Казанский вертолетный завод в середине прошлого века первым в стране освоил серийное производство винтокрылых машин. Начиная от дебютной модели КБ Михаила Миля Ми-1 — до современных модификаций самого массового семейства вертолетов Ми-8. Кроме того, впервые в российской практике на заводе в Казани с нуля спроектировали и освоили выпуск лёгкого вертолёта «Ансат». Предприятие входит в холдинг «Вертолёты России». За свою историю КВЗ выпустил более 12 тысяч вертолётов, которые поднимались в небо сотен стран мира.
1. Основная продукция казанского предприятия сегодня это всемирно известные многоцелевые вертолёты семейства Ми-8 и его экспортного варианта Ми-17.
Прототип вертолёта этого семейства был испытан в июле 1961 года в Москве, а спустя четыре года началось его серийное производство. 26 октября 1965 года взлетел первый серийный вертолет Ми-8, командиром экипажа был летчик-испытатель Леонид Антропов. С появлением серийных образцов, вертолет начал принимать участие во всех крупных международных выставках. Вертолет перелетал своим ходом из страны в страну, и однажды в одно из таких турне летчик Герман Алферов налетал 35 тысяч километров, тем самым совершив «кругосветный перелет». Сегодня Ми-8 является самым массовым в мире вертолётом с двумя двигателями — его эксплуатируют более чем в полусотне стран мира. 2.
Ми-8-МТВ-1 на стоянке в лётно-испытательном комплексе завода. Высотная транспортная модель Ми-8 может подниматься до 6 километров. Максимальная взлётная масса 13 тонн. Эксплуатируется почти в любых климатических условиях и на автономных необорудованных площадках. 3.
«Ансат». Это собственная разработка казанского завода. Лёгкая многоцелевая машина впервые в истории российского вертолётостроения была спроектирована не отдельным специализированным бюро, а непосредственно конструкторами серийного производства. 4.
В самом начале Великой Отечественной войны в Казань из Ленинграда эвакуировали авиазавод № 387. Его объединили с местным заводом обозных изделий, который начинал с производства телег, тачанок и прочего конного хозяйства. В годы войны новое авиапредприятие массово выпускало легендарные боевые «этажерки» У-2 (По-2). После Победы казанцы освоили сборку самоходных комбайнов. Первое в СССР серийное производство вертолётов в Казани начали в 1951 году. 5.
Фюзеляжно-сборочный цех. Здесь стыкуют среднюю и носовую части Ми-8/17. 6.
Подготовка носовой части Ми-8 к остеклению. 7.
Подготовка к внутренней отделке средней части фюзеляжа. 8.
Стапельная сборка носовой части. 9.
На Казанском вертолётном заводе сегодня трудится около 6 тысяч человек. Средняя зарплата 38 тысяч рублей. В долгой истории предприятия бывали разные времена. В суровые годы войны заводчане недоедали, выявлялись случаи дистрофии. Известен эпизод, когда голод подтолкнул двух мотористов к отчаянной охоте: они угнали собранный У-2 и в воздухе начали расстреливать стаю гусей из пулемёта. 10.
В экономически непростые 1990-е годы казанцы вели переговоры с известными компаниями Eurocopter и Bell о совместном проекте лёгкого вертолёта, адаптированного для России. Однако европейцы и американцы в ответ предлагали лишь «отвёрточную сборку» их моделей. Именно это в итоге и привело к созданию на казанском заводе собственного конструкторского бюро и разработке с нуля отечественного многоцелевого вертолёта «Ансат». 11.
Прототип «Ансата» был создан в 1997-м. В воздух впервые машина поднялась в 1999 году. 12.
Название «Ансат» с татарского переводят как «простой» или «лёгкий». Этот вертолёт может перевозить около 1300 кг полезной нагрузки. 13. 14.
Одним из главных преимуществ вертолёта «Ансат» считают многофункциональность. Машину можно быстро трансформировать под различные нужды: перевозку пассажиров или грузов, для борьбы с пожарами, поисково-спасательных работ и т. д. 15.
