Добавить статью
85
Фотофакты

Строительство небоскрёба «Лахта центр»

  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников

Авторы фото Иван Смелов и Николай Иванов


Санкт-Петербург, Лахта центр
  • 0
    Нет аватара luboy
    29.03.1810:05:34

    Когда сдадут в эксплуатацию?

    #1020973
    • 5
      A_SEVER A_SEVER
      29.03.1810:14:07

      Когда сдадут в эксплуатацию?
      Когда закончат строительство.    

      #1020978
      • 5
        Сергей Ивженко Сергей Ивженко
        29.03.1815:02:25

        Фото фантастические. СПб приобретает новый облик.

        #1021091
        • 7
          A_SEVER A_SEVER
          29.03.1815:04:46

          СПб приобретает новый облик
          Не могу не согласиться.
          •  © Фото из открытых источников
          •  © Фото из открытых источников

          Отредактировано: A_SEVER~15:06 29.03.18
          #1021092
          • 0
            von_gobelen von_gobelen
            29.03.1817:17:43

            Я извиняюсь за свою некомпетентность. В Питере был всего 3 раза. На втором снимке это что за богослужебное заведение?

            #1021158
            • 6
              Андрей Бодров
              29.03.1818:08:46

              Это Измайловский Собор, в центре Питера.

              #1021169
            • 10
              A_SEVER A_SEVER
              29.03.1819:24:30

              это что за богослужебное заведение?
              Это Собор Святой Живоначальной Троицы Лейб-Гвардии Измайловского полка.    

              #1021191
              • 1
                Сергей Игнатьев
                29.03.1821:42:29

                очень сочетается, «железный конь идет на смену крестьянской лошадке"©

                #1021216
              • Мария Демина
                29.03.1823:08:01

                Фееричное зрелище: Собор и высотка. Просто какая то эпическая связь времен.

                #1021269
                • Сергей Перовский
                  30.03.1801:30:24

                  На самом деле это так не выглядит    

                  Это упражнение фотографа со специальной оптикой.

                  Лахта-центр строится достаточно далеко от центра города.

                  #1021309
                • A_SEVER A_SEVER
                  30.03.1810:30:41

                  Фееричное зрелище: Собор и высотка.
                  Очень символично — старое и новое, духовное и материальное.

                  #1021383
            • Роман Шагин Роман Шагин
              29.03.1823:36:02

              Полное название совершенно точно назвал A_SEVER, а кратко все зовут Троицкий Собор. Угол Измайловского проспекта и 1й Красноармейской.

              #1021275
          • kovalery kovalery
            30.03.1810:22:19

            Доказываю, что фото с Троицким собором — фейк. Троицкий дальше Крестовского в 5 раз. А башня выглядит одинаковых размеров и там и там. Но с Троицкого башня выглядит спичкой.

            В тоже время на фото с Крестовским профиль Петропавловского собора — это тоже фейк.

            Фото, конечно, красивые. Но лживые.

            #1021374
            • Нет аватара krap
              30.03.1811:43:21

              Ну те то что бы лживые-просто художественный вымысел.

              #1021418
              • kovalery kovalery
                30.03.1815:12:47

                просто художественный вымысел.

                ничего против. но тогда не надо выдавать их за реальнлость

                #1021485
    • 6
      Human RS Human RS
      29.03.1813:44:19

      В следующем году (правда сдадут только башню, весь комплекс закончат в 2021). Получится очень символично — у госкорпорации Газпром появится новая грандиозная штаб-квартира и одновременно будут завершены три мегапроекта: Сила Сибири-1, Северной поток-2 и Турецкий поток.

      Отредактировано: Human RS~13:46 29.03.18
      #1021065
      • 5
        Нет аватара bars_16
        29.03.1818:55:33

        будут завершены три мегапроекта: Сила Сибири-1, Северной поток-2 и Турецкий поток.

        Турецкий поток достроят и одну ветку загрузят,вторая пока тупиковая,никакой инфраструктуры для неё нет ни в Турции,ни в ЕС…

        Силу Сибири — вряд ли,т.к для отделения этана и гелия первая очередь Амурского гпз к тому времени не будет достроена,да и «трубу» могут не успеть.Ещё нужно посмотреть как будут многокомпонентную смесь углеводородов на такие расстояние перекачивать — у нас в практике такого ещё не было. Что касается Силы Сибири-2,то это на сегодняшний день ни о чём. Поставки с востока в Китай возможны,но позже,т.к. проект Сахалин-3 буксует из-за санкций.

