Строительство депо «Лихоборы» в Москве





© Фото из открытых источников

Электродепо «Лихоборы» строится для обслуживания поездов Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена. Строительство депо началось в 2012 году и должно завершиться летом этого года.





© Фото из открытых источников

Слева виден метромост через речку Лихоборку, по которому составы будут попадать в депо.

Кадры из видео