но в какой-то момент Линники поняли, что предприятие не самое эффективное. Бразильцы упорно считали, что в России дешёвая рабсила, поэтому автоматизировать предприятие незачем. Они могли месяцами обсуждать вопрос, который у Линников решался за пару часов. Непонимание достигло критической точки, и в июне 2009 года «Мираторг» выкупил у бразильцев их долю.

В 2005 году инвесторам в сельское хозяйство дали зелёный свет — государство на самом высоком уровне поддержало развитие отечественного сельского хозяйства.

Частные инвесторы на тот момент активно вкладывались лишь в птицекомплексы — группа «Черкизово» Игоря Бабаева, «Оптифуд» Александра Оболенцева, «Продо» партнеров Романа Абрамовича 14, «Интеррос» Владимира Потанина. Дело в том, что производственный цикл в птицеводстве составляет 40 дней, тогда как в свиноводстве — не менее полугода, а в мясном скотоводстве — два-три года.

Линники увидели в сегменте свиноводства потенциал: с одной стороны, импорт ограничен, с другой — именно на рынке свинины доля импорта была наибольшей. Конкуренция по цене — практически беспроигрышный подход.

В том же 2005 году «Мираторг» приобрел 40% долей в двух белгородских свинокомплексах, принадлежащих французской компании BelgoFrance. Это была проба пера, к тому же ничего приличнее на тот момент в свиноводстве на рынке не существовало. По его словам, Линники рассчитывали развивать проект вместе с французами, поучиться у них. Спустя два года братья-бизнесмены полностью выкупили предприятие у французских партнеров.

«Французы за четыре года работы смогли создать стадо в 2500 свиноматок, а мы за пять лет — в 53 000. Просто у нас разные подходы к управлению, — рассказывал Виктор Линник в одном из интервью в 2009 году. — Если бы мы по-прежнему работали как СП, то вели бы бесконечные обсуждения». В параллельном свиноводческом проекте «Мираторг» тоже в итоге остался один. В начале 2006 года Линники совместно с компанией «Агро-Белогорье» Владимира Зотова создали предприятие по убою и первичной переработке мяса «Короча». Запланированная мощность — 2 млн. свиней в год. Объем инвестиций — 6,6 млрд. рублей.

Рывок в кризис

Пик строительства пришелся на кризис 2008 года. Партнерство развалилось, «Мираторгу» пришлось выкупить 49% акций «Корочи» у «Агро-Белогорья». Причин ни одна из сторон не раскрывает. Бойня была готова, а строительство свиноферм затормозилось. ВЭБ обещал «Мираторгу» выделить 1,36 млрд. рублей на завершение работ по свинокомплексу «Журавский», но с выделением денег не спешил.

В июне 2009 года на Белгородчине побывали премьер-министр и первый вице-премьер правительства страны, курировавший сельское хозяйство. В области, где к тому моменту сформировался крупнейший в стране животноводческий кластер, было решено провести выездное совещание правительства. Именно после того визита ВЭБ выделил «Мираторгу» необходимый кредит.

Чтобы стать лидером отрасли, «Мираторгу» с момента запуска собственного производства понадобилось пять лет. В 2007 году компания заняла шестое место среди крупнейших производителей с долей рынка чуть больше 2%, тогда как доля группы «Продо» достигала 6%. Уже в 2010 году «Мираторг» стал лидером с долей 7,2%. Выручка компании достигла 34,4 млрд. рублей, чистая прибыль — 3,1 млрд. рублей.

Но и чистый долг компании к концу 2010 года за пять лет вырос в 10 раз — до 22,5 млрд. рублей.

«Мираторг» не стал продавать акции, чтобы не привлекать в компанию многочисленных миноритариев, а обратился к облигационным заимствованиям. Первое размещение «Мираторг» провел в 2007 году и вернулся на рынок капитала после кризиса в 2011 году и привлек еще 3 млрд. рублей. Помогла хорошая кредитная история.

