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АО «ОДК-Климов» впервые представило новые двигатели

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/Yo79ckJNycA

Моторы российской армии, флота и гражданской авиации. Международный форум двигателестроения открылся в Москве.

В одном из павильонов ВДНХ ведущие отечественные и зарубежные конструкторы показали новейшие разработки. Одним из ключевых участников стала петербургская Объединенная двигателестроительная корпорация «Климов».

До 20 процентов представленной на выставке продукции сделано в Петербурге, на предприятии «Климов». Например, двигатель для новой модификации самолетов Ил-114. Он незаменим для полетов гражданской авиации на малые расстояния. Но можно применять и в военных самолетах. Другая разработка «Климова» — двигатель для истребителей МиГ. И еще много перспективных решений.

https://topspb.tv/news/2018/04/4/klimov-predstavil-novejshie-razrabotki-na-forume-dvigatelestroeniya-v-pavilonah-vdnh/

Ростех, ОДК, ОДК-Климов, ТВ7-117СТ, Ил-114-300, МиГ
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