Крупная партия автомобилей КАМАЗ-6520 поставлена в Туркменистан

Первая партия самосвалов в количестве 42 единиц отправлена заказчику в рамках Постановления о закупке грузовых автомобилей КАМАЗ, подписанного Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в сентябре 2017 года во время визита в страну Президента России Владимира Путина. Согласно документу, Министерство автомобильного транспорта Туркменистана закупит у лидера российского автопрома всего 250 единиц автомобилей КАМАЗ-6520 грузоподъёмностью 20 тонн. Ещё 208 самосвалов той же модели с колёсной формулой 6×4 и объёмом кузова 20 куб.м будут поставлены в республику в течение года. Техника пополнит автопарк предприятий Министерства автомобильных дорог и будет распределена по всем велаятам Туркменистана.

Туркменистан — один из крупных и стабильных рынков сбыта камазовской продукции. С 2006 года в страну поставлено более 9 тыс. единиц грузовых автомобилей и спецтехники КАМАЗ, которые задействованы в различных отраслях народного хозяйства республики.

«КАМАЗ» имеет в Туркменистане дилерскую сеть, представленную в Балканабаде, Мары, Дашаузе и Туркменабаде.

С учётом высокого спроса на камазовские грузовики в этом регионе в июле 2008 года в Ашхабаде был открыт учебно-сервисный центр КАМАЗ площадью более 5 тыс. кв. метров.

Помимо поставки автотехники и её полного техобслуживания, включая диагностику и капитальный ремонт, на базе центра организовано обучение туркменских специалистов: преподаются особенности устройства, эксплуатации, технического обслуживания, диагностики и текущего ремонта автотехники КАМАЗ.