«В период финансового кризиса АПХ „Мираторг“ был одним из немногих, кто полностью исполнил обязательства по облигационному выпуску, в то время как часть представителей аграрного сектора не смогли этого сделать, оставив неприятный осадок в виде дефолтов, реструктуризаций с ущемлением прав кредиторов», — писали аналитики Газпромбанка, выступившего организатором размещения.

Наступление по всем румбам

Несмотря на финансовые трудности, «Мираторг» продолжает расширять выращивание свинины. В 2013 году запускаются 2 свинокомплекса в Курской области. Открываются новые свинокомплексы в Белгородской области.

Когда компания вышла в лидеры по свинине, братья Линники решили диверсифицировать производственный портфель. В апреле 2012 года запускаются 2 птицеводческие фермы в Брянской области. Там же строится комплекс по переработке мяса птицы. В феврале 2015 года он заработал на полную мощность — 100 000 т в год.

Один за другим запускаются заводы по производству комбикормов в Белгородской и Брянской областях.

В 2011 году «Мираторг» достроил производственно-сбытовую цепочку «от поля до прилавка», открыв в Москве свой первый одноименный супермаркет. Холдинг открыл 64 магазина в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и регионах России. Братья Линники увидели в ритейле интересный и доходный бизнес, где можно за счет небольшого привлечения ресурсов иметь хорошую рентабельность и прибыль. Но розничный проект показывает, что «Мираторг» — обычная компания, которой свойственно ошибаться. Некоторые магазины пришлось закрыть, а стратегию развития ритейла переписать. Сейчас у «Мираторга» 52 магазина в 7 регионах.

И наконец самый важный и серьёзный этап создания империи — проект по производству говядины.

Ставка на выращивание бычков была сделана в Брянской области. В течение нескольких лет на фермы и откормочные площадки поступают десятки тысяч бычков породы Абердин-Ангус из США.

В феврале 2012 года запускается животноводческий комплекс на 4000 голов в Брянской области. В октябре 2013 года — ещё 1 ферма на 4000 голов.

В 2015 году — откормочная площадка на 50 тыс. голов в Орловской области и ферма в Калужской области.

В 2016 году — ферма на 5000 голов в Смоленской области.

Для переработки говядины строятся мясоперерабатывающие заводы в Калининграде — «Мираторг-Запад» и в Брянской области.

Империя «Мираторг»

Холдинг делится на 7 дивизионов:

— дивизион «Говядина» — объединяет 63 фермы в Брянской, Калининградской, Смоленской, Тульской, Орловской, Калужской областях. Годовое производство собственной говядины составляет 82 тыс. тонн в год в убойном весе,

— дивизион «Свинина» — 28 автоматизированных свинокомплексов в Белгородской и Курской областях. Производство составляет более 409 тыс. тонн свинины в год (данные за 2016 год), на объектах работает 1800 сотрудников,

— «Птицеводство» — 12 площадок родительского стада и ремонтного молодняка, 7 бройлерных птицеферм, 1 перерабатывающий завод,

— «Мясопереработка» — завод по переработке говядины в Брянской области, завод по переработке свинины «Короча» в Белгородской области, завод по переработке мяса птицы в Брянской области,

— «Полуфабрикаты и мясные изделия» — завод «Мираторг-Запад» в Калининградской области,

— «Корма» — 3 комбикормовых завода в Белгородской области и 1 — в Брянской,

— «Растениеводство» — поля в Белгородской, Курской, Орловской, Брянской и Калининградской областях, где собирается до 1 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур,

— 52 магазина оптовой и розничной торговли.

В 2016 году Агрохолдинг «Мираторг» становится единоличным лидером по производству свинины и говядины в России.

