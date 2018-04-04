АО «Сталепромышленная компания» начала производство сэндвич-панелей с PIR наполнителем в Хабаровске

Филиал АО «Сталепромышленная компания» начал производство сэндвич-панелей с PIR наполнителем в Хабаровске. Предприятие будет первым на Дальнем Востоке производителем полиуретановых сэндвич-панелей.

По прогнозам аналитиков, если в 2016 году каменная вата занимала порядка 64% рынка наполнителей для сэндвич-панелей, и только 30% приходилось на полиуретановые системы, то к 2025 году доля полиуретана достигнет 50%.

PIR — легкий огнестойкий полиуретановый наполнитель. По своим характеристикам он в два раза превосходит базальтовые аналоги по утепляющим свойствам. Кроме того, он значительно легче аналогов и обладает большей влагостойкостью.

«Сталепромышленная компания» (СПК) — одна из крупнейших независимых компаний, осуществляющая поставки металлопроката на рынки России и стран СНГ. Компания занимается оптовой и розничной торговлей металлопрокатом, а также развивает направлени переработки металла и производства различных профилей.