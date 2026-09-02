Минпромторг России подтвердил российское происхождение ведущих мостов для экскаваторов-погрузчиков производства Чебоксарского завода силовых агрегатов (ЧЗСА). Это разработка стала возможной благодаря успешной кооперации участников Машиностроительного Кластера Чувашской Республики. Решение о включении продукции в соответствующий реестр вступило в силу 31 августа 2026 года.

Хотя конструкторская документация разрабатывалась инжиниринговая компания «Априорные решения машин» (АРМ, Москва) в тесной кооперации с инженерным центром ЕлАЗ для комплектации их флагманских моделей, технические параметры мостов универсальны. Это означает, что продукция ЧЗСА может быть легко адаптирована для применения всеми производителями экскаваторов-погрузчиков в России, открывая перед всей отраслью новые возможности.

На сегодняшний день мосты ЧЗСА являются единственными в своем классе, официально включенными в реестр Минпромторга для колесных экскаваторов-погрузчиков. Этот статус снимает многолетнюю проблему импортозамещения в критическом узле трансмиссии и предоставляет рынку полностью отечественный, сертифицированный компонент.

Включение в реестр дает право использовать мосты ЧЗСА для подтверждения российского происхождения финальной техники. Теперь любой завод-изготовитель экскаваторов-погрузчиков, установивший на свою машину мосты ЧЗСА, может гарантированно подтверждать соответствие требованиям Постановления Правительства РФ № 719.

Для отрасли это означает:

· легальный доступ к государственным закупкам и тендерам;

· возможность получения мер господдержки и субсидий;

· полную независимость от импортных поставок комплектующих.

«Мы создавали этот продукт как ответ на вызовы времени. Тот факт, что мосты изначально проектировались под конкретную модель ЕлАЗ, не сужает их применение. Напротив, мы сделали их максимально адаптивными к любой компоновке экскаватора-погрузчика. Это победа не одной марки, а всего машиностроительного сектора страны. Это успех, который работает на укрепление технологического суверенитета России в целом», — генеральный директор ЧЗСА Александр Дмитриев.

Продукция ЧЗСА прошла цикл стендовых и ходовых испытаний, подтвердив ресурс и совместимость с различными типа трансмиссий, используемых в этом сегменте техники.

Теперь любой отечественный производитель экскаваторов-погрузчиков имеет доступ к компоненту, официально признанному Минпромторгом российским — а значит, может строить свои бизнес-стратегии с опорой на стабильность и государственные преференции.