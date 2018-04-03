В Москве завершена проходка 2-го тоннеля метро до станции «Косино»





© Фото с сайта stroi.mos.ru

В Москве на строящейся Кожуховской линии метро завершилась проходка правого перегонного тоннеля длиной 683 метра от переходной камеры между станциями «Юго-Восточная» и «Косино» до станции «Косино».

Тоннель построен ООО «МИП-Строй № 1» с помощью тоннелепроходческого механизированного комплекса (ТПМК) Herrenknecht «Светлана», проходка левого перегонного тоннеля от переходной камеры до станции «Косино» была завершена в ноябре прошлого года. Оба тоннеля строились под действующим перегоном Таганско-Краснопресненской линии метро, поэтому на время ведения проходческих работ в непосредственной близости от существующих тоннелей движение поездов по ним приходилось прекращать на несколько дней в целях безопасности.

После демонтажа и необходимого обслуживания ТПМК «Светлана» начнёт строить тоннель длиной 196 метров, который свяжет Кожуховскую линию метро с Таганско-Краснопресненской линией.

Это уже 3-й тоннель Кожуховской линии, построенный в этом году — 25 января ТПМК «Виктория» завершил проходку двухпутного тоннеля от переходной камеры до станции «Юго-Восточная», а ТПМК «Ольга» 10 февраля завершил проходку правого перегонного тоннеля между станциями «Косино» и «Улица Дмитриевского».





© Фото из открытых источников



© Фото из открытых источников



© Фото из открытых источников



© Фото из открытых источников

Фото с сайта stroi.mos.ru