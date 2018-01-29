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Добыча и разведка полезных ископаемых

«Газпром нефть» открыла новое крупное месторождение нефти в ХМАО с запасами в 25 млн тонн

  •  © tass.ru

По итогам геологоразведочных работ 2017 года «Газпромнефть-Хантос», дочерняя компания «Газпром нефти», открыл новое нефтяное месторождение на перспективном лицензионном участке в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Извлекаемые запасы нефти С1+С2 нового актива, поставленные на баланс Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых, составляют 25 млн тонн.

По действующей российской классификации, месторождение относится к категории крупных.

Новое месторождение названо в честь бывшего вице-президента «Славнефти» Александра Жагрина, который ушел из жизни 10 декабря 2017 года.

«В 2018 году „Газпром нефть“ продолжит геологоразведочные работы на месторождении имени А. Жагрина, в том числе будут проведены сейсмические исследования и пробурена вторая поисково-оценочная скважина. В соответствии с планом развития актива до 2023 года на месторождении планируется пробурить 195 скважин», — говорится в сообщении.

http://tass.ru/tek/4910551?utm_source=finobzor.ru

Разведка и добыча полезных ископаемых, Газпромнефть-Хантос
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    29.01.1817:58:25

    Первая же поисково-оценочная скважина дала нефть с оконтуриванием на 25 млн. тонн запасов. Если эта информация верна, то совсем неплохо!

    #1002283
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