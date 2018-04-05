АО «ОДК-Климов» впервые представило новые двигатели

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Моторы российской армии, флота и гражданской авиации. Международный форум двигателестроения открылся в Москве.

В одном из павильонов ВДНХ ведущие отечественные и зарубежные конструкторы показали новейшие разработки. Одним из ключевых участников стала петербургская Объединенная двигателестроительная корпорация «Климов».

До 20 процентов представленной на выставке продукции сделано в Петербурге, на предприятии «Климов». Например, двигатель для новой модификации самолетов Ил-114. Он незаменим для полетов гражданской авиации на малые расстояния. Но можно применять и в военных самолетах. Другая разработка «Климова» — двигатель для истребителей МиГ. И еще много перспективных решений.