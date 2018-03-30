Первый опытный образец «Деривация-ПВО» приступил к испытаниям

Первый опытный образец новейшего самоходного зенитно-ракетного комплекса «Деривация-ПВО» создан и приступил к предварительным испытаниям, заявил гендиректор Центрального научно-исследовательского института «Буревестник» (разработчик, входит в «Уралвагонзавод») Георгий Закаменных.

По данным разработчика, комплекс ЗАК-57 «Деривация-ПВО» калибром 57 миллиметров не будет иметь равных в мире, так как получит способность как поражать воздушные цели, прикрывая войска от воздушного нападения, так и участвовать в наземных операциях.

По своей эффективности ЗАК-57 мало отличается от ЗРК, а его производство и эксплуатация, по словам разработчиков, обойдутся существенно дешевле. Эксперты полагают, что новый российский комплекс будет, вероятно, создаваться на базе универсальной платформы «Армата».

При этом производственное объединение «Старт» имени Проценко уже осваивает производство снарядов для новейших комплексов.

Ранее в пятницу «Ростех» (включает в свой состав «Высокоточные комплексы») сообщил, что госиспытания новейшего зенитно-ракетного комплекса «Багульник» холдинга «Высокоточные комплексы» успешно завершены .