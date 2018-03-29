85 Фотофакты Строительство небоскрёба «Лахта центр» © Фото из открытых источников © Фото из открытых источниковАвторы фото Иван Смелов и Николай Иванов A_SEVER 29.03.201809:30 77 Санкт-Петербург, Лахта центр
29.03.1810:05:34
29.03.1810:14:07 Когда закончат строительство.
29.03.1815:02:25
29.03.1815:04:46 Не могу не согласиться.
29.03.1817:17:43
29.03.1818:08:46
29.03.1819:24:30 Это Собор Святой Живоначальной Троицы Лейб-Гвардии Измайловского полка.
29.03.1821:42:29
29.03.1823:08:01
30.03.1801:30:24
30.03.1810:30:41 Очень символично — старое и новое, духовное и материальное.
29.03.1823:36:02
30.03.1810:22:19
30.03.1811:43:21
30.03.1815:12:47
29.03.1813:44:19
29.03.1818:55:33
30.03.1810:34:51
29.03.1810:10:50
29.03.1810:13:39 Для красоты.
29.03.1810:15:28
29.03.1810:36:25
29.03.1816:01:46
30.03.1810:32:05
30.03.1810:40:41 Венеция это небольшой город с населением 260 тысяч человек.
30.03.1811:44:39
30.03.1811:48:02
30.03.1813:39:56
30.03.1818:38:33
29.03.1811:33:54
29.03.1811:38:47 А если бы начали строить в Туле или Самаре, спрашивали бы:
29.03.1811:44:00
29.03.1814:58:42
29.03.1821:52:20
29.03.1822:09:10
29.03.1822:42:24
29.03.1823:39:36
29.03.1815:53:35
01.04.1809:18:57
01.04.1815:44:53
29.03.1813:27:06
29.03.1813:37:35
29.03.1816:32:38
29.03.1810:37:06
29.03.1811:53:49
29.03.1811:59:06 Хочется в Санкт-Петербурге видеть частокол небоскрёбов как в Нью-Йорке?
29.03.1813:29:05
29.03.1823:48:18
29.03.1812:36:12
29.03.1812:51:24 Согласен.
29.03.1815:06:51
29.03.1816:50:17
29.03.1816:58:57
29.03.1818:17:27
29.03.1819:28:47 Это не фейк — такое фото можно сделать с высокого здания при наличии хорошего фотоаппарата.
29.03.1819:53:21
29.03.1820:01:57 Зачем пририсовывать то, что можно просто сфотографировать?
29.03.1821:19:43
29.03.1821:43:18
30.03.1815:08:43
29.03.1821:47:19 Я действительно живу в Москве, но Санкт-Петербург знаю хорошо.
30.03.1810:19:05
30.03.1812:09:15
30.03.1815:10:35
30.03.1815:09:40
30.03.1813:44:36
30.03.1814:00:25
30.03.1814:06:05
30.03.1815:05:20
30.03.1815:19:51
30.03.1816:37:59
29.03.1818:51:27
29.03.1822:03:33
30.03.1800:06:12
30.03.1800:30:57
30.03.1808:30:12
31.03.1811:29:16