Запасы природного газа в Карском море увеличены на 850 млрд. м3

Ко Дню геолога

Государственная комиссия по запасам поставила на государственный баланс крупные запасы газа на Ленинградском газоконденсатном месторождении) в Карском море в объеме 850 млрд. м3 по категориям С 1 +С 2 (668+182 млрд. м3).

Всего с учетом ранее поставленных запасов Ленинградское месторождение оценивается в 1,9 трлн м3 по категориям С 1 +С 2 .

Месторождения с такими запасами относятся к группе уникальных (более 500 млрд. м3).

Ленинградское месторождение расположено в юго-восточной части континентального шельфа Карского моря, к северо-западу от полуострова Ямал.

Глубина моря в районе месторождения составляет от 80 до 160 м.

Месторождение открыто в 1990 г. Арктикморнефтегазразведкой.

Еще во времена СССР на месторождении было пробурено 2 поисково-разведочные скважины, подтвердившие уникальный углеводородный потенциал месторождения.

Газпром получил лицензию на Ленинградский участок недр в 2013 году.

В 2017 г. пробурена скважина Ленинградская-3 глубиной 2030 м.

По данным опробования в открытом стволе подтверждена газоносность 10 пластов, выявлены 4 новые газоконденсатные залежи.