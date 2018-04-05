«АЭМ-технологии» изготавливает ответственное реакторное оборудование 1 класса для АЭС «Аккую»

Компания «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) участвует в сооружении атомной электростанции «Аккую». В рамках крупнейшего российско-турецкого проекта предприятие изготавливает ответственное реакторное оборудование первого класса безопасности для двух энергоблоков станции.

В Волгодонском филиале «Атоммаш» приступили к механической обработке заготовок корпуса и крышки реактора для блока № 1. Уже завершена мехобработка обечаек и днищ одного комплекта парогенераторов, специалисты начинают сварочные операции и антикоррозионную наплавку. Также заводу предстоит изготовить четыре теплообменных аппарата для второго энергоблока АЭС «Аккую».

Петрозаводский филиал в настоящее время проводит мехобработку коллекторов теплоносителя для парогенераторов первого блока Турецкой АЭС. Входной контроль проходят обечайки компенсатора давления, заготовки трубных узлов будущего главного циркуляционного трубопровода, на которые Петрозаводскмашупредстоит наплавить антикоррозионный слой. Корпуса главных циркуляционных насосов (ГЦНА) и оборудование систем аварийного охлаждения активной зоны реактора (САОЗ) для турецкой атомной станции также будут произведены в Карелии.

Блоки станции «Аккую» в Турции сооружаются по проекту нового поколения ВВЭР-ТОИ повышенной безопасности и улучшенных технико-экономических характеристик. Напомним, после двухлетнего перерыва АО «АЭМ-технологии» первым из предприятий-изготовителей оборудования для АЭС получило сертификат официального одобрения изготовителя. Сертификат № TR-10-003 выдан 19 сентября 2017 г. Агентством по атомной энергии Турции (ТАЕК, регулирующее ведомство Турции).