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Армия и Флот

Холдинг «Высокоточные комплексы» завершил госиспытания новейшего ЗРК «Багульник»

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Акционерное общество «Конструкторское бюро точного машиностроения им. А.Э. Нудельмана» Холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») завершил государственные испытания новейшего зенитного ракетного комплекса «Багульник», сообщили в пресс-службе Ростеха. «В 2017 году успешно завершены государственные испытания новейшего зенитно-ракетного комплекса „Багульник“. Следующим этапом станет принятие комплекса на вооружение», — говорится в сообщении.

При этом характеристики нового комплекса не уточняются.

Ранее сообщалось, что в рамках проекта «Багульник» был разработан новый стрельбовой модуль с индексом ГРАУ 9П337. Это изделие предназначалось для использования в составе зенитного ракетного комплекса с шифром «Сосна».

http://tass.ru/armiya-i-opk/5081350

армия, гособоронзаказ, ПВО, "Багульник"
  • Нет аватара TexHapb
    30.03.1817:37:04

    Для ВДВ?

    #1021557
  • Нет аватара ewan.vanyusha
    30.03.1817:58:24

        надо бы в сирии испытания провести на бородатых

    #1021576
    • Black Voron Black Voron
      30.03.1818:31:48

      А разве у «бородатых» есть авиация?

      #1021609
      • shigorin shigorin
        30.03.1819:11:43

        К сожалению, есть -- израильская, штатовская (плюс кто там ещё), в Йемене вон саудовская…

        #1021625
      • Макс Южный
        30.03.1821:31:43

        БПЛА в большом количестве, в том числе способные нести боевую нагрузку (причём, с действенным итогом). Есть подозрение, что новый ЗРК приспособлен для работы и по таким целям.

        #1021654
        • Михаил Зубков Михаил Зубков
          01.04.1817:40:52

          Платформа — внутренне облагороженная «Мотолыга»? Плавучесть сохранена, или дополнительные водоизмещающие устройства придуманы? Если «Багульник» сможет плавать не только поперек, но и вдоль, типа вниз-вверх по мелкой реке, его оперативно-тактическая ценность удвоится. Берега и прибрежные заросли — это маскировка и укрытие. И рыбку-раков по ходу добывать можно.

          #1022166
  • Denis Grabov
    30.03.1818:24:17

    А бывают системы ПВО на основе активно-реактивных снарядов ствольной артиллерии? Ствол должен быть, возможно, гладким, чтобы вращение не уменьшало маневренность снаряда. Я имею ввиду не зенитную артиллерию, как на «Панцире», а управлчемые снаряды. При длине ствола и калибре как у «Коалиции», но с гладким стволом максимальная дальность была бы еще больше, т. е. апогей траектории был бы, возможно, километров 50 и на высоте км 20.

    #1021603
    • Макс Южный
      30.03.1822:03:05

      Ракета уже и есть реактивный снаряд. Например, предки «Катюш» так и назывались: «РС» (пассивные, неактивные, неуправляемые; у ЗРК такие снаряды активные, то есть управляемые).

      Управляемые же снаряды вроде «Краснополя» дороги и на такие расстояния и высоты, как вы пишите, всё равно не летают (и если сделать гладкий ствол, то дальность не увеличится, а уменьшится). Кроме того, они требуют большой, тяжёлой, дорогой САУ для применения.

      #1021659
      • iluminatus iluminatus
        30.03.1822:55:49

        Не путайте РС с ракетой. У ракеты двигатель работает на всём протяжении полёта, а у рс только на начальном и дальше он летит по инерции. Реактивным он называется потом, что запускается с помощью реактивного двигателя, а не гильзового боезаряда как в ствольной артиллерии.

        Отредактировано: iluminatus~23:01 30.03.18
        #1021679
        • Макс Южный
          30.03.1823:17:59

          Совершенно не путаю, ибо это одно и тоже. Например, «Кинжал», «Сармат», «Тополь-М», так далее, вовсе не перестают быть ракетами только от того, что маршевый двигатель там работает лишь для их вывода на баллистическую траекторию, а вовсе не на всём протяжении полёта.

          #1021687
          • Нет аватара Andy6012
            31.03.1803:45:03

            «Кинжал» как раз не из этого ряда. У него двигатель работает постоянно. Несмотря на то, что ракетный.

            #1021760
            • Макс Южный
              31.03.1808:21:33

              Не постоянно; маршевый работает только до вывода на баллистическую траекторию (более того, обратное было бы бессмысленно, ибо баллистическую траекторию любят как раз за то, что на значительном её участке двигатели не нужны -- снаряд/ракета сами ускоряются). Далее на нисходящей подключаются курсовые двигатели для снятия ракеты с баллистической тракетории, манёвров.

              Отредактировано: Макс Южный~08:24 31.03.18
              #1021785
              • Нет аватара Andy6012
                31.03.1808:36:15

                Для баллистической ракеты все верно. А баллистическими являются от «Катюш» и реактивных бомб на флоте, до МБР. Но тут вроде речь идет об полностью атмосферном полете. Соответственно, трудно себе представить 2000 км на гиперзвуковой скорости в атмосфере по инерции.

                #1021793
                • Макс Южный
                  31.03.1808:57:25

                  Скорее такое применимо к грядущей (уже к концу этого года, если повезёт) гиперзвуковой ракете «Циркон».

