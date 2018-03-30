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Армия и Флот

Первый опытный образец «Деривация-ПВО» приступил к испытаниям

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Первый опытный образец новейшего самоходного зенитно-ракетного комплекса «Деривация-ПВО» создан и приступил к предварительным испытаниям, заявил гендиректор Центрального научно-исследовательского института «Буревестник» (разработчик, входит в «Уралвагонзавод») Георгий Закаменных.

По данным разработчика, комплекс ЗАК-57 «Деривация-ПВО» калибром 57 миллиметров не будет иметь равных в мире, так как получит способность как поражать воздушные цели, прикрывая войска от воздушного нападения, так и участвовать в наземных операциях.

По своей эффективности ЗАК-57 мало отличается от ЗРК, а его производство и эксплуатация, по словам разработчиков, обойдутся существенно дешевле. Эксперты полагают, что новый российский комплекс будет, вероятно, создаваться на базе универсальной платформы «Армата».

При этом производственное объединение «Старт» имени Проценко уже осваивает производство снарядов для новейших комплексов.

Ранее в пятницу «Ростех» (включает в свой состав «Высокоточные комплексы») сообщил, что госиспытания новейшего зенитно-ракетного комплекса «Багульник» холдинга «Высокоточные комплексы» успешно завершены.

https://vz.ru/news/2018/3/30/915128.html

Ростех, Уралвагонзавод, НИИ Буревестник, Высокоточные комплексы, ЗАК-57, Деривация-ПВО
  • АНС АНС АНС АНС
    30.03.1818:47:46

    самоходного зенитно-ракетного комплекса

    Наверно зенитно-артиллерийского комплекса?

    #1021617
  • Нет аватара Lunoxod
    30.03.1820:42:55

    По его же словаYour text to link here…м, комплекс ЗАК-57 «Деривация-ПВО» калибром 57 миллиметров не будет иметь аналогов в мире. Он сможет поражать сложные воздушные цели и прикрывать наземные силы России в качестве оружия поддержки.

    Именно ЗАК. Я минуты две искал, где у нее ракеты            

    #1021644
    • Нет аватара Andy6012
      31.03.1803:40:06

      А я искал, где у него «Армата».

      #1021759
    • Hector Hector
      31.03.1812:17:42

      Он сможет поражать сложные воздушные цели

      Сложные как раз не сможет.

      Только если для работы по вертолетам, штурмовикам и БПЛА, ибо серьезные ограничения по скорости и удалению цели. Но это отличный бонус с учетом того, что его основная задача работать по наземным целям.

      А как комплекс сканирует воздушное пространство для обнаружения цели, у него есть РЛС? Или видит только то, что попадает в сектор видимости тепловизора?

      Отредактировано: Hector~12:29 31.03.18
      #1021844
      • Алексей Элизбарашвили Алексей Элизбарашвили
        31.03.1815:54:40

        Оптиколокационная станция там, это не совсем тепловизор. РЛС обычно как машина сопровождения расчета идет, но на самой машине 4 антенны с секторами больше 90 градусов.

        #1021898
  • Armine Armine
    30.03.1823:30:05

    Подскажите пожалуйста, а чем она поражает воздушные цели? Не вразумела.

    Новости+

    #1021693
    • A_SEVER A_SEVER
      30.03.1823:35:13

      а чем она поражает воздушные цели?
      Снарядами из пушки — это артиллерийский комплекс.

      #1021695
    • Нет аватара kerosene
      31.03.1806:58:49

      57-мм управляемый в луче лазера снаряд, выполненный по схеме «утка».

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      Отредактировано: kerosene~07:03 31.03.18
      #1021771
  • Олег Коровин Олег Коровин
    31.03.1800:06:18

    Где ракеты?

    #1021709
    • Нет аватара kerosene
      31.03.1807:05:09

      57-мм УАС. Наводится на цель в луче лазера. Начальная скорость снаряда 700 м/с. Скорость поражаемых целей — до 500 м/с. Дальность до 6 км.

