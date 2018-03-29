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Космонавтика

Космический аппарат Минобороны РФ успешно выведен на орбиту

  •  © tass.ru

29 марта, в 20 часов 38 минут по московскому времени с Государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области боевым расчетом Космических войск ВКС проведен успешный пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1В» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России.

Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют нормально.

После принятия на управление космическому аппарату присвоен порядковый номер «Космос-2525».

Пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1В», летно-конструкторские испытания которой проходят на космодроме Плесецк, боевые расчеты Космических войск провели уже в четвертый раз. Первый пуск РКН «Союз-2.1В» был успешно проведен в 2013 году.

  •  © tass.ru
http://tass.ru/kosmos/5080220

Космонавтика, Союз-2.1В, Плесецк, ВКС, Космос-2525
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    • 18
      Виктор Качурак Виктор Качурак
      29.03.1822:16:29

      А напомните, когда последний раз аппараты мин.обороны пополняли подводную группировку спутников?

      #1021235
      • Нет аватара monarch
        30.03.1801:09:48

        МО РФ сравнительно давно, а вот Пентагон совсем недавно   .

        #1021304
      • Нет аватара monarch
        30.03.1801:26:12

        Кстати аппаратик то жутко-жутко сикретный.

        Поговаривают это таки экспериментальная Звезда — но это пока не точно.

        #1021308
        • Нет аватара alex_uns
          30.03.1803:14:11

          Ввыодимая полезная нагрузка у ракеты 2.1 В это если с Плесецка = 2,8 тонн

          Большой такой микроскоп например.

          Спутник Тундра, ориентировочно в пределах 2,2 тонны — это из системы обнаружения запуска баллистических ракет. Орбитальная группировка планируется из 6 штук. Это скорее всего Тундра и это уже третий.

          Кстати интересно, что 2.1 В планируется базовой ракетой для Плесецка.

          •  © kvedomosti.com

          Отредактировано: alex_uns~03:24 30.03.18
          #1021321
          • Нет аватара monarch
            30.03.1807:14:42

            Неа.

            наклонение -- 96.64°;

            минимальная высота -- 319 км;

            максимальная высота -- 347 км;

            период обращения -- 90.94 мин.

            Тундра летает по эллипсу.

            А где он здесь?   

            #1021332
            • Нет аватара alex_uns
              30.03.1809:26:15

              Почему такая низкая орбита? новая орбитальная станция?)) а это получается её первый разгонный блок? и ждем еще серию запусков?    

              //

              А может это Обзор-Р? его и планировали на 2018 с Плесецка?

              Правда у Обзора орбита должна быть повыше до 700 км., наклонение 98,2.

              Потом доведут до точки…

              Отредактировано: alex_uns~10:39 30.03.18
              #1021354
            • iluminatus iluminatus
              30.03.1816:45:16

              А разве не «Молния» по эллипсу летает?

              Отредактировано: iluminatus~16:57 30.03.18
              #1021532
              • Нет аватара monarch
                30.03.1818:06:30

                А разве не «Молния» по эллипсу летает?

                И молнии тоже.

                А может это Обзор-Р? его и планировали на 2018 с Плесецка?

                Да всеж больше на Звезду похоже (ака Канопус только для военных, а еще точнее для ВМФ).

                По Звезде писали:

                Orbital altitude 300 kilometers

                Так что более всего подходит.

                #1021585
                • Нет аватара alex_uns
                  30.03.1819:43:25

                  Ну… ВВП же говорил о пилотируемых полетах на Луну, может уже и начали потихоньку готовиться)

                  Правда сначала должны быть беспилотники и программа должна обозначиться в 2019-м

                  Хотя… концепция Звезды наверное может и по беспилотному варианту развиваться…

                  Отредактировано: alex_uns~19:59 30.03.18
                  #1021634
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    • Нет аватара Мафусаил
      29.03.1823:47:11

      Kostya, у «партнеров» наверное все без заноз взлетает и летает!?? Время когда спутники пополняли океаны, было у всех развитых «держав» и у России в том числе! Но мы быстро учимся и не хуже «партнеров», спутники не падают у тех у кого их нет!

      #1021285
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        • александр столярчук александр столярчук
          30.03.1800:48:13

          Да ладно тебе, не обижайся. Тут ребята слишком рьяные, не обращай внимание.

          #1021300
        • Сергей Котенко Сергей Котенко
          30.03.1800:49:29

          Ровненько идём. Все помаленьку отметились:

          — 2017 год:

          — Россия — 1,

          — Китай — 1,

          — Индия — 1,

          — Япония — 1,

          — Новая Зеландия — 1

          — 2018 год:

          — США — 1,

          — Европа — частичная неудача — 1.

