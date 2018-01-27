Выборгский завод заложил головной морозильный траулер проекта КМТ02 «Норд Пилигрим»

26 января 2018 года на Выборгском судостроительном заводе состоялась церемония закладки киля головного 80-метрового морозильного траулера проекта КМТ02 «Норд Пилигрим» (строительный № 939).

Заказчик головного судна стоимостью около 3,4 млрд рублей — компания «Норд Пилигрим» (контракт заключен в двух валютах с целью исключения рисков валютных колебаний). В данной серии предполагается строительство четырех судов. Три следующих судна серии будут переданы петербургской управляющей компании «ФОР».

За основу проекта взят эскизный проект норвежского проектного бюро Skipsteknisk — ST-116XL, который «Морское инженерное бюро» переработало в проект KMT02.01 Строительство займет около двух лет, сдача судна запланирована на ноябрь 2019 года.

«Этим траулером мы открываем новую серию судов. Она будет похожа на уже строящийся траулер проекта KMT01.01. По всем характеристикам это будет один из самых современных траулеров, строящихся на российских верфях», — сказал генеральный директор Выборгского судостроительного завода Александр Соловьев.

Основное назначение судна: добыча способом траления донных/морских пород рыбы и креветок, производство замороженной в море продукции, с обработкой улова непосредственно на борту судна.

Основные виды добываемых рыб — треска и пикша, а также морской окунь и зубатка.

Основные виды продукции: свежемороженная неразделанная рыба, обезглавленная и потрошеная рыба, филе и печень трески, а также рыбная мука и рыбий жир.

После обработки и заморозки хранение улова обеспечивается в морозильном трюме вместимостью около 2050 м.куб. Рыбная мука хранится в отдельном трюме вместимостью около 260 м.куб.

Судно оборудовано для работы с одиночным тралом и двумя тралами одновременно.

Судно имеет следующие характеристики:

Длина габаритная — около 80,40 м;

Ширина — 15,40 м;

Высота борта до главной палубы — 6,15 м;

Высота борта до промысловой палубы — 9,10 м;

Максимальная осадка — 8,90 м.

Класс Российского Морского Регистра Судоходства — KM (*) Ice3 AUT1 (REF) Fishing Vessel.

Предполагаемые районы эксплуатации судна — Северная Атлантика, включая Гренландию, Канаду, Исландию, Шпицберген и Баренцево море.

Проектная скорость судна 15 узлов обеспечивается одним главным двигателем мощностью 4640 кВт, работающим на ВРШ в неповоротной насадке.

Управляемость, в том числе при работе с двумя тралами одновременно, обеспечивается одним рулем Беккера с закрылком.

Для улучшения управляемости на малых ходах предусмотрено носовое подруливающее устройство мощностью 600 кВт.

Работа судовой электростанции обеспечивается двумя дизель-генераторами мощностью 1000 кВт и 520 кВт, а также валогенератором мощностью 3250 кВт. Кроме того, предусмотрен АДГ мощностью около 110 кВт.

Корпус и надстройка судна стальные, рулевая рубка — из алюминиевого сплава. Для обеспечения коррозионной защиты, помимо лакокрасочных материалов, предусматривается катодная защита подводной части корпуса, а также напыление цинком наружных поверхностей конструкций, подверженных воздействию агрессивной среды.

Для работы во время промысла предусмотрен кормовой кран грузоподъемностью 8 т при вылете стрелы 15 м. Для разгрузочных работ в порту предусмотрен кран в средней части судна грузоподъемностью 5 т при вылете стрелы 14 м и кран в носовой части судна грузоподъемностью 2,5 т при вылете стрелы 8 м.

Промысловое оборудование (системы донного траления), а также якорно-швартовные механизмы, поставляются в комплекте с автоматизированной системой управления.

Оборудование рыбообрабатывающей фабрики состоит из различных типов филетировочных машин, машин для обезглавливания и потрошения, а также оборудования для транспортировки, сортировки рыбы, сортировки филе, накопителей для хранения рыбы, столов для взвешивания, столов для упаковки и т. п.

Предусмотрен консервный цех для производства консервов печени трески, а также рыбомучная установка.

Проживание 46-ти членов экипажа обеспечивается в комфортабельных одно- и двухместных каютах, на судне предусмотрена кают-компания с отдельной зоной самообслуживания, а также все необходимые медицинские, санитарно-бытовые и санитарно-гигиенические помещения, в соответствии требованиями Санитарных правил для судов промыслового флота. Кроме того, на судне предусмотрен спортивный комплекс в составе тренажерного зала и сауны.

Также для обеспечения комфортных условий экипажу при неполной загрузке судна предусмотрен успокоитель качки пассивного типа. В качестве жидкости в системе успокоения качки используется дизельное топливо.

Судно укомплектовано радио и навигационным оборудованием в соответствии с классом судна и предполагаемым районом плавания, а также комплексом специализированного рыбопоискового оборудования.