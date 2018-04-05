Лесопильный цех и лесопитомник запущены в Архангельской области

В 2013 году в результате пожара был уничтожен деревообрабатывающий комбинат в деревне Чащинской Шенкурского района. Спустя пять лет на его месте появился новое производство ООО «Регион-лес».

Построено здание площадью 750 квадратных метров, создана вся инфраструктура, установлена новая лесопильная линия российского производителя «КАМИ-групп». В планах предприятия на лето и осень — обустройство территории завода, строительство административного здания и пеллетного производства, проект которого уже готов. Объём выпускаемой предприятием продукции должен составить до 130 тысяч кубометров пиломатериалов в год. Из нового цеха доски идут на сушку, сортировку, упаковку и отправляются в Китай и Европу. Отходы производства используются как сырьё для собственной котельной.

В теплицах общей площадью 1000 квадратных метров с помощью современного оборудования создан необходимый сеянцам микроклимат. Автоматизированное теплоснабжение обеспечивается за счёт современного котла, который работает на пеллетах. Сейчас в теплицах идёт посев семян. Из них будут выращены 500 тысяч сеянцев первой ротации. В планах предприятия — ежегодно производить до 1 миллиона штук посадочного материала с закрытой корневой системой.

Объём вложений составил около 190 млн рублей. Создано 80 рабочих мест.