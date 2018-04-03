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Добыча и разведка полезных ископаемых

Запасы природного газа в Карском море увеличены на 850 млрд. м3

Ко Дню геолога

  •  © neftegaz.ru

Государственная комиссия по запасам поставила на государственный баланс крупные запасы газа на Ленинградском газоконденсатном месторождении) в Карском море в объеме 850 млрд. м3 по категориям С12 (668+182 млрд. м3).

Всего с учетом ранее поставленных запасов Ленинградское месторождение оценивается в 1,9 трлн м3 по категориям С12.

Месторождения с такими запасами относятся к группе уникальных (более 500 млрд. м3).

Ленинградское месторождение расположено в юго-восточной части континентального шельфа Карского моря, к северо-западу от полуострова Ямал.

Глубина моря в районе месторождения составляет от 80 до 160 м.

Месторождение открыто в 1990 г. Арктикморнефтегазразведкой.

Еще во времена СССР на месторождении было пробурено 2 поисково-разведочные скважины, подтвердившие уникальный углеводородный потенциал месторождения.

  •  © img.znak.com

Газпром получил лицензию на Ленинградский участок недр в 2013 году.

В 2017 г. пробурена скважина Ленинградская-3 глубиной 2030 м.

По данным опробования в открытом стволе подтверждена газоносность 10 пластов, выявлены 4 новые газоконденсатные залежи.

https://neftegaz.ru/news/view/170365-Podarok-ko-Dnyu-geologa.-Gazprom-uvelichil-zapasy-gaza-na-Leningradskom-mestorozhdenii-na-850-mlrd-m3

газовая промышленность , геологоразведка , "Газпром"
  • Муза Рубацкая Муза Рубацкая
    03.04.1821:48:15

    Кто знает, как и чем заполняются (и заполняются ли) пустоты в недрах Земли, после полной откачки оттуда нефти и газа?   

    #1023057
    • Нет аватара pvs85
      03.04.1822:27:08

      Полная откачка оттуда нефти и газа это фантастика.

      #1023070
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      03.04.1822:29:36

      А там нет пустот. Нефть заполняет слои и линзы песков, песчаников, известняков и прочих просачиваемых пород, иногда трещины, сети трещин. Всё под большим давлением.

      Нефть откачали, порода уплотнилась. Практически всё внешне остаётся как и было.

      #1023072
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