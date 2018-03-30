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Фотофакты

Строительство депо «Лихоборы» в Москве

  •  © Фото из открытых источников

Электродепо «Лихоборы» строится для обслуживания поездов Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена. Строительство депо началось в 2012 году и должно завершиться летом этого года.

  •  © Фото из открытых источников

Слева виден метромост через речку Лихоборку, по которому составы будут попадать в депо.

Кадры из видео


Москва, метро, электродепо, Люблинско-Дмитровская линия
  • Гвардеец Гвардеец
    30.03.1823:19:22

    О ностальгия, знакомая структура

    #1021689
    • A_SEVER A_SEVER
      30.03.1823:31:01

      В ближайшие полтора года в Москве должны открыть 3 новых электродепо — «Лихоборы», «Солнцево» и «Руднево», это порядка 130 мест для составов.

      Бедный «Метрованмаш» устанет эти составы клепать, плюс ещё и старые составы менять надо.

         

      Отредактировано: A_SEVER~00:20 31.03.18
      #1021694
      • Нет аватара Полосатый
        31.03.1808:12:13

        «Бедный „Метрованмаш“ устанет эти составы клепать» — «Не было ни гроша — да вдруг алтын»    

        Отредактировано: Полосатый~08:14 31.03.18
        #1021783
  • Нет аватара Мафусаил
    31.03.1808:55:53

    Воот это масштаб! +

    #1021800
    • A_SEVER A_SEVER
      31.03.1809:07:23

      Воот это масштаб!
      Электродепо «Солнцево» (Москва):
      •  © Фото из открытых источников

      Электродепо «Руднёво» (Москва):

      •  © Фото из открытых источников

      Электродепо «Южное» (Санкт-Петербург):

      •  © Фото из открытых источников

      #1021805
      • Нет аватара Мафусаил
        31.03.1809:26:24

        A_SEVER, Ооу, спасибо за инфу! ;)

        #1021813
        • A_SEVER A_SEVER
          31.03.1811:37:51

          Ооу, спасибо за инфу!
          Пожалуйста! Депо «Руднёво» откроют в 2019 году, остальные 3 депо в этом.

          #1021833
  • Alex63 Alex63
    31.03.1812:13:25

    Да уж.

    Одно депо, наверное уже несколько сотен рабочих мест, а тут их три строится.

    #1021843
    • A_SEVER A_SEVER
      31.03.1817:58:46

      Одно депо, наверное уже несколько сотен рабочих мест
      В Московском метрополитене более 53 тысяч сотрудников, и это количество постоянно увеличивается.
      а тут их три строится
      И будет у нас 20 депо.    

      #1021924
      • Нет аватара Полосатый
        31.03.1818:58:55

        более 53 тысяч сотрудников

        считай полноценный уездный город под землёй    

        #1021937
        • A_SEVER A_SEVER
          31.03.1819:06:40

          полноценный уездный город под землёй
          И под землёй, и на земле, и над землёй (Бутовская линия), и даже над водой!

          (станция «Воробьёвы горы»)

          #1021939
          • Alex63 Alex63
            31.03.1822:53:19

            Нужен еще под водой, для полного комплекта   

            #1022008
            • A_SEVER A_SEVER
              01.04.1816:41:21

              Нужен еще под водой

              Увы, тут нас опередил Санкт-Петербург со своей станцией «Спортивная», имеющей выходы на оба берега Малой Невы!    

              #1022150
  • Михаил Зубков Михаил Зубков
    01.04.1816:11:33

    Размах московского благоустройства избыточен и неуместен в предвоенной обстановке и в параллели с застоем или деградацией московского машиностроения, других важнейших оборонных отраслей. Поинтересуйтесь также параллельным ростом московских цен на лекарства и платные медицинские услуги, при сокращении бесплатных. По моим данным, аналогичная политика почти повсеместна. Питер толкают тем же путем. Это при том, что в Финляндии уже развернут спецназ США, уже создан НАТОвский штаб войск вторжения в виде «Европейского гибридного центра» и базируется американская штурмовая авиация. Повторяем ошибки 1941 г. «Рабочий класс стран Европы не даст развязать новую войну или превратит ее в пролетарскую революцию!» — с этой мантрой носились по недоразвернутым войскам комиссары ГлавПУра РККА во главе с садистом Мехлисом вплоть до 22.06.41. Похоже, кто-то хочет повторить эту мантру.

    #1022138
    • Нет аватара Crash Override
      01.04.1818:42:11

      БЛа-бла-бла, а-а-а- мы все умрём… и т. д. и т. п. Как, всё что вы написали, относится к строительству метрополитена в Москве? Если оперировать вашими предположениями, то что метро строить не надо? Конечно, война ведь. По херу что люди без зарплат будут. И те кто строят метрополитен, и те кто обслуживает, и те кто подвижной состав будет делать. Правильно всех выгнать, заводы закрыть, вырыть окоп и ждать. Вот я живу в Луганске, люди умирают каждый день, и по возрасту и от обстрелов. так что теперь ничего не делать? Напомню вам, что во время Великой Отечественной играли свадьбы, рождались дети, строили метро и занимались отделкой станций в блокадном Ленинграде. Успокойтесь, выдохните и не рефлексируйте. Война уже давным — давно идёт, а вы только очнулись. продвижение НАТО к границам России началось сразу после распада Союза. Речь ВВП в Мюнхене была ещё в 2007 году. Суть этой речи — «что вы творите? одумайтесь» Сейчас 2018 на дворе.

      #1022183
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