      #1021773
      • Макс Южный
        31.03.1808:10:06

        Если я правильно понимаю, то для работы такой устанвки нужно несколько БПЛА, летающих как выше, так и ниже облаков, иначе у лазера трудности с прохождением через них.

        На сейчас БПЛА всё ещё требуют человеческого внимания, поэтому этот новый вид ближних средств ПВО скорее на будущее, когда можно будет запустить на соотвествующем участке в небо сразу достаточное количество БПЛА, которые будет полностью самостоятельно его обходить, улетать на подзарядку (подзаправку), возвращаться, восполнять оголившиеся участки в случае потерь БПЛА, работать «роем».

        Причём, данными они должны обмениваться не только между собой и с установкой, и с командным пунктом на земле и (или) в воздухе, иначе наступит полный хаос. Осложняется это ещё и тем, что всё это должно работать в условиях постановки помех.

        Короче, как и везде с современными ПВО, головная боль невиданной силы.

        Отредактировано: Макс Южный~12:40 31.03.18
        #1021782
        • Hector Hector
          31.03.1812:30:38

          А чего минусим та? Без РЛС, это действительно неполноценное средство ПВО.    

          #1021845
          • Макс Южный
            31.03.1812:46:57

            Просто тут достаточно народу всерьёз думает, что рассказ о сложности работы современных средств ПВО это чуть ли не действия по заданию госдепа или что-то в этом роде. Такими людьми воспринимаются только замечания вроде «Здорово!», а всё остальное -- ходы заговора против РФ.

            #1021847
          • Igor Kopeetsky Igor Kopeetsky
            01.04.1810:56:49

            Это почему? Стрела-10 тоже без своей РЛС и ничего, даже сбивала А-10 неплохо .

            Все-таки РЛС на каждую БМ — это достаточно накладно (а желательно не менее 2, т.к. для СОЦ и ССЦ свои требования). Да и скрвтность выше — РЛС все-таки светится. Даже если использовать отводящие устройства и плевалки с аэрозолями, все равно остается вероятность поражения. А Гармошка будет отдельно и, опять-таки, желательно с выносным пультом управления

            #1022068
      • Igor Kopeetsky Igor Kopeetsky
        01.04.1811:01:54

        А сколько их будет в БК? Наверно, в основном будутиспользовать ОФС с более умным взрывателем, вроде шведского 3Р

        #1022071
      • Igor Kopeetsky Igor Kopeetsky
        01.04.1811:07:32

        Ну, сколько там будет УАС в БК (да и готовы ли они)?

        Скорее, должны создать новые ОФС вместо тех, древних, которые только с контактными взрывателями. Сейчас нужны более умные РВ, вроде шведских 3Р. И. наверно, эта хрень на стволе перед дульным тормозом как раз для этого

        #1022072
  • Нет аватара casta1913
    31.03.1802:12:10

    Даа,ракеты бы не помешали и ПВО и против наземных целей и вроде бы где-то читал,что есть такой проект модернизации(2 или 4 шт на машину разных ракет по авиации и по наземным и ставятся по бокам башни),а пушка крутая и в случае чего и танк может вывести из строя,а может даже и броню пробить.

    #1021745
    • Igor Perevolkov
      31.03.1811:41:10

      хорошо-то хорошо, только дорого все это. «Сделай заново». Там помимо ракет нужна тогда уж система управления огнем, сенсоры получше, в общем, из заурядной зенитки, фактически, сделать совсем другую машину.

      Пушка-то ладно, может танк пробить. В теории, при идеальном расположении танка и т. д. Только ведь и танк ее одним выстрелом завалит, броню на ПВО не ставят. Дорогое удовольствие получается. Поэтому противотанковые комплексы на базе того же «Корнета» — отдельно.

      А машины ПВО — отдельно.

      А против пехоты пулять зенитными ракетами — дорогоо. Ну да, можно, при необходимости против пехоты вообще все применяют, хоть «Вихри» те же. Но дорогоооо.

