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Авиация

В ЦАГИ доставлена консоль крыла МС-21 для проведения ресурсных испытаний

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В январе в Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского была доставлена композитная натурная консоль крыла самолета МС-21. На агрегате будут проведены испытания элементов механизации консоли на усталость и живучесть при разных углах отклонения предкрылков и закрылков. Работы проводятся по заказу ПАО «Корпорация «Иркут».

Целью исследований является подтверждение работоспособности агрегатов систем управления с предкрылками и закрылками во время эксплуатации самолета. Испытания должны подтвердить, что все элементы конструкции обеспечивают безопасность полета.

В дальнейшем консоль установят на специальный стенд в лаборатории ресурсных испытаний комплекса прочности ЦАГИ. Агрегат оснастят системой нагружения для приложения к предкрылкам и закрылкам периодических переменных нагрузок и оборудуют датчиками, контролирующими данный процесс.

Специалисты ПАО «Корпорация «Иркут» совместно с учеными ФГУП «ЦАГИ» разработали несколько полетных циклов, каждый из которых имитирует эксплуатационные воздействия на системы механизации крыла во время полета самолета МС-21.

На первом этапе испытаний агрегат будет подвергнут воздействию 60 тысяч полетных циклов. В результате специалисты ЦАГИ подтвердят прочность элементов для обеспечения начального безопасного ресурса в течение нескольких лет и получат новые данные для расчетов конструкций из композитных материалов.

http://www.tsagi.ru/pressroom/news/3570/

МС-21, ЦАГИ, Жуковский
  • Виктор Гюго Виктор Гюго
    29.01.1802:40:26

    МС-21 будет очень прогрессивный самолёт. И конкурент Боингам. Вот где зарубы будут на рынке…

    #1002038
  • Нет аватара Захарка
    29.01.1808:19:28

    Вопрос тем, кто в курсе — сколько уже можно это несчастное крыло ломать в ЦАГИ? Я понимаю, да, что нужно проводить практические ресурсные испытания, но у них там что, вычислительной техники вообще нет?

    #1002072
    • Нет аватара Paleh
      29.01.1808:50:48

      Не существует вычислительной техники, которая предусмотрит всё. Не стоит её идеализировать.

      #1002082
    • magnet magnet
      29.01.1809:34:35

      МС-21 это и есть крыло…всё остальное отработано…именно из-за крыла все основные плюшки данного проекта идут … поэтому перепроверить и допроверить и еще раз проверить будет не лишним НИКОГДА!!!

      Отредактировано: magnet~09:35 29.01.18
      #1002094
      • Сергей Турчин Сергей Турчин
        29.01.1809:56:56

        Ресурсные испытания на соответствующем стенде — обязательный этап при создании самолета. И любой самолет с крылом любой конструкции его избежать не может. Вы же не захотите летать на самолете, у которого вдруг на тысячном взлете отвалятся крылья… А 999 раз было все прекрасно.

        #1002097
    • Сергей Турчин Сергей Турчин
      29.01.1809:53:25

      Сколько надо, столько и будут. Основные узлы самолета испытывают на прочность на двух стендах — статическом — на предельную (разовую)нагрузку и динамическом — ресурсном — на циклические многократные нагрузки. Ресурсных испытаний крыла еще не делали, насколько я помню. Смысл второго, ресурсного типа испытаний — в анализе поведения конструкции под действием многократных нагрузок, не превышающих уровня разрушающего предела — ну типа как алюминиевую проволоку ломают многократно изгибая ее туда-сюда. С крылом будут делать примерно то же. Вычислительных моделей, способных с достаточной точностью воспроизвести этот процесс на компьютере не существует, да и производительность даже суперкомпьютеров для этого еще недостаточна.

      Так что пейте кефир, он успокаивает нервы, все идет по плану.

      #1002096
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