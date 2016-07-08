ПСЗ «Янтарь» спустил на воду траулер «Командор»
АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (ПСЗ, Калининград) 30 марта спустил на воду первый серийный траулер-сейнер проектаSK-3101R «Командор» для Рыболовецкого колхоз имени В.И. Ленина (Петропавловск-Камчатский). Калининградское предприятие впервые в современной России реализует масштабный проект по строительству рыбодобывающего флота.
Предполагается, что после спуска начнутся швартовные испытания судна, которые завершатся в декабре текущего года. После этого начнутся ходовые испытания траулера.
В начале 2016 года между ПСЗ и Рыболовецким колхозом имени В.И. Ленина был подписан контракт на строительство трех кошельковых траулеров-сейнеров проекта SK-3101R.
Серия.
Заводской № 04001 — «Ленинец» — заложен08.07.2016 — спущен 17.11.2017
Заводской № 04002 — «Командор» — заложен
Заводской № 04003 — «Ударник» — заложен 24.03.2017
30.03.1815:39:46
30.03.1819:44:23
31.03.1819:46:47
30.03.1823:04:32
30.03.1823:16:50 Уверен?
30.03.1823:38:35
30.03.1823:51:28 Тут всё вместе — и дефицит заказов, и санкции, и устаревшее оборудование, и нехватка квалифицированных кадров.
30.03.1823:59:50
31.03.1800:03:35 А сейчас вместо этого покупаем в Южной Корее, Китае и Голландии.
31.03.1810:48:57
31.03.1813:53:36
01.04.1818:25:55 Пока предпосылок для существенного улучшения ситуации нет.
30.03.1823:46:20
31.03.1813:53:38
31.03.1814:07:57 Плюс 2 АПЛ для ВМФ России, фрегат для Индии и платформа «Приразломная».
31.03.1814:20:53
31.03.1814:27:56
31.03.1814:52:45 Скорее всего обе АПЛ сдадут в следующем году.