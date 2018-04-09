Казанский вертолетный завод в середине прошлого века первым в стране освоил серийное производство винтокрылых машин. Начиная от дебютной модели КБ Михаила Миля Ми-1 — до современных модификаций самого массового семейства вертолетов Ми-8. Кроме того, впервые в российской практике на заводе в Казани с нуля спроектировали и освоили выпуск лёгкого вертолёта «Ансат». Предприятие входит в холдинг «Вертолёты России». За свою историю КВЗ выпустил более 12 тысяч вертолётов, которые поднимались в небо сотен стран мира.

1. Основная продукция казанского предприятия сегодня это всемирно известные многоцелевые вертолёты семейства Ми-8 и его экспортного варианта Ми-17.

Прототип вертолёта этого семейства был испытан в июле 1961 года в Москве, а спустя четыре года началось его серийное производство. 26 октября 1965 года взлетел первый серийный вертолет Ми-8, командиром экипажа был летчик-испытатель Леонид Антропов. С появлением серийных образцов, вертолет начал принимать участие во всех крупных международных выставках. Вертолет перелетал своим ходом из страны в страну, и однажды в одно из таких турне летчик Герман Алферов налетал 35 тысяч километров, тем самым совершив «кругосветный перелет». Сегодня Ми-8 является самым массовым в мире вертолётом с двумя двигателями — его эксплуатируют более чем в полусотне стран мира.

и т. д.

