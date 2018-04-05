Компания «Накал» поставила электропечь в Египет

Компания «Накал — Промышленные печи» (г. Солнечногорск, Московской обл.) поставила шахтную печь азотирования США 6.20/7, по заказу Египетской компании «East Roll Manufacturing Company».

Специалисты службы сервиса «Накал» произвели установку оборудования и пуско-наладочные работы на территории заказчика в г. Александрия.

В комплект поставки оборудования, так же вошла автоматизированная система управления процессом азотирования СУАЗ — КГА.

Технология Каталитического Газового Азотирования (КГА) разработана в компании «Накал» и имеет патенты в России, Германии, Канаде и Северной Америке. На сегодняшний день печи серии «США» успешно эксплуатируются не только в России, но и в Турции, Испании, Болгарии, Кувейте, Германии, Эстонии, Польше, Соединенных Штатах Америки и других странах мира.

Достоинства КГА:

• Высокая твердость

• Износостойкость

• Усталостная выносливость

• Антизадирные свойства

• Теплостойкость

• Коррозионная стойкость

Технология каталитического газового азотирования является простым методом низкотемпературной химико-термической обработки деталей машин и инструментов, обеспечивающим повышение и стабилизацию эксплуатационных свойств обрабатываемых деталей и сокращение затрат на производство.