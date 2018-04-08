Судно «Академик Примаков» успешно завершило сейсморазведочные 3D работы на шельфе Марокко

Научно-исследовательское судно «Академик Примаков» успешно завершило сейсморазведочные работы 3D на шельфе Марокко. Всего было выполнено 1000 км2 исследований по заказу компании Geoex Ltd. Съемка проведена в соответствии с запланированным графиком, команда специалистов судна получила высокую оценку заказчика за профессионализм и эффективность. На этой неделе после подъема сейсмического оборудования судно зашло в марокканский порт Агадир для реэкспорта и смены экипажа. В настоящий момент НИС «Академик Примаков» готовится к дальнейшим работам.

НИС «Академик Примаков» находится на балансе ОАО «СМНГ» (г. Мурманск, предприятие входит в государственный холдинг Росгеология). Судно, приобретенное холдингом в 2017 году, способно буксировать до 16 сейсмокос. НИС «Академик Примаков» имеет высокую автономность и способно работать в удаленных акваториях. На борту судна находится современная лаборатория и вычислительный комплекс для экспресс-обработки первичных геофизических данных. По результатам полевого сезона 2017 года НИС «Академик Примаков» показал высокую производительность и качество полученных геофизических данных.