Ми-8-МТВ-1 на стоянке в лётно-испытательном комплексе завода. Высотная транспортная модель Ми-8 может подниматься до 6 километров. Максимальная взлётная масса 13 тонн. Эксплуатируется почти в любых климатических условиях и на автономных необорудованных площадках.«Ансат». Это собственная разработка казанского завода. Лёгкая многоцелевая машина впервые в истории российского вертолётостроения была спроектирована не отдельным специализированным бюро, а непосредственно конструкторами серийного производства.В самом начале Великой Отечественной войны в Казань из Ленинграда эвакуировали авиазавод № 387. Его объединили с местным заводом обозных изделий, который начинал с производства телег, тачанок и прочего конного хозяйства. В годы войны новое авиапредприятие массово выпускало легендарные боевые «этажерки» У-2 (По-2). После Победы казанцы освоили сборку самоходных комбайнов. Первое в СССР серийное производство вертолётов в Казани начали в 1951 году.Фюзеляжно-сборочный цех. Здесь стыкуют среднюю и носовую части Ми-8/17.Подготовка носовой части Ми-8 к остеклению.Подготовка к внутренней отделке средней части фюзеляжа.Стапельная сборка носовой части.На Казанском вертолётном заводе сегодня трудится около 6 тысяч человек. Средняя зарплата 38 тысяч рублей. В долгой истории предприятия бывали разные времена. В суровые годы войны заводчане недоедали, выявлялись случаи дистрофии. Известен эпизод, когда голод подтолкнул двух мотористов к отчаянной охоте: они угнали собранный У-2 и в воздухе начали расстреливать стаю гусей из пулемёта.В экономически непростые 1990-е годы казанцы вели переговоры с известными компаниями Eurocopter и Bell о совместном проекте лёгкого вертолёта, адаптированного для России. Однако европейцы и американцы в ответ предлагали лишь «отвёрточную сборку» их моделей. Именно это в итоге и привело к созданию на казанском заводе собственного конструкторского бюро и разработке с нуля отечественного многоцелевого вертолёта «Ансат».Прототип «Ансата» был создан в 1997-м. В воздух впервые машина поднялась в 1999 году.Название «Ансат» с татарского переводят как «простой» или «лёгкий». Этот вертолёт может перевозить около 1300 кг полезной нагрузки.Одним из главных преимуществ вертолёта «Ансат» считают многофункциональность. Машину можно быстро трансформировать под различные нужды: перевозку пассажиров или грузов, для борьбы с пожарами, поисково-спасательных работФюзеляж «Ансата» цельнометаллический. А в производстве несиловых элементов конструкции широко применяются композиционные материалы. Лопасти винта — стеклопластиковые.Подготовка заднего отсека фюзеляжа Ми-8 к монтажу радиоэлектронного оборудования.Количественный рекорд выпуска Ми-8 был поставлен в 1973 году, когда Казанский завод произвёл 371 машину, больше одного вертолёта в день.Клёпка хвостовой балки.Цех окончательной сборки.На Ми-8 устанавливают два газотурбинных высотных двигателя максимальной мощностью 2200 л.с. Если в полёте отказывает один мотор, второй автоматически выходит на повышенную мощность.Колонка несущего винта Ми-8. Пятилопастной винт на крейсерском режиме делает 192 оборота в минуту.Ми-8-МТВ-1 берёт на борт в основных и дополнительных баках до 3,5 тонн топлива. Максимальная дальность полёта превышает 1000 километров.Монтаж электроники в носовой части кабины Ми-8. Радиоэлектронное оборудование вертолёта позволяет ему летать в любое время суток, в том числе в сложных метеоусловиях.В рамках программы холдинга «Вертолёты России» по созданию среднего многоцелевого вертолёта Ми-38 завод отвечает за постройку опытных прототипов вертолёта и организацию его серийного производства.Монтаж жгутов электропроводки в грузо-пассажирской кабине вертолёта «Ансат».Многоцелевой «Ансат», помимо стандартной, выпускается в учебно-тренировочной модификации для подготовки военных пилотов. Крайне перспективной и востребованной является также медицинский вариант: оборудование такого вертолёта позволяет не только перевозить больных, но и проводить реанимацию во время полёта.Сборка коммутационных панелей на вертолете «Ансат».Силовая установка «Ансата» — два 630-сильных двигателя компании Pratt & Whitney Canada. Электронно-цифровая система управления позволяет продолжить взлёт машины в случае отказа одного двигателя. В перспективе планируется оснащать «Ансат» двигателями российского производства.Процесс дождевания.Под интенсивный «душ» вертолёт помещают для проверки герметичности и влагозащищённости кабины.Цех фрезерной механообработки.Элементы несущего винта промывают после гальванического нанесения кадмиево-фосфатного покрытия. В марте 2018 года на Казанском вертолётном заводе открыли обновлённое гальваническое производство.Цех цельнометаллических лопастей. Существует легенда, что наладить производство надёжных и долговечных цельнометаллических лопастей в Казани помог подарок Дуайта Эйзенхауэра Никите Хрущёву: в 1960 году американский президент преподнёс советскому лидеру два вертолёта Сикорски S-58. И вскоре казанский завод начал внедрять у себя металлические лопасти для Ми-4.Лопасти несущего винта покрывают герметиком.Готовые лопасти маркируют при помощи трафарета.Авиационный учебный центр. Комплексный тренажёр вертолёта Ми-8-МТВ. Кроме теории и непосредственной лётной практики, программа учебного центра по требованиям Росавиации включает обязательные занятия на тренажёре.Тренажёр Ми-8-МТВ для Казанского учебного центра был изготовлен в Санкт-Петербурге. Специальное оборудование воспроизводит шум и вибрацию двигателя на разных режимах. Кабина тренажёра позволяет имитировать полёты в тёмное время суток при помощи очков ночного видения.Комплексный тренажёр незаменим для отработки действий экипажа Ми-8 в чрезвычайных ситуациях, например, при отказе двигателей.Предполётный осмотр вертолёта «Ансат» на лётно-испытательном комплексе. Недавние тесты в Якутии и Пакистане доказали возможность использования «Ансата» в диапазоне температур от минус до плюс 45 градусов по Цельсию.После демонстрации на международных авиасалонах казанские «Ансаты» заинтересовали зарубежных потребителей. К примеру, первые машины в медицинской комплектации уже в 2018 году отправятся в Китай.Реанимационные «Ансаты» уже работают в Курской, Курганской, Псковской, Московской и Волгоградской областях, а также в Татарстане.Заход на посадку Ми-8-МТВ-1.Любопытный факт: у Казанского вертолётного завода есть сертификат от министерства обороны США. Несмотря на возражения конгресса, американское оборонное ведомство закупало партию казанских Ми-17 для использования в экстремальных условиях Афганистана.