      #1021834
    • Алексей Элизбарашвили Алексей Элизбарашвили
      31.03.1815:56:50

      Так ведь ещё Афганскую по талибам прекрасно долбали из самой обыкновенной шилки.Уж больно хорошо себя малый и средний калибры показывают против пехоты и разнобронированной техники.

      #1021899
  • Роман В Роман В
    31.03.1807:22:04

    Помню одну адскую машину под названием ЗСУ 57-2. Вроде как и зенитная, но при наличии БЗ боеприпасов, могу себе представть в какое решето может превратить не то, что БТР, любой натовский современный танк, даже без пробития может превратить в груду металлолома. Вот интересно — пушка оттуда? С ее скорострельностью и лазер особо не нужен          

    #1021774
    • Нет аватара kuffa
      31.03.1811:12:24

      Из зениток по танкам… прямой наводкой… Что-то знакомое    

      Отредактировано: kuffa~11:12 31.03.18
      #1021823
      • Igor Perevolkov
        31.03.1811:34:17

        как что-то плохое прям. Вся война в Сирии про ЗУ 23-2 на тачанках. Ну не по танкам конечно, но зато массово.

        #1021831
      • Михаил Зубков Михаил Зубков
        01.04.1817:17:16

        С корректируемым снарядом вполне возможен массированный навесной огонь по танкам с поражением их активных и пассивных защит и всего наружного обвеса, а при удачных попаданиях — пробитие брони с углов, близких к вертикали. Боезапас будет это допускать. Калибр пушки — самый оптимальный. Подавит до 95% целей в пределах радиуса досягаемости, т. е. за 5-7-10 км можно отвечать. В сочетании с ПУАЗО массированный огонь батареи сможет и «Топоры» сбивать на их рабочих высотах. Калибр 57 мм должен стать основным калибром наших Сухопутных войск. Если бы не мразь типа Тухачевского и Ко (не всю передавили, увы) РККА имела бы этот калибр основным к 1941 г. и разгромила бы вермахт и люфтваффе на рубеже Днепра. Дальше Одессы, Киева, Смоленска, Острова и Выборга враг бы не прошел. Наши потери были бы меньше в 3-5 раз. Данную модель надо запускать в серию НЕМЕДЛЕННО, дорабатывая в процессе эксплуатации в войсках.

        #1022160
      • Нет аватара Crash Override
        01.04.1818:48:06

        В Сирии ,видел видео такое использовалось. Да и на Донбассе ополчение это использовало.

        #1022185
    • Igor Perevolkov
      31.03.1811:33:23

      Это если она в него попадет. У всех ствольных скорострельных зениток куча жуткая.

      Но так-то, конечно, «Шилка» и ее дети — наше ВСЕ.

      Жуткая штука в ближнем бою. Пока жива, конечно. Брони-то особой нет. Но все равно жуткая.

      #1021829
  • Нет аватара Северянин
    31.03.1815:50:19

    Просто радуют такие статьи,их подростки пишут что ли?Особенно не имеющая аналогов,первая в мире.Есть такая ещё в мире итальянская ЗСУ"Отоматик"76 мм.Какая к чертям платформа «Армата».В данный момент платформа БМП-3.Без всякого сомнения она в дальнейшем и останется.Слишком дорого делать ЗСУ на базе танка,по этому пути только немцы и пошли со своим ЗСУ «Гепард"35 мм .Без всякого сомнения разработка интересная и основная её задача борьба с беспилотниками и в некоторых ситуациях борьба с наземными целями.Борьба с вертолётами и авиацией к сожалению уже проблематична даже в данный момент,авиационные средства поражения всё дальше отодвигают границу применения и высоту.Для боевых вертолётов она уходит уже за 10 км.

    #1021897
    • Юрий Липатов
      31.03.1818:22:05

      Принцип с управляемыми снарядами делает артиллерийскую систему на голову выше и уже сравнимой с ракетный комплексами. Вы представляете что летит одновременно 10 маленьких управляемых «ракет»? Это уже работа не по вертолётами, а по ракетам, пущенных с вертолета за 10 км границей. За такими комплексами будущее.

