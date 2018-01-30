ПНИТИ представил новую буровую подземную машину колонного бурения

Пермский научно-исследовательский технологический институт презентовал буровую подземную машину колонного бурения (БПМ-1к). Опытно-промышленный образец был разработан и изготовлен по заказу ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат». 31 января бурильную установку доставят на рудник.

По словам главного конструктора АО «ПНИТИ» Данила Адилова, на разработку и создание машины ушло порядка 1,5 лет. «Такой машины в России еще нет, за рубежом есть аналоги, но они значительно больше по размеру и менее мобильные. Основная ее уникальность как раз в мобильности: с ее помощью калийщики смогут оперативно решать вопросы, связанные с бурением. Кроме того, установка может работать в местах с высоким скоплением метана», — пояснил Д. Адилов.

Новая бурильная установка, рассказывают на ПНИТИ, предназначена для бурения геологоразведочных скважин и технологических шпуров и скважин глубиной до 50 м в подземных горных выработках, опасных по газу (метану) и пыли.

Бурение возможно, как с продувкой сжатым воздухом от штатного компрессора, так и с промывкой от прицепной насосной станции. Небольшие габаритные размеры и маневренность машины позволяют осуществлять работы в горных выработках, пройденных комбайнами Урал-10Р и Урал-61А. Перемещение машины по горным выработкам и выполнение работ по бурению осуществляется как в автономном режиме (от дизельного привода), так и с питанием от шахтной электросети.