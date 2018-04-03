Ростсельмаш отгрузил в Зимбабве первые комбайны серии ACROS

На южноафриканский континент отправлена партия российской техники. Компанию Ростсельмаш посетила совместная делегация из ЮАР и Зимбабве.

Обе компании планируют совместную деятельность по созданию Центров технического и послепродажного обслуживания агротехники Ростсельмаш в г. Претория (ЮАР) и г. Хараре (Зимбабве). В настоящее время они уже организуют первые поставки техники Ростсельмаш в Зимбабве. Так в конце марта были отгружены первые комбайны серии ACROS для использования на полях Зимбабве уже в начале июня.

Также в Африку отправлена партия машин, которым предстоит участие в крупнейшей континентальной аграрной выставке — NampoHarvestDay, она пройдет в ЮАР с 15 по 18 мая. Российское сельхозмашиностроение на ней будет представлять техника Ростсельмаш: зерноуборочные комбайны моделей TORUM 785, ACROS 595 и тракторыRSM 2375. Машины останутся на континенте, т.к. уже имеют своих покупателей в Хараре.

Между Россией и Зимбабве заключены впечатляющие соглашения. В их числе — соглашение о создании российской промышленной зоны в Зимбабве,о модернизации зимбабвийского агропромышленного комплекса.

Планы Ростсельмаш по продвижению на рынке Южной Африки являются частью глобальноймежгосударственной политики.

Поездка была организована по инициативе действующего южноафриканского дилера российского производителя, а также еще одной компании, которая направила запрос на получение статуса дилера в Зимбабве.

В ближайшие два года Ростсельмаш намерен увеличить продажи своей техники в южноафриканском регионе и регионе SADC (торгово-экономический союз стран Южной Африки), и нынешний визит делегации из ЮАР и Зимбабве открывает ряд перспектив по освоению новых территорий. В частности, в ближайшее время планируется поставка тракторов модели RSM 2375 в Анголу, рассматривается вопрос сотрудничествас Правительством Зимбабве на поставку комбайнов ACROS 595 для фермеров и сельскохозяйственных колледжей.

Также в апреле ожидается визит представителей зимбабвиского Министерства сельского хозяйства с целью знакомства с предприятием и его аттестацией для включения в перечень компаний, осуществляющих поставки для государственных нужд.