          Я никого не забыл?

          #1021301
          • Нет аватара monarch
            30.03.1801:13:56

            У некоторых людей память работает несколько… м-мм «избирательно».

            Хотя никоим образом не собираюсь отрицать и проблемы имеющиеся в отечественной космической отрасли.

            #1021305
          • Виктор Качурак Виктор Качурак
            30.03.1802:05:33

            Запуск ФАЛЬКОН ХЭВИ был успешным частично, т.к. одна из ступений не вернулась и упала в океан и говорили, про то, что полезная нагрузка (элктрокар Тэсла) промахнется мимо Марса!

            #1021315
            • Сергей Котенко Сергей Котенко
              30.03.1808:12:28

              Я имел в виду запуск Фалькона с секретным запуском 8 января этого года.

              Наш запуск 28.11.2017 года был формально точно такой же — сам запуск успешный,спутники потеряли. Наш запуск объявлен неудачным.

              Американский запуск 8.01.2018 года точно такой же: Маск объявил, что он военный спутник запустил в космос удачно, а военные его почему-то потеряли.

              Ситуация одинаковая. Значит и подходить к ней надо одинаково.

              #1021344
              • Виктор Качурак Виктор Качурак
                30.03.1810:42:07

                Это понятно, но я говорю о другом пуске… Т. е. пуск тяжелого ФАЛЬКОНА посчитали удачным, хотя на самом деле он удачный не совсем!

                #1021392
        • Нет аватара Мафусаил
          30.03.1807:49:11

          Kostya, любая новая технология не идеальна и конечно же вероятность отказа оборудования есть! Вы все приписывайте России при этом умалчивайте о не удачах «партнеров». Возможно у «партнеров» меньше неудач и скорее благодаря тому, что летают на Российских двигателей, но вы этого не скажите т.к. это кость в вашем горле. Хватит шарпить происходящее в России, мы сами обовсем позаботимся, научимся и рванем! Лучше обратите свое внимание на наших «исключительных друзей», я наверное открою страшную тайну, но там не так как на обложке глянцевого журнала…

          #1021338
        • Нет аватара Мафусаил
          30.03.1807:51:49

          Kostya, кстати забыл с Вами согласится: Да, Россия зе бест! И не путайте это с исключительностью!

          #1021340
        • Нет аватара AbrValg
          30.03.1809:16:39

          Вы пришли в тему про успешный запуск и затянули набившую оскомину методичку про подводную группировку спутников. Какую реакцию вы ждали? Думали плюсиков в карму получить?

          #1021353
  • 11
    Сергей Котенко Сергей Котенко
    29.03.1822:51:34

    Ну, с Богом! Начали потихоньку китайцев догонять. А то они в этом году чего-то очень рьяно взялись.

    #1021257
  • Нет аватара Мафусаил
    29.03.1823:47:59

    Отличная новость!!! +++

    #1021286
  • Андрей Евсеенко Андрей Евсеенко
    30.03.1800:34:44

    Хорошо!   

    #1021297
  • Vladimir Smolnikov Vladimir Smolnikov
    30.03.1810:25:59

    Сайт, где я черпаю информация о запуске «секретных» американских спутников приводит такую информацию о вчерашнем запуске.

    Российский спутник EMKA неизвестного назначения запущен на Союз 2.1v ракете — носителе.

    По сообщениям, он был построен НПП ВНИИЭМ.

    И все! Другой информации нет.

    Значит секретность была обеспечена хорошо, утечек не было.   

    #1021378
    • Нет аватара alex_uns
      30.03.1810:29:52

      Секретность сужается массой полезной нагрузки ракеты носителя))

      С Плесецка это 2,8 т. потом отсканируют орбиту и по орбите уже примерно понятно назначение спутника.

      Ну и разработчик НПП ВНИИЭМ — это спутники дистанционного зондирования Орбита, Канопус

      Your text to link here…

      Отредактировано: alex_uns~10:45 30.03.18
      #1021381
      • Андрей Евсеенко Андрей Евсеенко
        30.03.1811:50:16

        спутники дистанционного зондирования Орбита, Канопус

        Для Канопуса — вполне подходящая орбита, если её чуть-чуть поднять.

        #1021425
        • Нет аватара alex_uns
          30.03.1813:00:53

          Ой блин, виноват, ошибку сделал не Орбита, а Обзор

          #1021446
  • Нет аватара Quite
    30.03.1811:33:47

    Почему на картинке Ангара? Выводил же Союз?

    #1021413
  • Андрей Евсеенко Андрей Евсеенко
    30.03.1818:13:32

    Вот, теперь — правильные фотки!   

    #1021594
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