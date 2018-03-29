«Севмаш» запустил новый козловой кран





© Фото из открытых источников

В рамках модернизации стапельно-сдаточного производства ПО «Севмаш» в эллинге № 1 введён в эксплуатацию новый козловой кран грузоподъёмностью 200 тонн отечественного производства.

Кран изготовлен в Санкт-Петербурге компанией «СММ», всего в эллинге планируется установить два таких крана. Монтаж нового оборудования выполнен в условиях действующего производства — пока в южном доке цеха № 50 собирали новый кран, в северном доке велось строительство АПЛ. Для монтажа крана была проведена подготовка — выполнено бетонирование монтажной площадки и установлены мачтовые опоры с домкратами. Ввод в эксплуатацию нового, более грузоподъёмного крана расширит возможности стапельного цеха и позволит сократить время строительства заказов.

Это уже не первый кран компании «СММ», появившийся на «Севмаше» — в начале 2016 года в наливном бассейне предприятия был установлен 128-метровый портальный кран «Витязь».

Обновление кранового оборудования осуществляется в рамках программы техперевооружения. На набережной № 3 предприятия также монтируется новый многотонный портальный кран. Техника российского производства будет задействована в производственной программе предприятия. Новый кран заменит демонтированный ранее 160-ти тонный «Антей». Кроме того, на набережной работают еще два крана — «Титан» и «Буран».