Сегодня

В 2017 году «Мираторг» произвёл:

— 82 тыс. тонн говядины, это на 32% больше, чем в 2016 году,

— 45 тыс. тонн мясных полуфабрикатов и готовых блюд, производство выросло на 5%,

— 114 тыс. тонн мяса птицы, что на 11% превышает показатель 2016 года,

— в сельскохозяйственный оборот введены 85 тыс. га залежных (заброшенных) земель,

— запущена мясная ферма в Черняховском районе Калининградской области,

— ферма КРС запущена в Тульской области, инвестиции составили 900 млн. рублей,

— в Пристенском районе Курской области введены в эксплуатацию 2 свиноводческие фермы с совокупными инвестициями более 1 млрд. рублей,

— также в Курской области в Суджакской районе открыта первая очередь комплекса по производству розовой телятины мощностью 30 тыс. голов в год. Инвестиции в проект составил 2,7 млрд. рублей.

— в мае открыта животноводческая ферма в Калужской области, площадка занимает 5 тыс. га, на ней откармливается 3500 абердин-ангусов,

— запущен комбикормовый завод в Белгородской области мощностью 22 тыс. тонн в год.

Создано 1860 новых рабочих мест в депрессивных районах Брянской, Орловской, Калужской, Тульской, Смоленской областях в 2017 году.

Совокупное поголовье КРС превысило 500 тыс. голов. Собственное материнское стадо более 225 тыс. голов с хорошей генетикой, что позволило полностью заместить импорт маточного поголовья.

По итогам 2017 году агрохолдинг получил приплод в 165 тыс. телят — крупнейший в истории подотрасли специализированного мясного скотоводства в России.

Планы предприятия направлены на увеличение поголовья до 1 млн. голов к 2020 году.

Поголовье птицы на плащадках «Брянского бройлера» составляет 7,5 млн. голов

Всего в 2017 году «Мираторг» вел строительство 18 новых ферм в Брянской, Смоленской, Калужской, Тульской, Калининрадской областях.

Завтра

Курская область

Совокупные инвестиции «Мираторга» в 2018 году в Курской области составят не менее 20 млрд руб. Строятся:

— комплекс по производству ягнятины, запустить который планируется весной этого года,

— мясоперерабатывающий завод мощностью 500 тысяч тонн свинины в убойном весе в год в в с. Черницыно Октябрьского района. Стоимость роботизированнй мясохладобойни составляет 68 млрд. рублей, она сможет перерабатывать 4,5 млн. голов свиней в год.

Калининградская область

— АПХ «Мираторг» инвестирует 0,5 млрд. рублей в строительство 2 новых ферм в Калининградской области для увеличения поголовья крупного рогатого скота абердин-ангусской породы в регионе до 75 тысяч голов в 2018 году (пока только 45 тыс. голов),

«Калининградская мясная компания» откроет две маточные фермы на 5 тысяч голов каждая в Неманском и Озерском районах. Для обеспечения новых площадок кормовой базой компания окультурит 10 тысяч гектаров земли. Поставки животных на фермы будут производиться исключительно за счёт собственного поголовья компании,

— также 100 млн. рублей будет инвестирована в модернизацию 7 ферм.

Тульская область

— 3 новые фермы открываются в Чернском, Одоевском и Белёвском районах Тульской области. Под строительство новых ферм и обеспечение их кормовой базы «Брянская мясная компания» (подразделение «Мираторга») уже ввела в сельскохозяйственный оборот 20 тыс. га залежных земель. Сейчас завершаются пусконаладочные работы на объектах, идёт подключение инженерных коммуникаций.

Смоленская область

Новая ферма открывается в Хиславичском районе Смоленской области.

Брянская область.

Полным ходом ведётся строительство кожевенного завода с инвестициями в 2,8 млрд. рублей. Запуск планируется осенью этого года.

Успех мясного проекта «Мираторга» вызывает многочисленные вопросы у экспертов. Недоброжелатели ставят в вину Линникам близость к чиновникам, связи «на самом верху», «вовремя появляющиеся» миллиардные кредиты, государственные инвестиции только для «Мираторга», экономическое выдавливание и уничтожение конкурентов.

Симпатизирующие отмечают успешную стратегию компанию, разумный риск, знание перспективных рынков, надёжность в выполнении финансовых обязательств, устремлённость к постоянному расширению производства.

Наверное, есть и то, и другое. Но тяжёлая поступь «Мираторга» безусловно идёт на благо нашей стране.