Сыктывкарский автопарк пополнился новыми газомоторными автобусами марки НефАЗ

3 апреля на Стефановской площади г. Сыктывкара состоялась презентация 20 автобусов марки НефАЗ.

Данная марка автобусов, работающих на газомоторном топливе, уже хорошо зарекомендовала себя на городских маршрутах Сыктывкара. Приобретенные низкопольные автобусы имеют вместимость 105 мест, из которых 25 — сидячих, а также одно место для перевозки инвалидов, это автобусы повышенного экологического класса, что позволит не только экономить на топливе, но и сократить объём вредных выбросов в атмосферу

Кроме того, сыктывкарцы смогут отслеживать движение автобусов в реальном времени с помощью сервиса Passengr, при помощи которого можно увидеть перемещение автобусов по пути следования. Оно доступно для устройств на базе iOS и Android.

Автобусы планируется запускать по следующим маршрутам: № 46 «Железнодорожный вокзал — гостиница Центральная — ЛДК-школа № 33 (м. Лесозавод)»; № 18 «площадь Габова — СЛПК (Эжва)»; № 54 «ул. Славы (Эжва) — Железнодорожный вокзал».