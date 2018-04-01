Детский сад на 140 мест открылся в Москве

В столичной Щербинке прошло открытие детского сада «Звездочка», построенного в жилом комплексе «Прима-Парк» зстройщиком — групой компаний «КОРТРОС». Здание дошкольного образовательного учреждения представляет собой трехэтажное здание общей площадью порядка 3,5 тысячи квадратных метров. Детский сад, рассчитанный на 140 воспитанников, вошел в состав школы № 2122.

В детском саду есть все необходимое для развития и обучения воспитанников. В частности, на территории сада обустроены физкультурная площадка, залы для музыкальных и гимнастических занятий, изостудия, методический кабинет, медицинский блок, спальни, буфетная комната и другие необходимы пространства.

Согласно самым строгим требованиям, территория дошкольного учреждения находится под наблюдением системы видеоконтроля. Не забыл застройщик и о людях с ограниченными физическими возможностями, обеспечив им безбарьерный доступ ко всей инфраструктуре детского сада.