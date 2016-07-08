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Судостроение и судоходство

ПСЗ «Янтарь» спустил на воду траулер «Командор»

АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (ПСЗ, Калининград) 30 марта спустил на воду первый серийный траулер-сейнер проектаSK-3101R «Командор» для Рыболовецкого колхоз имени В.И. Ленина (Петропавловск-Камчатский). Калининградское предприятие впервые в современной России реализует масштабный проект по строительству рыбодобывающего флота.

  •  © www.interfax-russia.ru

Предполагается, что после спуска начнутся швартовные испытания судна, которые завершатся в декабре текущего года. После этого начнутся ходовые испытания траулера.

В начале 2016 года между ПСЗ и Рыболовецким колхозом имени В.И. Ленина был подписан контракт на строительство трех кошельковых траулеров-сейнеров проекта SK-3101R.

Серия.

Заводской № 04001 — «Ленинец» — заложен08.07.2016 — спущен 17.11.2017

Заводской № 04002 — «Командор» — заложен 25.11.2016 — спущен 30.03.2018

Заводской № 04003 — «Ударник» — заложен 24.03.2017

http://www.interfax-russia.ru/NorthWest/news.asp?id=921818&sec=1679

Калининград, Янтарь, рыболовное судно, траулер-сейнер, SK-3101R
  • A_SEVER A_SEVER
    30.03.1815:39:46

    Здорово!    

    Мне кажется кто-то забыл смонтировать надстройку…    

    Отредактировано: A_SEVER~19:51 30.03.18
    #1021496
  • Павел П Павел П
    30.03.1819:44:23

    Фото:

    скрытый текст

    Отредактировано: Павел П~20:39 30.03.18
    #1021635
    • Нет аватара Полосатый
      31.03.1819:46:47

      + Больше траулеров — больше рыбы ( вдруг подешевеет     )

      #1021952
  • Гвардеец Гвардеец
    30.03.1823:04:32

    Отлично     !!!

    -

    Оживает отрасль после либерального погрома   

    #1021680
    • A_SEVER A_SEVER
      30.03.1823:16:50

      Оживает отрасль после либерального погрома
      Уверен?
      •  © Фото из открытых источников

      #1021686
      • von_gobelen von_gobelen
        30.03.1823:38:35

        Я правильно догадываюсь, что это связано с недофинансированием отрасли и дефицитом квалифицированных рабочих кадров?

        #1021697
        • A_SEVER A_SEVER
          30.03.1823:51:28

          это связано с недофинансированием отрасли и дефицитом квалифицированных рабочих кадров?
          Тут всё вместе — и дефицит заказов, и санкции, и устаревшее оборудование, и нехватка квалифицированных кадров.

          #1021702
          • Гвардеец Гвардеец
            30.03.1823:59:50

            Лиха беда начало   , ведь при совдепе мы заказывали корабли и у «братьев» соцЛагерю, и заметь связано падение с водом санкций пакостников

            Отредактировано: Гвардеец~00:03 31.03.18
            #1021705
            • A_SEVER A_SEVER
              31.03.1800:03:35

              при совдепе мы заказывали корабли и у «братьев» соцЛагерю
              А сейчас вместо этого покупаем в Южной Корее, Китае и Голландии.

              #1021708
          • Bdd Bdd
            31.03.1810:48:57

            нагнал тоску(( как оцениваешь перспективы? когда сдвигу вправо станут не в разы и когда объемы подтянем?

            #1021821
            • Павел П Павел П
              31.03.1813:53:36

              Корабли просто так не строятся. Нужно подтягивать все сопутствующие производства, сферу разработок, учебные заведения, систему логистики, переработку, сбыт товаров и т. д. И главное нужны деньги на всё это.

              Отредактировано: Павел П~13:55 31.03.18
              #1021859
            • A_SEVER A_SEVER
              01.04.1818:25:55

              как оцениваешь перспективы?
              Пока предпосылок для существенного улучшения ситуации нет.

              Вся надежда на «Звезду», но ей нужно время на формирование опытного коллектива.

              #1022176
      • Sergio Buk Sergio Buk
        30.03.1823:46:20

        Может имелось ввиду строительство рыболовецких судов, а не судостроение в целом?

        Отредактировано: Sergio Buk~23:46 30.03.18
        #1021700
      • Human RS Human RS
        31.03.1813:53:38

        А в 2013 откуда такие жирные цифры, из-за сдачи индусам Викрамадитьи?

        #1021860
        • A_SEVER A_SEVER
          31.03.1814:07:57

          из-за сдачи индусам Викрамадитьи?
          Плюс 2 АПЛ для ВМФ России, фрегат для Индии и платформа «Приразломная».

          #1021865
          • Human RS Human RS
            31.03.1814:20:53

            Так в этом году тоже две АПЛ и пару фрегатов должны сдать, плюс куча всего остального, наверное цифры опять заметно полезут вверх.

            #1021870
            • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
              31.03.1814:27:56

              Сравнивать сложно. Там же не количественное выражение или там выражение мощи удара. Там стоимостное выражение. Оно не всегда отражает нужность. Тут как раз проще смотреть ежегодные итоговые отчеты Андрея по силовым структурам.

              #1021871
            • A_SEVER A_SEVER
              31.03.1814:52:45

              Так в этом году тоже две АПЛ
              Скорее всего обе АПЛ сдадут в следующем году.

              #1021880
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