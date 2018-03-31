Суда, принятые в состав речного флота в 2017 году, но не упомянутые на СУН

Вышло обновление Речного регистра за 2017 год. По нему можно выделить некоторые самые крупные суда, которые были приняты в состав российского речного флота в 2017 году, но ранее не упомянуты на сайте. Повторюсь, мелочи очень много, упомяну лишь самые крупные.

Первый квартал:

1. 4 несамоходных баржи проекта № РЕГК. 111103. Построены в Омске. Собраны в Усть-Илимске. Там же и приписаны. Грузоподъемность каждого судна — 350 тонн.

Здесь могло бы быть ваше фото.

2. Несамоходный грузопассажирский паром «Бельск» проекта А4. Построен на Усольском РЭУ. Приписан в городе Бельск. Водоизмещение судна — 66 тонн.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/kpJkp4KUba0

3. 10 деревянных рыбопромысловых кунгасов. Построены в Комсомольске-на-Амуре. Водоизмещение каждого судна — 55 тонн.

Второй квартал:

1. Два пассажирских катера проекта КС-162. Построены на АО «Костромской судомеханический завод». Работают в Норильске. Водоизмещение каждого судна — 38 тонн.





© boat-ksmz.ru

2. Несамоходная баржа проекта 220 «БП-1852». Построена в Красноярске на ООО «Берег». Работает в том же городе. Водоизмещение — 941 тонна.





© transitsv.ru

3. 5 деревянных рыбопромысловых кунгасов. Построены в Комсомольске-на-Амуре. Водоизмещение каждого судна — 55 тонн.

4. Несамоходный плавучий док «Находка» проекта 576/154. Построен в Красноярске. Работает там же. Водоизмещение — 882,7 тонн.

Здесь могло быть ваше фото.

Третий квартал.

1. Разъездное судно «Губерния» проекта 82770. Построено в Иркутске. Работает там же. Водоизмещение — 215 тонн.

Здесь могло быть ваше фото.

Четвертый квартал.

1. Земснаряд «Стр.97» проекта Ц480Д. Построен на АО «Цимлянский судомеханический завод». Работает в Воронеже. Водоизмещение — 90 тонн.

2. Наплавной мост проекта РЕГК.06276/НМ. Построен в Нижневартовске. Водоизмещение — 555,78 тонн.

Здесь могло быть ваше фото.

3. Наплавной мост проекта 352.1258. Построен в Нефтеюганске. Работает в Омске. Водоизмещение — 1252,65 тонны.

Здесь могло быть ваше фото.