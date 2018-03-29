Космический аппарат Минобороны РФ успешно выведен на орбиту

29 марта, в 20 часов 38 минут по московскому времени с Государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области боевым расчетом Космических войск ВКС проведен успешный пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1В» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России.

Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют нормально.

После принятия на управление космическому аппарату присвоен порядковый номер «Космос-2525».

Пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1В», летно-конструкторские испытания которой проходят на космодроме Плесецк, боевые расчеты Космических войск провели уже в четвертый раз. Первый пуск РКН «Союз-2.1В» был успешно проведен в 2013 году.