        Северный поток-2 немцы,возможно, и продавят,но EUGAL построят в лучшем случае к концу 2020,а без него СП-2 — тупиковая труба,да и не исключены по нему заморочки с Данией и Швецией. Да и изменения директивы ЕС по трансграничным газопроводам имеет определённые шансы быть принятыми…

        Короче, вы излишне оптимистичны…

        Отредактировано: bars_16~19:25 29.03.18
        #1021183
    • Николай Южаков
      30.03.1810:34:51

      Осенью 2018 планируют закончить строительстов и эти планы не менялись.

      #1021387
  • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
    • 17
      A_SEVER A_SEVER
      29.03.1810:13:39

      На хрена он нужен в Питере?
      Для красоты.    

      А ещё как символ экономического могущества Газпрома и страны в целом.

      #1020977
    • 6
      Нет аватара Mirotvorets
      29.03.1810:15:28

      Газпром выселяют из Москвы.

      Децентрализация власти и финансовых потоков, развитие регионов в одном флаконе.

      #1020980
      • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
        • 4
          Макс Южный
          29.03.1816:01:46

          К сожалению, СПб очень дорог для содержания; без поддержки тут не обойтись.

          #1021114
          • Николай Южаков
            30.03.1810:32:05

            Венеции тоже нужна такая «поддержка»?

            #1021385
            • A_SEVER A_SEVER
              30.03.1810:40:41

              Венеции тоже нужна такая «поддержка»?
              Венеция это небольшой город с населением 260 тысяч человек.

              Санкт-Петербург гораздо крупнее!    

              #1021390
      • 8
        Нет аватара Kramer
        29.03.1811:33:54

        А чего они в Туле или Самаре новое строительство не затеяли? Там бы больше этому обрадовались

        #1021003
        • 21
          A_SEVER A_SEVER
          29.03.1811:38:47

          А чего они в Туле или Самаре новое строительство не затеяли?
          А если бы начали строить в Туле или Самаре, спрашивали бы:

          До сих пор не понимаю… На хрена он нужен в Туле?

          До сих пор не понимаю… На хрена он нужен в Самаре?

          #1021004
          • 4
            Нет аватара Kramer
            29.03.1811:44:00

            Ну финансовые потоки, которые якобы перераспределяются, там бы больше пригодились. Ну и с точки зрения архитектуры, он бы в Самаре более органично смотрелся.

            #1021009
            • 11
              Нет аватара Варяг
              29.03.1814:58:42

              Деловые центры и штаб-квартиры размещают там, где это целесообразно для данного бизнеса. Целесообразно с точки зрения транспортной доступности, близости профильных производств или необходимой инфраструктуры, присутствия необходимых контрагентов (партнеры, клиенты, поставщики, банки, госучреждения и т. д.), там, где есть необходимый ПЕРСОНАЛ в должном количестве! Архитектура это дело десятое. И лично у меня, жителя Питера, никаких возражений против «Кукурузы» на ее нынешнем месте нет))

              Реальной альтернативой Москве для Газпрома (с учетом его экспортной ориентированности) является только Питер. Плюс к этому близость Северных потоков и будущих заводов СПГ.

              Самара вполне может быть центром притяжения для авиапрома, автопрома или например нефтегазохимии, Тула -- для оружейщиков, Ростов, Воронеж или Краснодар -- для аграриев.

              Каждому региону свое! Не стоит пытаться чесать правое ухо левой пяткой)

              #1021090
              • Комментарий удален
              • 2
                Нет аватара SS22
                29.03.1821:52:20

                Как-то неубедительно…

                ПЕРСОНАЛ в должном количестве!

                С газпромовскими зарплатами ПЕРСОНАЛ найдется даже если офис на Новой Земле открыть…

                Самара вполне может быть центром притяжения для авиапрома, автопрома или например нефтегазохимии, Тула -- для оружейщиков, Ростов, Воронеж или Краснодар -- для аграриев

                Исходя из этой логики возникает вопрос,сколько кубов газа добыто в окрестностях Питера? Тогда уж офис надо открывать в Уренгое(1-й экспортный Уренгой-Памара-Ужгород),в Ленске(Сила Сибири)или на Ямале(Северный поток)…

                Питер относится к Газпрому,только как малая родина руководства и всё…Они,конечно,молодцы,любят свой город,но народная мудрость гласит:"Один переезд,равен двум пожарам" На хрена все эти движухи?Денег девать некуда?

