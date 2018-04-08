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Российские проекты за рубежом

Судно «Академик Примаков» успешно завершило сейсморазведочные 3D работы на шельфе Марокко

  •  © smng.rosgeo.com

Научно-исследовательское судно «Академик Примаков» успешно завершило сейсморазведочные работы 3D на шельфе Марокко. Всего было выполнено 1000 км2 исследований по заказу компании Geoex Ltd. Съемка проведена в соответствии с запланированным графиком, команда специалистов судна получила высокую оценку заказчика за профессионализм и эффективность. На этой неделе после подъема сейсмического оборудования судно зашло в марокканский порт Агадир для реэкспорта и смены экипажа. В настоящий момент НИС «Академик Примаков» готовится к дальнейшим работам.

НИС «Академик Примаков» находится на балансе ОАО «СМНГ» (г. Мурманск, предприятие входит в государственный холдинг Росгеология). Судно, приобретенное холдингом в 2017 году, способно буксировать до 16 сейсмокос. НИС «Академик Примаков» имеет высокую автономность и способно работать в удаленных акваториях. На борту судна находится современная лаборатория и вычислительный комплекс для экспресс-обработки первичных геофизических данных. По результатам полевого сезона 2017 года НИС «Академик Примаков» показал высокую производительность и качество полученных геофизических данных.

  •  © smng.rosgeo.com
http://www.rosgeo.com/ru/content/rosgeologiya-zavershila-seysmorazvedku-na-shelfe-marokko

Росгеология, судно Академик Примаков
  • Николай Мясников Николай Мясников
    09.04.1800:15:01

    Евгений Максимыч был бы доволен) Светлая память!

    Отредактировано: Николай Мясников~00:16 09.04.18
    #1024364
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