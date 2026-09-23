«Росатом» собрал вторую реакторную установку для плавучей АЭС на Чукотке

Комплект из двух РИТМ-200С завершает реакторную основу плавучего энергоблока для Чукотки и подтверждает серийные возможности российского машиностроения в малой атомной энергетике.

«Росатом» изготовил комплект ключевого оборудования для новой плавучей АЭС. Вторую реакторную установку РИТМ-200С собрали на «ЗиО-Подольске» — она войдёт в состав атомного плавучего энергоблока ПЭБ-106, предназначенного для электроснабжения крупного медного кластера на Чукотке.

В конструкции плавучего энергоблока два реактора. Первая установка была изготовлена в мае и уже находится на верфи, где позже будет смонтирована в корпус энергоблока.