                #1021223
                • 3
                  Нет аватара Варяг
                  29.03.1822:09:10

                  Вы троллите или прикидываетесь? Зачем так буквально и дискретно воспринимать каждый тезис? Вы вообще знаете как добираются в Новый Уренгой (я уж не говорю про Ленск), какая там пропускная способность аэропорта и какие классы самолетов он может принимать? ТОПы Газпрома постоянно в движении по миру и к ним постоянно летают всякое шишки на переговоры, где им встречаться как не в Москве или Питере. Миллер явно еженедельно «на ковре» в Кремле. И т.д. Ну, до абсурда не доводите диспут)

                  А на счет кадров на Новой Земле это вы ошибаетесь. Сотрудники, что сейчас в Москве работают, и то не в полном составе подорвутся в Питер. С помощью этого переезда Газпром, кстати, и ряды почистит заодно, наших, Питерских, наберет)))

                  #1021230
                  • -2
                    Нет аватара SS22
                    29.03.1822:42:24

                    Я не троллю и не прикидываюсь,я просто против этой движухи.А города сибири привел по Вашей же аналоги(Самара и т.п)Кстати Н.Уренгой довольно обустроенный город и прямые рейсы в Москву есть ,вообщем есть куда расти и развиваться…

                    Это если штаб-квартиры переносить так сказать к «истокам».Вот ОСК на своем месте,в Питере…

                    #1021251
                    • Нет аватара tanrah
                      29.03.1823:39:36

                      Я Вас сильно удивлю, но у ОСК только регистрация в Питере, реальный офис в Москве. Как и у ВТБ, как и у Ростелекома. Только ГП осуществил фактический переезд и создал под себя тут инфраструктуру. Благо с кадрами в СПб все неплохо — и ВУЗов много хороших по самому широкому профилю, и корпоративный сектор развит все же — больших компаний много в городе, чтоб переманить кадры.

                      #1021278
          • 3
            Макс Южный
            29.03.1815:53:35

            Всё-таки, например, Самаре такой небоскрёб был бы нужен больше -- как для экономики, так и с точки зрения архитектуры.

            В СПб же линия горизонта портится. У города была возможность остаться крупнейшим городом в мире, где предпочли историческое наследие -- это уже само по себе могло бы стать достопримечательностью.

            Отредактировано: Макс Южный~15:54 29.03.18
            #1021110
            • Николай Южаков
              01.04.1809:18:57

              Фотки показывают искаженную картинку. В отличиии от «охта центра», в таком варианте постройки линия горизонта в центре осталась чистой. Лахта центр видно со стрелки, что не так уж плохо. Ростральная колонны рядом с башней, напоминают о спонсоре банкета. У города есть возможность хорошенько почиститься от убогой архитектуру. Петровский стадион не меньше портит линию горизонта. Вот его в первую очередь надо подорвать. Ледовую арену вместо него можно построить, или еще чего. Офис ростелекома просто в пыль надо превратить.))

              #1022061
    • 11
      Андрей Глебов Андрей Глебов
      29.03.1813:27:06

      Раз такие вопросы возникают у питерцев, то он им не нужен. Пусть строят у нас, в Воронеже. А собственно ответ такой: это здание, там внутри разные помещения, которые используются для работы. Если не будет этого здания, потребуются какие-то другие. Выгода этого сооружения в том, что оно экономит полезную площадь города, а кроме того, является туристическим аттракционом, то есть: приносит городу деньги десятком разных способов. Но, повторю, если вы сомневаетесь, то да, зря его вам строят. Лучше пусть построят тем, кто оценит.

      #1021058
      • 2
        A_SEVER A_SEVER
        29.03.1813:37:35

        Раз такие вопросы возникают у питерцев

        Kramer из Ростова-на-Дону, а не из Санкт-Петербурга.    

        Из Питера Andy6012, и у него нет вопросов!

        #1021062
        • 1
          Андрей Глебов Андрей Глебов
          29.03.1816:32:38

          Ну ок тогда. Будем считать, что мой пост относился ко этим всем стенаниям об утраченном историческом облике, которые продолжаются уже многие годы. Полагаю, все поняли: о чем я.

