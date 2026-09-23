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Е. Середа Производство

«Росатом» собрал вторую реакторную установку для плавучей АЭС на Чукотке

Комплект из двух РИТМ-200С завершает реакторную основу плавучего энергоблока для Чукотки и подтверждает серийные возможности российского машиностроения в малой атомной энергетике.
Фото: пресс-служба Росатом © max.ru

«Росатом» изготовил комплект ключевого оборудования для новой плавучей АЭС. Вторую реакторную установку РИТМ-200С собрали на «ЗиО-Подольске» — она войдёт в состав атомного плавучего энергоблока ПЭБ-106, предназначенного для электроснабжения крупного медного кластера на Чукотке.

В конструкции плавучего энергоблока два реактора. Первая установка была изготовлена в мае и уже находится на верфи, где позже будет смонтирована в корпус энергоблока.

«2026 год стал знаковым для машиностроителей „ЗиО-Подольск“: мы впервые изготовили комплект РИТМов для атомного плавучего энергоблока, который обеспечит мощностью промышленный кластер на Русском Севере. Это важный шаг в развитии малой атомной энергетики во всем мире. Также в этом году завод установил рекорд: за неполный год изготовлено уже четыре установки семейства РИТМ, еще пять находятся в производстве», — отметил глава «ЗиО-Подольска» Антон Лебедев.

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Источник: max.ru

Комментарии 3

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  • 0
    Нет аватара trastko24.09.26 11:34:47

    Интересно как обстоят дела с первыми корпусами, их вроде бы уже должны были перегнать из Китая.

    #1321659
    • 3
      Sniper_78 Sniper_7824.09.26 13:35:53

      Первый корпус точно в Питере. Второй будут достраивать там же, но его пока нет.

      #1321665
      • 0
        Всеволод Воробьев Всеволод Воробьев24.09.26 13:39:40

        ого … с алисы: . По контракту, срок поставки первого корпуса — 2 октября 2023 года, а второго — до 2 февраля 2024 года.
        и нету? а 3 и 4 ещё

        #1321666