                  А «Кинжал» это прежде всего высокий заброс в крайне маловоздушные слои атмосферы, где легко ускоряться и при обратном падении набрать те самые желанные десять махов. Кстати, по этой причине некоторые эту ракету настоящей гиперзвуковой не считают, ибо по сути это просто баллистическая ракета -- все из которых и так гиперзвуковые -- подвешанная на самолёт.

                  #1021801
                  • Нет аватара Andy6012
                    31.03.1809:15:51

                    Не есть факт. 2000 км для баллистической это вообще глубокий космос в апогее. Километров триста точно. Кстати, «набирание при падении» здесь вообще относительно. Её же не вертикально пускают. Так что у неё и в апогее скорость приличная. Мне кажется, что реализована гиперзвуковая ракета с ракетным двигателем с полетом в атмосфере. Ну и на пуске с МиГ-31 не видно, чтобы она траекторию кверху задирала. Летит горизонтально. На такие расстояния должно хватать топлива- окислителя. Способ объехать необходимость прямоточного двигателя- оставить лавры «Циркону».

                    #1021808
                    • Макс Южный
                      31.03.1809:31:16

                      Всё-таки даже на графиках Путина (смотрите запись его выступления 1-го Марта) видна именно баллистическая траектория в основной части полёта «Кинжала». Ну и атмосфера уже весьма относительная при этом получается. Например, даже несмотря на то, что при баллистических траекториях чем больше дальность, тем меньше (а не больше) высота в верхней точке, ракета «Искандера», взятая за основу для «Кинжала», достигает при полёте высоты пятьдесят километров.

                      Кстати, даже крылатые ракеты воздух-поверхность вроде «Х-32» и то не любят атмосферу -- густую по крайней мере. Чтобы достичь четырёх с половиной махов ракета поднимается на высоту до сорока километров. Скорее все «Циркону» тоже придётся уходить в высоту, чтобы разогнаться было легче, иначе дальность будет сильно ограничена (в плотной атмосфере топливо быстро выгорит).

                      Отредактировано: Макс Южный~09:32 31.03.18
                      #1021814
                      • Нет аватара Andy6012
                        31.03.1809:50:32

                        Крылатые ракеты на могут совсем «Не любить атмосферу».    Она содержит их окислитель и является основной частью рабочего тела турбореактивного двигателя. Ну или прямоточного, в перспективе.

                        #1021816
                        • Макс Южный
                          31.03.1810:14:03

                          Так я про «густую»; даже на высоте сорок километров есть достаточно кислорода, если лететь с большой скоростью (вроде четырёх с половиной махов как у «Х-32»).    

                          #1021818
        • Нет аватара flagmin
          31.03.1809:13:29

          Вы ошибаетесь. Например, у «Тунгуски» двигатель работает всего 2,6 секунды, а затем отделяется. Маршевая ступень двигателя вообще не имеет и летит по инерции. Аналогично работает и ракета «Панциря». Двигатель здесь работает 2,4 секунды. Конечно, это уникальные ракеты. Другие зенитные ракеты имеют маршевый режим работы двигателя. Например, ракета 9М331 летит 4 секунды на стартовом режиме и 8 секунд на маршевом. Это позволяет улететь на 8 км, а комплект позволяет стрелять на 12.

          #1021807
    • Нет аватара Neptus
      30.03.1823:05:22

      А бывают системы ПВО на основе активно-реактивных снарядов ствольной артиллерии?

      Смотри «Деривация ПВО». Там снаряд как часть ракеты без двигателя. Ствол хоть и нарезной, но благодаря вращающимся направляющим пояскам, управляемый снаряд не раскручивается. Есть, конечно, и обычные бронебойные и фугасно-осколочные снаряды.

      #1021681
  • Kolyda Kolyda
    31.03.1800:01:40

    А зачем такое количество типов мелких ЗРК? И каждый со своей ракетой… Не дешевле было бы унифицировать все это на одном-двух образцах, но зато увеличить количество изделий?

    #1021707
    • Нет аватара AbrValg
      31.03.1800:22:22

      Это видимо прямая замена Стрелы-10.

      #1021715
  • Иван Иванов 2 Иван Иванов 2
    31.03.1801:13:02

       

    #1021734
  • Нет аватара casta1913
    31.03.1802:26:09

    Не понимаю зачем они всё модернизируют устаревшие системы,ведь есть Панцирь признанный в том числе и врагами самым лучшим в мире и на ходу может поражать цели,не проще бы было заменить одним Панцирем и кстати были же такие планы когда его поставили на вооружение и была бы экономия средств на унификации и обслуживании как в ВОВ,зачем иметь дублирующие системы,к тому же Панцирь стреляет и выше и дальше?

    #1021747
    • Артём Жаринов Артём Жаринов
      31.03.1808:26:00

      Панцирь пока что используется только как объектовое ПВО, а этот комплекс явно войсковой. П.С. ну и КБ разные, всем кушать хоца.

      #1021787
    • Нет аватара Юрген
      31.03.1808:27:17

      Потому что «Панцирь» пихать в каждый батальон выйдет очень дорого. Вы готовы затянуть пояс потуже?

      #1021789
      • Igor Kopeetsky Igor Kopeetsky
        01.04.1810:46:41

        А Тор еще дороже, при том, что его сейчас планируют спустить с дивизионного на полковой уровень (соответственно, Буки — с армейского на дивизионный)

        #1022066
    • Макс Южный
      31.03.1808:32:30

      «Панцирь» это средство ПВО совсем другого рода -- у него куда выше дальность, но нет защиты. Так что нужно и то, и другое.

      #1021790
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