В ЦАГИ доставлена консоль крыла МС-21 для проведения ресурсных испытаний
В январе в Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского была доставлена композитная натурная консоль крыла самолета МС-21. На агрегате будут проведены испытания элементов механизации консоли на усталость и живучесть при разных углах отклонения предкрылков и закрылков. Работы проводятся по заказу ПАО «Корпорация «Иркут».
Целью исследований является подтверждение работоспособности агрегатов систем управления с предкрылками и закрылками во время эксплуатации самолета. Испытания должны подтвердить, что все элементы конструкции обеспечивают безопасность полета.
В дальнейшем консоль установят на специальный стенд в лаборатории ресурсных испытаний комплекса прочности ЦАГИ. Агрегат оснастят системой нагружения для приложения к предкрылкам и закрылкам периодических переменных нагрузок и оборудуют датчиками, контролирующими данный процесс.
Специалисты ПАО «Корпорация «Иркут» совместно с учеными ФГУП «ЦАГИ» разработали несколько полетных циклов, каждый из которых имитирует эксплуатационные воздействия на системы механизации крыла во время полета самолета МС-21.
На первом этапе испытаний агрегат будет подвергнут воздействию 60 тысяч полетных циклов. В результате специалисты ЦАГИ подтвердят прочность элементов для обеспечения начального безопасного ресурса в течение нескольких лет и получат новые данные для расчетов конструкций из композитных материалов.
29.01.1802:40:26
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