          Отредактировано: Андрей Глебов~16:32 29.03.18
          #1021127
  • 5
    Van Mail Van Mail
    29.03.1810:37:06

    Чем-то похож на обелиск из деад спейса    

    #1020991
  • 1
    Нет аватара port
    29.03.1811:53:49

    красивый… возможно с этого здания начнётся строительство на этой территории других небоскрёбов… и у Санкт-Петербурга появится своя Москва-Сити, Санкт-Петербург-Сити

    #1021016
    • 8
      A_SEVER A_SEVER
      29.03.1811:59:06

      начнётся строительство на этой территории других небоскрёбов…
      Хочется в Санкт-Петербурге видеть частокол небоскрёбов как в Нью-Йорке?    

      #1021018
      • 11
        Андрей Глебов Андрей Глебов
        29.03.1813:29:05

        Нет. Хочется видеть такой частокол у себя — в Воронеже. Так что если вам не надо, пусть едут к нам.

        #1021059
      • Нет аватара tanrah
        29.03.1823:48:18

        В Нью-Йорке большинство этих небоскребов пустует, либо заполнены шарашками всякими. Все же здания с коридорно-кабинетной структурой по моде 30х-50х сейчас мало востребованы.

        В СПб частокола не будет, пока у нас нет такого количества большого бизнеса чтоб их заполнить. Даже в Москве Москва-Сити заполнялось арендаторами небыстро, и во многом благодаря куче средних компаний.

        #1021287
    • 7
      Нет аватара Andy6012
      29.03.1812:36:12

      Честно говоря, он там один хорошо смотрится. Каждый день его разглядываю. Сегодня вот в тумане.

      #1021041
      • 2
        A_SEVER A_SEVER
        29.03.1812:51:24

        Честно говоря, он там один хорошо смотрится.
        Согласен.

        #1021046
  • 0
    Igor Perevolkov
    29.03.1815:06:51

    Аффтары ок )

    поправьте

    #1021095
  • 1
    Дмитрий Жуков Дмитрий Жуков
    29.03.1816:50:17

    Никакой небесной исторической линии горизонта в Питере нет. Не нужно слушать глупые сказки.

    И частокол небоскребов нисколько не повредит.

    Отредактировано: Дмитрий Жуков~16:50 29.03.18
    #1021143
    • 4
      Нет аватара Andy6012
      29.03.1816:58:57

      При чем тут небесная историческая линия? Она, кстати, есть, но не на Лахте.

      Башня смотрится самодостаточно.

      ЗЫ. Руки прочь от моего небоскреба!

      #1021151
  • -5
    kovalery kovalery
    29.03.1818:17:27

    Задолбали фейковые фото

    #1021172
    • 4
      A_SEVER A_SEVER
      29.03.1819:28:47

      Задолбали фейковые фото
      Это не фейк — такое фото можно сделать с высокого здания при наличии хорошего фотоаппарата.

      #1021194
      • -7
        kovalery kovalery
        29.03.1819:53:21

        фото можно сделать

        и пририсовать башню

        #1021199
        • 5
          A_SEVER A_SEVER
          29.03.1820:01:57

          и пририсовать башню
          Зачем пририсовывать то, что можно просто сфотографировать?

          #1021200
          • -8
            kovalery kovalery
            29.03.1821:19:43

            И это говорит не житель Питера жителю Питера. Я эту башню каждый лень вижу. То что на фото с собором — фейк.

            #1021211
            • 6
              OptimoPrincipi OptimoPrincipi
              29.03.1821:43:18

              сначала почитайте что-то про длиннофокусное фотографирование, потом делайте заявления

              #1021217
              • kovalery kovalery
                30.03.1815:08:43

                сначала почитайте что-то про длиннофокусное фотографирование, потом делайте заявления

                ага, Петропавловка и Крестовский стадион в одном кадре — ню-ню

                #1021481
            • 4
              A_SEVER A_SEVER
              29.03.1821:47:19

              И это говорит не житель Питера жителю Питера.
              Я действительно живу в Москве, но Санкт-Петербург знаю хорошо.

              И оба этих здания видел, и хорошо представляю себе расстояние между ними.

              Как фотограф могу сказать — такое фото сделать можно.

              #1021218
              • Нет аватара Andy6012
                30.03.1810:19:05

                И совершенно не сложно. Момент освещения- туманов- облаков это уже другое дело.

                ЗЫ. Ну и чтобы иметь такие пропорции, точка съемки должна быть от собора тоже весьма далека.

