«Газпром нефть» открыла новое крупное месторождение нефти в ХМАО с запасами в 25 млн тонн

По итогам геологоразведочных работ 2017 года «Газпромнефть-Хантос», дочерняя компания «Газпром нефти», открыл новое нефтяное месторождение на перспективном лицензионном участке в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Извлекаемые запасы нефти С1+С2 нового актива, поставленные на баланс Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых, составляют 25 млн тонн.

По действующей российской классификации, месторождение относится к категории крупных.

Новое месторождение названо в честь бывшего вице-президента «Славнефти» Александра Жагрина, который ушел из жизни 10 декабря 2017 года.

«В 2018 году „Газпром нефть“ продолжит геологоразведочные работы на месторождении имени А. Жагрина, в том числе будут проведены сейсмические исследования и пробурена вторая поисково-оценочная скважина. В соответствии с планом развития актива до 2023 года на месторождении планируется пробурить 195 скважин», — говорится в сообщении.