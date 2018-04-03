Запасы природного газа в Карском море увеличены на 850 млрд. м3
Ко Дню геолога
Государственная комиссия по запасам поставила на государственный баланс крупные запасы газа на Ленинградском газоконденсатном месторождении) в Карском море в объеме 850 млрд. м3 по категориям С1+С2 (668+182 млрд. м3).
Всего с учетом ранее поставленных запасов Ленинградское месторождение оценивается в 1,9 трлн м3 по категориям С1+С2.
Месторождения с такими запасами относятся к группе уникальных (более 500 млрд. м3).
Ленинградское месторождение расположено в юго-восточной части континентального шельфа Карского моря, к северо-западу от полуострова Ямал.
Глубина моря в районе месторождения составляет от 80 до 160 м.
Месторождение открыто в 1990 г. Арктикморнефтегазразведкой.
Еще во времена СССР на месторождении было пробурено 2 поисково-разведочные скважины, подтвердившие уникальный углеводородный потенциал месторождения.
Газпром получил лицензию на Ленинградский участок недр в 2013 году.
В 2017 г. пробурена скважина Ленинградская-3 глубиной 2030 м.
По данным опробования в открытом стволе подтверждена газоносность 10 пластов, выявлены 4 новые газоконденсатные залежи.
03.04.1821:48:15
03.04.1822:27:08
03.04.1822:29:36