В Москве завершено создание энергетического кольца 220 кВ, состоящего из 12 современных подстанций

30 января состоялось открытие новой подстанции 220/20/10 кВ «Белорусская» на севере столицы, построенной ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (входит в ГК «Россети»).

После ввода в эксплуатацию она стала одним из основных центров питания в северной части столицы, и замкнула энергетическое кольцо Москвы 220 кВ, состоящее из 12 крупных подстанций. Это единая система, связавшая электростанции, вырабатывающие энергию и распределительные пункты.

ПС «Белорусская» общей трансформаторной мощностью 360 МВА предназначена для электроснабжения потребителей Северного и Центрального округов Москвы, среди которых известные городские объекты: ГКБ им. Боткина, ДГКБ № 13 им. Филатова, гостиница «Пекин». О востребованности новой подстанции свидетельствует большой объем предварительных заявок на подключение, который к концу 2017 г. составил 57 МВт.

В современном здании закрытой трансформаторной подстанции установлено новейшее электрооборудование, отвечающее повышенным требованиям надежности. В частности качество и безопасность электроснабжения потребителей обеспечивают комплектное элегазовое распределительное устройство напряжением 220 кВ (КРУЭ 220 кВ); два силовых трансформатора напряжением 220/20 кВ мощностью по 100 МВА каждый; два силовых трансформатора напряжением 220/10 кВ мощностью по 80 МВА каждый; четырехсекционное комплектное распределительное устройство (КРУ) 20 кВ; четырехсекционное КРУ 10 кВ; щит управления; системы релейной защиты и автоматики, телемеханики.

При строительстве энергетиками Комплекса городского хозяйства Москвы кабельной линии 220 кВ «Белорусская — Магистральная» применен современный экологичный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена. Примечательно, что установка современного электрооборудования позволила возвести подстанцию в условиях плотной городской застройки на участке площадью 0,68 га, насыщенном различными инженерными коммуникациями. Высокая степень автоматизации позволяет обеспечивать работу питающего центра силами всего лишь одного дежурного диспетчера.

Также ПС «Белорусская» станет частью опорной распределительной сети 20 кВ, создаваемой в целях повышения надежности электроснабжения столицы. Преимуществом сетей 20 кВ (по сравнению с преобладающими в городе сетями 6 кВ и 10 кВ) является возможность передачи электрической энергии на бόльшие расстояния с меньшими потерями.

Н сегодняшний день московская энергетика отвечает высоким требованиям надежности. В системе создан приличный резерв мощностей — порядка 16% сверх исторических максимумов потребления энергии.