      Отредактировано: Юрий Липатов~18:22 31.03.18
      #1021928
      • Igor Kopeetsky Igor Kopeetsky
        01.04.1810:59:58

        А всегда ли реальная дальность АСП будет 10 км — особенно в условиях естественных и искуственных помех — бой в Крыму, все в дыму, ничего не видно

        #1022070
    • Нет аватара kerosene
      01.04.1815:15:37

      Бред только не нужно писать. Применение современных средств РЭБ делает невозможным применение вертолетных (и даже самолетных) БРЛС на дальних дистанциях. Придется подходить на 5-6 км и пытаться обнаруживать цели тепловизором. Вот тут-то Деривация задницу Апачам и поджарит.

      #1022117
  • Нет аватара Северянин
    31.03.1816:13:53

    На счёт отсутствия РЛС ,это для данной системы даже плюс,во первых удешевление системы,во вторых меньшая заметность для средств разведки противника.Всё равно она будет работать в едином информационном поле и получать предварительное целеуказание по целям от других средств обнаружения.На счёт того что кто-то пишет что основная задача «Дериваций"'это борьба с наземными целями,то это полная чушь,для этого не нужно весь этот огород городить с ней.Для этого проще 57мм АУ установить на БМП,что уже и сделанно ,кстати на фото в заголовке статьй как раз и фото БМП-3 с 57мм АУ.И на фото это не"Деривация».Фото внизу в коментариях и то это предварительный вариант.На настоящей «Дериваций"стоит дорогая отико-электронная система обнаружения.

    #1021906
  • Нет аватара Северянин
    31.03.1818:39:11

    Вы забываете про такую составляющую как время реакций комплекса.На «Дереваций «планируется применение УАС с лазерным наведением.При залповой стрельбе ПТРК ударными вертолётами,их напомню на «Апаче"16 шт ,сейчас последние модели которые применяются на вертолётах имеют системы самонаведения которые не требуют сопровождения прицельными системами вертолёта,это ракеты которые работают по принципу’вытрелил -забыл' .Деривация просто физически не успеет отработать по целям ,в данном случае ,выпушенные ПТРК,так как ей необходимо обнаружить цель с помошью ОЭЛС взять на сопровождение ,произвести выстрел УАС и сопровождать его до встречи с целью.

    #1021932
    • Юрий Липатов
      31.03.1819:04:12

      Скорость полёта ПТР 150 м/с расстояние 10 км времени 60секунд достаточно для автоматического захвата и выстрела.

      #1021938
    • Нет аватара kerosene
      01.04.1815:17:59

      Не «с лазерным наведением», а с лазерным командным управлением. Снаряд летит в лазерной «тропе».

      #1022121
  • Нет аватара Северянин
    31.03.1818:47:19

    Описанный вами сценарий про одновременно 10 летящих маленьких ракет ,осуществим только если в 57мм снаряд удасться впихнуть головку наведения с АгРЛС.Что очень проблематично .У нас с ЗУР по этой головке только недавно проблемы были решены ,а вы хотите её чтобы в АУС впихнули.Не забывайте что АУС это вам не ЗУР при выстреле из ствола орудия головка наведения будет переносить перегрузки просто кратно больше чем ЗУР при старте

    #1021934
    • Юрий Липатов
      31.03.1819:10:49

      Все проще когда цель состоит из нескольких ракет летящих друг за другом и противоснаряды летят последовательно по одному лучу населённому на лидера группы то проблем нет. По поводу электроники не проблема сделать процессор размеров в 1 мм и фазированную решётку на 30-80ГГц Масса будет малая как и стоимость. И скоро такие системы появятся, не вижу проблем.

      #1021940
      • Нет аватара Северянин
        31.03.1819:43:05

        Уважаемый Юрий я конечно понимаю что все мы хотим чтобы всё было у нас хорошо.Просто будьте реалистом .Я повторяю по Аг РЛС только недавно решили проблемы для ЗУР комплекса С-350"Витязь"вы уже хотите чтобы запихнули её в 57мм снаряд.Будьте реалистом.

