На курильском острове Шикотан создают новые рыбоперерабатывающие предприятия

В селе Крабозаводском продолжается строительство комплекса по переработке рыбы. Запуск его первой очереди состоится в октябре этого года. А летом, как ожидается, в другом селе Шикотана — Малокурильском — развернется строительство еще одного, более крупного предприятия, которое будет выпускать рыбопродукцию в мороженом и охлажденном видах, а также консервы.

Реализация двух проектов позволит дополнительно создать на острове 820 рабочих мест и привлечь около 10 млрд рублей частных инвестиций.

Рыбокомбинат «Крабозаводское», поставляющий замороженную рыбу, с прошлого года наладил производство консервов и теперь ежедневно выпускают до 8 тысяч банок с печенью трески и минтая. Всего в 2017-ом завод принял в обработку 23 тысячи тонн сырца. С вводом второй производственной линии эти объемы значительно вырастут.

— К октябрю мы должны запустить первую очередь завода. Это линия разделки минтая. Рыба будет перерабатываться в тушку без головы и филе. Отходы пойдут на туковое производство (минеральное удобрение), — рассказал глава компании-подрядчика АО «Гидрострой» Юрий Светликов.

В бухте Крабовой для нового производства уже построили грузоперевалочный причал понтонного типа. Обрабатываться здесь могут сразу два промысловых судна. Улов из охлаждаемых трюмов перекачивается на берег по специальным рыбоканалам. Такая технология позволяет сохранять высокое качество продукции.

Новое предприятие уже готово на треть. Установлена основа цеха — многоуровневый каркас, ведется поэтапная заливка бетона.

Второе предприятие появится в селе Малокурильском. Его возведение, как ожидается, начнется предстоящим летом. Проект стал якорным для территории опережающего развития «Курилы». Основой комплекса по выпуску мороженой и охлажденной рыбопродукции, а также консервов станет существующий рыбокомбинат «Островной».

В рамках проекта планируется построить новый консервный завод, запустить линии по глубокой переработке рыбы и производству рыбной муки, морозильный склад