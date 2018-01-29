

Предприятие «Швабе» модернизировало оптический цех

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На производственной площадке Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ) холдинга «Швабе», входящего в Госкорпорацию Ростех, завершился очередной этап модернизации оптического цеха. Прямой экономический эффект от модернизации оборудования подразделения уже составил более 25 млн рублей.

Модернизация оптического цеха проводится на ЗОМЗ в рамках реализации программы техперевооружения. В прошлом году было реконструировано пять станков. На текущий год запланировано обновление еще восьми единиц оборудования.

«Модернизация станков оптического производства выполняется на нашем предприятии с 2015 года. За это время мы усовершенствовали 17 единиц оборудования. Общая эффективность проведенных мероприятий уже превысила 25 миллионов рублей», — рассказал генеральный директор ЗОМЗ Андрей Расторгуев.

В ходе модернизации специалисты ЗОМЗ провели оценку технического состояния узлов, органов управления и отдельных деталей. Станки оптического цеха получили новые двигатели, современные блоки управления, автоматику, реле и пускатели. Производственную технику оснастили новыми подшипниками и проводкой. Усовершенствование станков в 2015-2017 годах на 15% повысило производительность оптического цеха.