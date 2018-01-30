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Экспорт

Крупная партия автомобилей КАМАЗ-6520 поставлена в Туркменистан

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Первая партия самосвалов в количестве 42 единиц отправлена заказчику в рамках Постановления о закупке грузовых автомобилей КАМАЗ, подписанного Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в сентябре 2017 года во время визита в страну Президента России Владимира Путина. Согласно документу, Министерство автомобильного транспорта Туркменистана закупит у лидера российского автопрома всего 250 единиц автомобилей КАМАЗ-6520 грузоподъёмностью 20 тонн. Ещё 208 самосвалов той же модели с колёсной формулой 6×4 и объёмом кузова 20 куб.м будут поставлены в республику в течение года. Техника пополнит автопарк предприятий Министерства автомобильных дорог и будет распределена по всем велаятам Туркменистана.

Туркменистан — один из крупных и стабильных рынков сбыта камазовской продукции. С 2006 года в страну поставлено более 9 тыс. единиц грузовых автомобилей и спецтехники КАМАЗ, которые задействованы в различных отраслях народного хозяйства республики.

«КАМАЗ» имеет в Туркменистане дилерскую сеть, представленную в Балканабаде, Мары, Дашаузе и Туркменабаде.

С учётом высокого спроса на камазовские грузовики в этом регионе в июле 2008 года в Ашхабаде был открыт учебно-сервисный центр КАМАЗ площадью более 5 тыс. кв. метров.

Помимо поставки автотехники и её полного техобслуживания, включая диагностику и капитальный ремонт, на базе центра организовано обучение туркменских специалистов: преподаются особенности устройства, эксплуатации, технического обслуживания, диагностики и текущего ремонта автотехники КАМАЗ.

https://kamaz.ru/press/releases/kamaz_postavil_partiyu_samosvalov_v_turkmenistan/

Туркменистан, КАМАЗ
  • Нет аватара Киргуев Эдуард
    30.01.1817:54:20

    Как!!! А разве не приняли в Туркмении закон о том, что все (ВСЕ, Карл!) машины должны быть исключительно белого цвета?!

    #1002658
    • Нет аватара Захарка
      30.01.1818:45:26

      Не, там вроде как чёрных быть не должно.

      А вообще пофиг, главное чтобы бабки платили, а мы им хоть розовые сделаем

      #1002673
    • Natiksoldatik Natiksoldatik
      30.01.1821:04:33

      ВСЕ, Карл!

      Карл наверняка «Всё», его укусили, а в остальном нет.   

      Отредактировано: Natiksoldatik~21:52 30.01.18
      #1002705
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