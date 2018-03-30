Строительство депо «Лихоборы» в Москве
Электродепо «Лихоборы» строится для обслуживания поездов Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена. Строительство депо началось в 2012 году и должно завершиться летом этого года.
Слева виден метромост через речку Лихоборку, по которому составы будут попадать в депо.
Кадры из видео
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