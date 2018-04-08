«РМ-Терекс» представила новейшие образцы строительно-дорожной техники в Астане

05 апреля 2018 года, Казахстан, Астана — Компания «РМ-Терекс», (входящая корпорацию «", управляющую машиностроительными активами промышленной группы «Базовый Элемент»), и дилерский центр ТОО «Стройдормаш Астана» впервые представили новое поколение строительно-дорожной техники на международной специализированной выставке CTECA в Казахстане.

Впервые в Республике Казахстан, в рамках специализированной выставки коммерческого транспорта «CTECA» РМ-Терекс и официальный дилер ТОО «Стройдормаш Астана» представили современные образцы строительно-дорожной техники, в числе которых новый фронтальный погрузчик TL 150, производства Челябинского завода строительно-дорожных машин.

Данная модель привлекла внимание гостей и участников выставки своими техническими преимуществами и характерным экстерьером. Радиус разворота по колесу составляет всего 5,4 м и позволяет выполнять работы в условиях ограниченного пространства. Благодаря габаритным размерам (ширина 2,5 м, высота 3,15) погрузчик может без ограничений передвигаться по дорогам общего пользования. Комфортабельная кабина TL 150 обеспечивает прекрасную круговую обзорность. Богатое стандартное оснащение модели включает ЖК-дисплей, камеру заднего вида, климатическую установку, систему централизованной смазки рабочего оборудования. Возможность установки широкого перечня сменного рабочего оборудования (скальный ковш, бульдозерный отвал и др.) значительно расширяет область использования данной модели для промышленного, гражданского, дорожного строительства и коммунального хозяйства.

Также на экспозиции представлен колесный экскаватор нового поколения WX 200. Машину отличает просторная и безопасная кабина с высоким уровнем комфорта. При длине рукояти 2,9 м глубина копания составляет 6,6 м., радиус копания 10м. Удобное и точное управление экскаватором обеспечивает интеллектуальная компьютеризированная система. Современный и экономичный двигатель ЯМЗ-530 серии с электронным управлением обеспечивает согласованную работу двигателя и гидросистемы для оптимизации потребляемой мощности и энергосбережения. Данная модель начала поставляться эксплуатирующим организациям Казахстана в 2017 году.

Представленный на экспозиции многоцелевой экскаватор-погрузчик TLB 825 уже несколько лет пользуется устойчивым спросом у промышленных компаний Казахстана, которые отмечают надежный агрегатный состав, высокие параметры экскаваторного и погрузочного оборудования и комфортные условия для работы оператора. Максимальная грузоподъемность — 3,5 т. Выгрузка экскаваторным ковшом осуществляется на высоту до 4,5 м.

Представленные модели техники соответствует всем экологическим и техническим нормам, действующим на территории Республики Казахстан.