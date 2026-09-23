«Росатом» собрал вторую реакторную установку для плавучей АЭС на Чукотке
«Росатом» изготовил комплект ключевого оборудования для новой плавучей АЭС. Вторую реакторную установку РИТМ-200С собрали на «ЗиО-Подольске» — она войдёт в состав атомного плавучего энергоблока ПЭБ-106, предназначенного для электроснабжения крупного медного кластера на Чукотке.
В конструкции плавучего энергоблока два реактора. Первая установка была изготовлена в мае и уже находится на верфи, где позже будет смонтирована в корпус энергоблока.
«2026 год стал знаковым для машиностроителей „ЗиО-Подольск“: мы впервые изготовили комплект РИТМов для атомного плавучего энергоблока, который обеспечит мощностью промышленный кластер на Русском Севере. Это важный шаг в развитии малой атомной энергетики во всем мире. Также в этом году завод установил рекорд: за неполный год изготовлено уже четыре установки семейства РИТМ, еще пять находятся в производстве», — отметил глава «ЗиО-Подольска» Антон Лебедев.
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