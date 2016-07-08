ПСЗ «Янтарь» спустил на воду траулер «Командор»

АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (ПСЗ, Калининград) 30 марта спустил на воду первый серийный траулер-сейнер проектаSK-3101R «Командор» для Рыболовецкого колхоз имени В.И. Ленина (Петропавловск-Камчатский). Калининградское предприятие впервые в современной России реализует масштабный проект по строительству рыбодобывающего флота.

Предполагается, что после спуска начнутся швартовные испытания судна, которые завершатся в декабре текущего года. После этого начнутся ходовые испытания траулера.

В начале 2016 года между ПСЗ и Рыболовецким колхозом имени В.И. Ленина был подписан контракт на строительство трех кошельковых траулеров-сейнеров проекта SK-3101R.

Серия.

Заводской № 04001 — «Ленинец» — заложен08.07.2016 — спущен 17.11.2017

Заводской № 04002 — «Командор» — заложен 25.11.2016 — спущен 30.03.2018

Заводской № 04003 — «Ударник» — заложен 24.03.2017