                Отредактировано: Andy6012~10:25 30.03.18
                #1021371
              • Нет аватара mik88
                30.03.1812:09:15

                Да где-то в сети есть интервью с фотографом, что делал фото Петропавловки с Башней. И даже указан дом и балкон с которого снимали…

                #1021428
                • kovalery kovalery
                  30.03.1815:10:35

                  Да где-то в сети есть интервью с фотографом, что делал фото Петропавловки с Башней. И даже указан дом и балкон с которого снимали…

                  Ссылочку, плиз

                  #1021484
              • kovalery kovalery
                30.03.1815:09:40

                Как фотограф могу сказать — такое фото сделать можно.

                ага, Петропавловка и Крестовский стадион в одном кадре — ню-ню

                #1021482
    • Олег Сайтхужин Олег Сайтхужин
      30.03.1813:44:36

      Задолбали эксперты с фэйковых аккаунтов, которые не знают особенностей длиннофокусной съемки.

      #1021455
      • kovalery kovalery
        30.03.1814:00:25

        не знают особенностей длиннофокусной съемки.

        и чем это отличается от фейка? люди верят, что так всё и выглядит в реальности

        #1021461
        • Олег Сайтхужин Олег Сайтхужин
          30.03.1814:06:05

          Если у вас с пространственным мышлением туго, то это не значит что у всех так.

          #1021466
          • kovalery kovalery
            30.03.1815:05:20

            1. Вам не кажется, что Вы уже начали переходить на личности?

            2. Если уж вы назвали мой аккаунт фейковым, то будьде добры, обоснуйте

            3. у меня всё прекрасно и с пространственным мышлением и с пространственным ВООБРАЖЕНИЕМ. картинки прекрасные, но не отражают реальность и вводят в заблуждение

            #1021479
            • Олег Сайтхужин Олег Сайтхужин
              30.03.1815:19:51

              1. Констатация.

              2. Не обязан.

              3. Обоснуйте почему они не отражают реальность?

              #1021487
              • kovalery kovalery
                30.03.1816:37:59

                3. Обоснуйте почему они не отражают реальность?

                Потому что в живую Вы этого не увидите

                #1021529
  • -6
    Нет аватара силаон
    29.03.1818:51:27

    Без противопожарного капюшона, огнестойкого плаща, спасательной верёвки и НЗ в такую высотку-ловушку не надо входить.

    #1021181
    • 4
      Нет аватара Veteran
      29.03.1822:03:33

      Там в каждом офисе аварийные комплекты парашютов с парапланами !    Так что все нормально!

      #1021226
  • Нет аватара ksasha2003
    30.03.1800:06:12

    вызывает подозрение не случайная форма и высота строения. Судя по всему это здание служит для сбора атмосферной энергии и не в пользу обычных людей.

    С архитетурной точки зрения-здание явно портит Питер, как гвоздь среди поля, как говориться, не все золото что блестит.

    Отредактировано: ksasha2003~00:08 30.03.18
    #1021291
    • Human RS Human RS
      30.03.1800:30:57

      Судя по всему это здание служит для сбора атмосферной энергии и не в пользу обычных людей.

      Чего?

      #1021295
      • Aleksey Zagorodnev Aleksey Zagorodnev
        30.03.1808:30:12

        Да энергию ат осферную собирает. Что неясно? Простых людей опять обделяют ;)

        #1021348
  • Igor Perevolkov
    31.03.1811:29:16

    Я удивлен, сколько ненавистников у прекрасного, в общем, здания.

    Да нормальный он. Да, необычный. Так и время сейчас необычное. Не 18-й век, когда лифтов не было, и застраивали столицу (!) 2-3 этажными зданиями из дров и палок.

    Когда в Париже строили башню им. Эйфеля, тоже ненавистники с высшим архитектурным образованием тоже изошлись. И что мы видим? Теперь это визитка Парижа, на каждом первом сувенире либо ее изображение, либо она сама сувенирная.

    А тут башня прекрасной формы, у которой много смыслов. И много еще смыслов додумают те же самые жители болотного края, когда привыкнут.

    И «перст Петра Великого», и не «перст», и «отсюда он грозил шведам», и «отсюда мы грозим шведам (немцам, финнам, европейцам)», и «пуп земли», и «газовая вышка России» и т. д. и т. п.

    Вот чо за люди, счастья своего в упор не видят ))))

    #1021827
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,