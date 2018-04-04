В Крыму на новой электростанции начались пусконаладочные работы

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Строители приступили к пусконаладке оборудования перед запуском первой очереди новой электростанции в Саках. Об этом сегодня журналистам сообщил первый заместитель гендиректора АО «КрымТЭЦ» Феликс Копышевский.

«Сейчас ведутся наладочные работы на ОРУ, на газотурбинных агрегатах идет прокачка масляных систем. На части оборудования наладочные работы уже завершены. Подготавливаем станцию к подаче газа», — сказал Копышевский.

Запуск турбин планируют начать 15-20 апреля. Первая очередь электростанции выдаст 90 МВт электроэнергии в мае.

Станцию оснастят оборудованием отечественного производства. В частности, в проекте использованы авиационные двигатели. Газотурбинные агрегаты ГТА-25 мощностью 22,5 МВт каждая произвела компания «ОДК-Газовые турбины» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Кроме электричества, станция будет выдавать тепловую энергию. Строительство ведется на площадке действующей ТЭЦ в Саках. После ввода в эксплуатацию новых мощностей «Сакские тепловые сети» будут выдавать 147 МВт электроэнергии.

Акционерное общество «КрымТЭЦ» победило в конкурсе на строительство новой электрической генерации мощностью 120 МВт в Саках в начале августа. Новые мощности будут работать на газе. По контракту, станцию должны были запустить в декабре прошлого года, однако