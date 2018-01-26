В Москве завершена проходка тоннеля метро до станции «Юго-Восточная»

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25 января в Москве завершилась проходка двухпутного перегонного тоннеля метро от переходной камеры у станции «Косино» до станции «Юго-Восточная» на строящейся Кожуховской линии. Проходка тоннеля диаметром 10.3 метра и длиной 1164 метра началась 29 декабря 2016 года и велась с помощью тоннелепроходческого механизированного комплекса Herrenknecht «Лилия».

Это уже второй совмещённый тоннель метро большого диаметра, построенный в Москве.

В декабре прошлого года ТПМК Herrenknecht «Виктория» начал проходку третьего двухпутного тоннеля от станции «Окская» до станции «Нижегородская» на северном участке строящейся Кожуховской линии метро.





© Фото из открытых источников

Фото с сайта stroi.mos.ru и Александра Попова