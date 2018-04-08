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Агропром и пищевая промышленность

На курильском острове Шикотан создают новые рыбоперерабатывающие предприятия

  •  © sakhalin.gov.ru

В селе Крабозаводском продолжается строительство комплекса по переработке рыбы. Запуск его первой очереди состоится в октябре этого года. А летом, как ожидается, в другом селе Шикотана — Малокурильском — развернется строительство еще одного, более крупного предприятия, которое будет выпускать рыбопродукцию в мороженом и охлажденном видах, а также консервы.

Реализация двух проектов позволит дополнительно создать на острове 820 рабочих мест и привлечь около 10 млрд рублей частных инвестиций.

Рыбокомбинат «Крабозаводское», поставляющий замороженную рыбу, с прошлого года наладил производство консервов и теперь ежедневно выпускают до 8 тысяч банок с печенью трески и минтая. Всего в 2017-ом завод принял в обработку 23 тысячи тонн сырца. С вводом второй производственной линии эти объемы значительно вырастут.

— К октябрю мы должны запустить первую очередь завода. Это линия разделки минтая. Рыба будет перерабатываться в тушку без головы и филе. Отходы пойдут на туковое производство (минеральное удобрение), — рассказал глава компании-подрядчика АО «Гидрострой» Юрий Светликов.

В бухте Крабовой для нового производства уже построили грузоперевалочный причал понтонного типа. Обрабатываться здесь могут сразу два промысловых судна. Улов из охлаждаемых трюмов перекачивается на берег по специальным рыбоканалам. Такая технология позволяет сохранять высокое качество продукции.

  •  © sakhalin.gov.ru

Новое предприятие уже готово на треть. Установлена основа цеха — многоуровневый каркас, ведется поэтапная заливка бетона.

  •  © sakhalin.gov.ru

Второе предприятие появится в селе Малокурильском. Его возведение, как ожидается, начнется предстоящим летом. Проект стал якорным для территории опережающего развития «Курилы». Основой комплекса по выпуску мороженой и охлажденной рыбопродукции, а также консервов станет существующий рыбокомбинат «Островной».

В рамках проекта планируется построить новый консервный завод, запустить линии по глубокой переработке рыбы и производству рыбной муки, морозильный склад

https://sakhalin.gov.ru/index.php?id=105&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=11250&cHash=d5c03be6350dc77b3e82963d5e765485

Сахалинская область, Курильские острова, рыбная промышленность
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    08.04.1821:05:13

    реализация двух проектов позволит дополнительно создать на острове 820 рабочих мест

    Для острова гигантские цифры. Можно только аплодировать.

    Отредактировано: Сергей Котенко~21:05 08.04.18
    #1024304
    • Нет аватара tumanova
      08.04.1821:21:16

      Скорее всего, большинство на этих предприятиях будет работать вахтовым методом. Но и для местных жителей, конечно, найдутся новые рабочие места.

      Второе предприятие появится в селе Малокурильском. Основой комплекса по выпуску мороженой и охлажденной рыбопродукции, а также консервов станет существующий рыбокомбинат «Островной».

      Несколько лет назад был громкий скандал, связанный с невыплатой зарплаты, как-раз на рыбокомбинате «Островной». Будем надеяться, что такого больше не повторится.

      #1024310
  • Jonatan01 Jonatan01
    08.04.1822:15:21

    Это, наверное, последствия пресс-конференции с ВВП.

    #1024328
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      08.04.1822:18:02

      Скорее это последствия деятельности Министерства по развитию Дальнего Востока.

      #1024330
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