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Судостроение и судоходство

Суда, принятые в состав речного флота в 2017 году, но не упомянутые на СУН

Вышло обновление Речного регистра за 2017 год. По нему можно выделить некоторые самые крупные суда, которые были приняты в состав российского речного флота в 2017 году, но ранее не упомянуты на сайте. Повторюсь, мелочи очень много, упомяну лишь самые крупные.

Первый квартал:

1. 4 несамоходных баржи проекта № РЕГК. 111103. Построены в Омске. Собраны в Усть-Илимске. Там же и приписаны. Грузоподъемность каждого судна — 350 тонн.

Здесь могло бы быть ваше фото.

2. Несамоходный грузопассажирский паром «Бельск» проекта А4. Построен на Усольском РЭУ. Приписан в городе Бельск. Водоизмещение судна — 66 тонн.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/kpJkp4KUba0

3. 10 деревянных рыбопромысловых кунгасов. Построены в Комсомольске-на-Амуре. Водоизмещение каждого судна — 55 тонн.

  •  © q1.s1.jc9.ru

Второй квартал:

1. Два пассажирских катера проекта КС-162. Построены на АО «Костромской судомеханический завод». Работают в Норильске. Водоизмещение каждого судна — 38 тонн.

  •  © boat-ksmz.ru

2. Несамоходная баржа проекта 220 «БП-1852». Построена в Красноярске на ООО «Берег». Работает в том же городе. Водоизмещение — 941 тонна.

  •  © transitsv.ru

3. 5 деревянных рыбопромысловых кунгасов. Построены в Комсомольске-на-Амуре. Водоизмещение каждого судна — 55 тонн.

  •  © static.baza.farpost.ru

4. Несамоходный плавучий док «Находка» проекта 576/154. Построен в Красноярске. Работает там же. Водоизмещение — 882,7 тонн.

Здесь могло быть ваше фото.

Третий квартал.

1. Разъездное судно «Губерния» проекта 82770. Построено в Иркутске. Работает там же. Водоизмещение — 215 тонн.

Здесь могло быть ваше фото.

Четвертый квартал.

1. Земснаряд «Стр.97» проекта Ц480Д. Построен на АО «Цимлянский судомеханический завод». Работает в Воронеже. Водоизмещение — 90 тонн.

  •  © csmz.ru

2. Наплавной мост проекта РЕГК.06276/НМ. Построен в Нижневартовске. Водоизмещение — 555,78 тонн.

Здесь могло быть ваше фото.

3. Наплавной мост проекта 352.1258. Построен в Нефтеюганске. Работает в Омске. Водоизмещение — 1252,65 тонны.

Здесь могло быть ваше фото.

http://www.rivreg.ru

Регистровая книга
  • A_SEVER A_SEVER
    31.03.1820:18:40

    В своё время на Онеге (Архангельская область) рядом с селом Конёво тоже был паром. Одновременно вмещал 4 автобуса типа ПАЗ или 2 лесовоза. Приводился в движение силой течения реки, паромщики лишь разворачивали его под нужным углом:

    •  © Фото из открытых источников

    #1021964
    • диегоамиго диегоамиго
      31.03.1823:22:07

      Улыбнуло.    

      А мы в прошлом году надули лодку отечественного производства и приладили к ней мачту с парусом тоже отечественного(кустарного) производства. Наверное стоит считать круизной яхтой. Пойду писать статью.    

      П.С. Минусуют и этим показывают, что я сморозил фигню, но комментарии не удалю, посмотрю сколько минусов заработаю, хотя я считаю что прав таким способом намекнув на на незначительность новости.

      Отредактировано: диегоамиго~10:01 01.04.18
      #1022016
      • Katamaran Katamaran
        01.04.1806:16:02

        Таких не упомянутых лодок здесь под пару сотен набролось бы

        #1022049
        • Нет аватара KICK78
          01.04.1807:52:36

          Думаю под пару десятков миллионов, не меньше.

          #1022055
          • Katamaran Katamaran
            01.04.1808:07:01

            вы шутейки шутить, я — регистровую книгу читать.

            #1022057
      • Сергей Игнатьев
        01.04.1811:24:58

        особенно новость про постройку деревянных кунгасов    к тому же они никак не могут быть водоизмещением в 55 тонн, тут явная очепятка

        #1022076
  • Нет аватара WohaAhow
    01.04.1811:08:04

    А 55 тонн водоизмещения для кунгаса не много ли? Может быть 5,5 тонн?

    #1022073
    • Михаил Зубков Михаил Зубков
      01.04.1811:32:31

      Кунгасы — дельная вещь. Надо ставить на поток и продавать по всему бассейну Амура, экспортировать в Китай и ЮВА, в Японию. Для себя лучше делать их тримаранами — на Амуре и шторма бывают. Нелишне снабдить их упрочнениями, которые сделают возможным палубную транспортировку на тримаранах автотракторной техники.

      #1022078
  • Сергей Игнатьев
    01.04.1811:30:12

    кунгасы я смотрю из сырого леса и сколоченные гвоздями, на выставку наверное готовили, ходить на них не собирались изначально   

    #1022077
    • Katamaran Katamaran
      01.04.1811:43:59

      Фото имеют к истине отдаленное отношение

      #1022079
  • Kolyda Kolyda
    01.04.1817:04:06

    Да… Комсомольск на Амуре с его мощнейшим судостроением смог построить только десяток кунгасов! Допились…

    #1022155
    • Katamaran Katamaran
      01.04.1817:06:31

      А где там мощное судостроение? На АСЗ?

      #1022156
      • Kolyda Kolyda
        01.04.1817:19:48

        А где там мощное судостроение? На АСЗ?

        А что, сотня подводных лодок, из них больше половины атомных, это не мощное судостроение? А еще крейсера, эсминцы и пр…

        Довелось в шестдесятые-семидесятые работать (в командировках) и на заводе (тогда он был ПЯ-199), и на заводской ТЭЦ (Комсомольской на Амуре ТЭЦ-2). Так что сам видел какие лодки там делали, отнюдь не деревянные.

        #1022161
        • Katamaran Katamaran
          01.04.1817:24:37

          А мой дядя там нормировщиком в те времена работал

          #1022163
          • Kolyda Kolyda
            01.04.1817:37:01

            А мой дядя там нормировщиком в те времена работал

            С нормировщиками контачить не доводилось, моя работа монтаж и наладка электрооборудования промпредприятий. Довелось работать на многих крупных предприятиях Хабаровского края и Приморья. Наше предприятие в те годы было монополистом по этим работам на Дальнем Востоке.

            #1022165
            • Katamaran Katamaran
              01.04.1817:54:55

              Щербакова Николая не знали?

              #1022168
              • Kolyda Kolyda
                01.04.1817:58:34

                Щербакова Николая не знали?

                Не припомню такого. А где он работал, или это и есть ваш родственник?

                #1022170
                • Katamaran Katamaran
                  01.04.1817:59:39

                  На Амурском судостроительном заводе. Дядя мой

                  #1022171
                  • Kolyda Kolyda
                    01.04.1821:53:37

                    На заводе несколько тысяч судостроителей работало над заказами. Я и наши наладчики работали в контакте с отделом гл.энергетика. Лично я занимался наладкой одной из заводских подстанций. С заказами мы не контачили, допуск был только на подстанцию. Помню только длинные цеха, груды использованных металлоконструкций для формирования корпуса корабля и огромную фабрику-кухню.

                    #1022241
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