Предприятие «Криогенмаш» из Балашихи изготовило оборудование для завода в Азербайджане‍

SOCAR Polymer завершает строительство нового завода по производству полипропилена в Сумгаитском химико-промышленном парке.

Для данного проекта ПАО «Криогенмаш» (входит в Группу ОМЗ) разработало и изготовило новую азотную криогенную воздухоразделительную установку, а также уникальную систему хранения жидкого азота на базе вертикальных резервуаров объемом 250 м3 каждый, в сейсмостойком исполнении. Всё оборудование создано в подмосковной Балашихе.

Это яркий пример экспортного проекта по поставке российской наукоемкой промышленной продукции мирового уровня по стандартам ведущих зарубежных EPC компаний для Socar Polymer (Азербайджан).

Тендер проходил в конкурентной борьбе с компаниями — лидерами европейского рынка из Франции, Германии, Италии.

В рамках реализации проекта Криогенмашем созданы новые виды оборудования, ранее не имевшие аналогов в РФ, причем оборудование разработано, изготовлено и поставлено в блочно-модульном виде в полной монтажной готовности.

Это криогенная воздухоразделительная азотная установка ААж-3,5, которая производит 3500 кубометров азота в час, а также система хранения и газификации жидкого азота на базе двух криогенных резервуаров объемом 250 м3 каждый, причем данные резервуары впервые выполнены в вертикальном исполнении.

РЦВ-250 имеет экранно-вакуумную изоляцию и спроектирован на установку в сейсмически опасных регионах с сейсмичностью до 9 балов по MSK.