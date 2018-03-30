Холдинг «Высокоточные комплексы» завершил госиспытания новейшего ЗРК «Багульник»
Акционерное общество «Конструкторское бюро точного машиностроения им. А.Э. Нудельмана» Холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») завершил государственные испытания новейшего зенитного ракетного комплекса «Багульник», сообщили в пресс-службе Ростеха. «В 2017 году успешно завершены государственные испытания новейшего зенитно-ракетного комплекса „Багульник“. Следующим этапом станет принятие комплекса на вооружение», — говорится в сообщении.
При этом характеристики нового комплекса не уточняются.
Ранее сообщалось, что в рамках проекта «Багульник» был разработан новый стрельбовой модуль с индексом ГРАУ 9П337. Это изделие предназначалось для использования в составе зенитного ракетного комплекса с шифром «Сосна».
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