Роснефть наращивает запасы нефти и газа

Ко Дню геолога

Крупнейшая российская нефтяная компания «Роснефть» подвела итоги геологоразведочных работ за 2017 год.

Объем извлекаемых запасов углеводородов Роснефти по категории АВ 1 С 1 +В 2 С 2 увеличился на 4,2%, до 19,2 млрд. тонн нефтяного эквивалента (тнэ).

По уровню обеспеченности доказанными запасами (5,4 млрд тнэ) Роснефть является лидером среди крупнейших мировых публичных компаний.

В ближайшие 5 лет Роснефть намерена замещать не менее 100% добываемых углеводородов.

Рост общего объема сейсмических работ как на суше, так и на шельфе в 2017 году превысил показатели прошлого года более чем на 30%.

В 2017 г завершены испытанием 155 разведочных скважин, что в 2 раза больше 2016 г.

Компания открыла 31 новое месторождение и 162 новых залежей с суммарными запасами 233 млн тнэ по категории АВ 1 С 1 +В 2 С 2 .

В том числе дочерняя компания Башнефть в 2017 году открыла 5 новых месторождений и 50 продуктивных залежей на разрабатываемых месторождениях.

Органический коэффициент замещения доказанных запасов углеводородов по классификации SEC составил 184%. Это позволило Роснефти выйти на обеспеченность Роснефти доказанными запасами углеводородов на уровень 20 лет.

Прирост запасов газа Роснефти в Западной Сибири в 2017 г составил более 127 млрд. м3.

Для оценки ресурсного потенциала и добычных возможностей свободного газа Березовской свиты на Харампурском месторождении успешно проведена программа по локализации запасов газа, выбору и разработке технологий освоения низкопроницаемых газовых залежей.

В результате проведенного гидроразрыва пласта в 2 скважинах, получены промышленные дебиты газа — 64 тыс. м3/сутки и 88 тыс. м3/сутки.