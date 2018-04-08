В России налажено производство важного огнеупора для металлургии и нефтепереработки



Горелочный камень производства "ТулаТеплоПрибор"

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Основное производство горелочного камня, важного элемента огнеупорной кладки, находилось на Украине, но несколько лет назад его производство было успешно налажено в России на предприятии «ТулаТеплоПрибор».

Горелочный камень — элемент огнеупорной кладки, в который помещается горелочное устройство. Изделия предназначены для применения в радиационных и плоско — симметричных горелок.

Горелки применяются в нефтеперерабатывающей и металлургической промышленности.

В нефтеперерабатывающей промышленности горелки, это источник тепла для подогрева теплоносителя, используемого при перегонке нефти. В металлургической — для предотвращения резкого охлаждения металлических изделий.

При СССР производство расходных материалов для газовых горелок не вызывало проблем. Горелочный камень делали в нескольких областях России.

Основное производство находилось на Украине, в городе Дружковка Донецкой области. Благодаря наличию карьера по добыче огнеупорных глин, производство было не дорого и Российские предприятия охотно покупали огнеупорные изделия предприятия.

Однако, из-за известных событий поставка огнеупоров из Украины сейчас сильно затруднена.

Так как у нас имеется собственное огнеупорное производство, несколько лет назад, к нам обратились предприятия металлургии по вопросу импортозамещения этой продукции.

Производственное подразделение компании, изготавливает термическое оборудование. Основной элемент муфельных и трубчатых печей — нагреватели в огнеупорной керамике производятся самостоятельно и такое производство не вызвало трудностей.

Сегодня мкомпания поставлят огнеупорную керамику предприятиям России.

Изделия изготавливаются из Российского сырья Латненского месторождения (Воронежская область) и зарегистрированы в реестре продукции России под № 020/008208. Сертификат №РОСС RU.МО010.Н01703.

Гибкий производственный процесс, позволяет нам изготавливать огнеупоры любых партий и конфигураций, в зависимости от потребностей заказчика на данный момент.

Термическое производство

Г. К. «ТулаТеплоПрибор»