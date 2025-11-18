Прирост запасов серебра в России в 2025 году составил более 4 тыс. тонн, говорится в сообщении Роснедра.

В целом за последние пять лет в России добыто 12,14 тыс. тонн серебра, тогда как прирост запасов превысил добычу и составил 14,31 тыс. тонн. По итогам прошлого года сырьевая база драгоценного металла приросла на 3,17 тыс. тонн.

В 2025 году, по предварительным данным, прирост запасов серебра составил 4,14 тыс. тонн. Среди наиболее крупных открытий года — Ункурское месторождение в Забайкальском крае, которое кроме балансовых запасов серебра в почти 700 тонн и забалансовых — 295,7 тонны, также располагает 94,3 тыс. тонн меди. В Минприроды добавили, что значительный прирост получен за счет доразведки месторождения Нойон-Тологой — 1,77 тыс. тонн и переоценки месторождения Песчанка — 1,29 тыс. тонн.

По данным министерства, в планах у бизнеса на 2025 год выделить 36,2 млрд рублей на геологоразведку серебра против 29 млрд рублей годом ранее. В 2023 году этот показатель составил 20,4 млрд рублей. Кроме того, государство за три года выделило 2,3 млрд рублей. из федерального бюджета на инвестиции в ранние стадии геологоразведочных работ, направленные на воспроизводство минерально-сырьевой базы серебра как за счет собственно серебряных руд, так и серебросодержащих комплексных руд.

Балансовые запасы серебра России, сосредоточенные в 610 месторождениях, составляют 123,7 тыс. тонн. Это пятое место в мире после Китая, Мексики, Польши и Перу.

Почти 83% серебряных запасов находятся на Дальнем Востоке и в Сибири. Безусловный лидер — Забайкальский край, в недрах которого заключено свыше четверти серебра страны. Далее идут Республика Саха (Якутия), Красноярский край, Магаданская область, замыкает пятерку Республика Бурятия