        #1021951
        • Нет аватара Северянин
          31.03.1819:54:04

          Про способ который вы описали выше что УАС летят по одному лучу нанесённому на лидируюший снаряд,вы как это себе представляете,типа первый поразил цель,переключаемся быстренько на сопровождение второго   ,это просто не реально.Проще тогда просто стрелять не УАС ,а снарядами с программируемыми взрывателями,или снарядами в головку которых встроенны взрыватели как на ЗУР,с неконтактными взрывателями основанными на лазерном излучений

          #1021955
          • Комментарий удален
        • Нет аватара kerosene
          01.04.1815:19:30

          Бред не пищите. С АРГСН все было нормально и для С-350 в том числе. А то, что вы имеете в виду называется морской ЗРК «Редут».

          #1022124
  • Нет аватара Северянин
    31.03.1820:03:55

    На счёт сделать процессор в 1мм и фазированную решётку на 30-80 ГГц сделать конечно можно,вся проблема как я уже написал в перегрузках которые они испытывают при выстреле.Слишком большие перегрузки для таких хрупких систем

    #1021958
    • Юрий Липатов
      31.03.1820:33:15

      Вы видели кристаллы процессора? Это монолитный камень с зонами концентрации ионов. Слабое место тончайшие проводники которые отводят сигналы с процессора на подложку. Сейчас это все проще решается в виду очень малых масс.

      #1021973
  • Нет аватара Северянин
    31.03.1820:07:17

    Без всякого сомнения рано или поздно эта проблема с Аг РЛС для снарядов будет решена,но это будушее.

    #1021960
    • Комментарий удален
    • Нет аватара Северянин
      31.03.1821:19:55

      Юрий да хватит фантазировать,назовите мне хоть один образец Арт.Снаряда куда удалось уместить АгРЛС тому же в калибре 57мм и чтобы он был работоспособен.

      #1021988
      • Нет аватара Северянин
        31.03.1821:25:38

        Поверьте это мечта всех военных иметь арт. боеприпас который бы имел радиолакационный принцип наведения,систему «выстрелил и забыл"и к тому же был дёшевым массовым,тогда бы были решенны многие проблеммы,по поражению целей.

        #1021991
        • Нет аватара Северянин
          31.03.1821:31:27

          Вы сами указали слабое место этой системы,ещё раз говорю не забывайте про перегрузки при выстреле,перегрузки арт.снаряда и ракеты как говорят в Одессе «две большие разницы.»

          #1021993
  • Igor Kopeetsky Igor Kopeetsky
    01.04.1811:08:22

    Ну, сколько там будет УАС в БК (да и готовы ли они)?

    Скорее, должны создать новые ОФС вместо тех, древних, которые только с контактными взрывателями. Сейчас нужны более умные РВ, вроде шведских 3Р. И. наверно, эта хрень на стволе перед дульным тормозом как раз для этого

    #1022074
  • Нет аватара Северянин
    01.04.1819:14:31

    ЗРК «Редут» и С-350 «Витязь» используют одну и туже ЗУР 9М96Е2 с АРГСН и это новая ракета разработанна недавно

    #1022193
    • Нет аватара Северянин
      01.04.1819:17:32

      Без всякого сомнения будут применяться новые 57мм боеприпасы с неконтактными или РВ или с неконтактными взрывателями с лазерным излучением

      #1022194
  • Нет аватара Северянин
    01.04.1819:33:43

    Впервые ракета 9М96Е2 «Полимент-Редут» была испытанна с корвета пр 20380"Сообразительный" на Балтике в ходе учений в августе 2014 года

    #1022198
    • Нет аватара Северянин
      01.04.1819:38:23

      Так что kerosene вы немного путаете что с ЗУР с АРГСН было давно в порядке.

      #1022199
      • Нет аватара Северянин
        01.04.1819:45:54

        Так что со 100% гарантией основной боекомплект ЗАК «Деривация» это будут не УАС, а снаряды с неконтактными взрывателями для работы по воздушным целям и небольшая часть с контактными для работы по наземным

        #1022201
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