Фюзеляж «Ансата» цельнометаллический. А в производстве несиловых элементов конструкции широко применяются композиционные материалы. Лопасти винта — стеклопластиковые. 16.
Подготовка заднего отсека фюзеляжа Ми-8 к монтажу радиоэлектронного оборудования. 17.
Количественный рекорд выпуска Ми-8 был поставлен в 1973 году, когда Казанский завод произвёл 371 машину, больше одного вертолёта в день. 18.
Клёпка хвостовой балки. 19.
Цех окончательной сборки. 20.
На Ми-8 устанавливают два газотурбинных высотных двигателя максимальной мощностью 2200 л.с. Если в полёте отказывает один мотор, второй автоматически выходит на повышенную мощность. 21.
Колонка несущего винта Ми-8. Пятилопастной винт на крейсерском режиме делает 192 оборота в минуту. 22.
Ми-8-МТВ-1 берёт на борт в основных и дополнительных баках до 3,5 тонн топлива. Максимальная дальность полёта превышает 1000 километров. 23.
Монтаж электроники в носовой части кабины Ми-8. Радиоэлектронное оборудование вертолёта позволяет ему летать в любое время суток, в том числе в сложных метеоусловиях. 24.
В рамках программы холдинга «Вертолёты России» по созданию среднего многоцелевого вертолёта Ми-38 завод отвечает за постройку опытных прототипов вертолёта и организацию его серийного производства. 25.
Монтаж жгутов электропроводки в грузо-пассажирской кабине вертолёта «Ансат». 26.
Многоцелевой «Ансат», помимо стандартной, выпускается в учебно-тренировочной модификации для подготовки военных пилотов. Крайне перспективной и востребованной является также медицинский вариант: оборудование такого вертолёта позволяет не только перевозить больных, но и проводить реанимацию во время полёта. 27.
Сборка коммутационных панелей на вертолете «Ансат». 28.
Силовая установка «Ансата» — два 630-сильных двигателя компании Pratt & Whitney Canada. Электронно-цифровая система управления позволяет продолжить взлёт машины в случае отказа одного двигателя. В перспективе планируется оснащать «Ансат» двигателями российского производства. 29.
Процесс дождевания. 30.
Под интенсивный «душ» вертолёт помещают для проверки герметичности и влагозащищённости кабины. 31.
Цех фрезерной механообработки. 32.
Элементы несущего винта промывают после гальванического нанесения кадмиево-фосфатного покрытия. В марте 2018 года на Казанском вертолётном заводе открыли обновлённое гальваническое производство. 33.
Цех цельнометаллических лопастей. Существует легенда, что наладить производство надёжных и долговечных цельнометаллических лопастей в Казани помог подарок Дуайта Эйзенхауэра Никите Хрущёву: в 1960 году американский президент преподнёс советскому лидеру два вертолёта Сикорски S-58. И вскоре казанский завод начал внедрять у себя металлические лопасти для Ми-4. 34.
Лопасти несущего винта покрывают герметиком. 35.
Готовые лопасти маркируют при помощи трафарета. 36. 37.
Авиационный учебный центр. Комплексный тренажёр вертолёта Ми-8-МТВ. Кроме теории и непосредственной лётной практики, программа учебного центра по требованиям Росавиации включает обязательные занятия на тренажёре. 38.
Тренажёр Ми-8-МТВ для Казанского учебного центра был изготовлен в Санкт-Петербурге. Специальное оборудование воспроизводит шум и вибрацию двигателя на разных режимах. Кабина тренажёра позволяет имитировать полёты в тёмное время суток при помощи очков ночного видения. 39.
Комплексный тренажёр незаменим для отработки действий экипажа Ми-8 в чрезвычайных ситуациях, например, при отказе двигателей. 40.
Предполётный осмотр вертолёта «Ансат» на лётно-испытательном комплексе. Недавние тесты в Якутии и Пакистане доказали возможность использования «Ансата» в диапазоне температур от минус до плюс 45 градусов по Цельсию. 41. 42.
После демонстрации на международных авиасалонах казанские «Ансаты» заинтересовали зарубежных потребителей. К примеру, первые машины в медицинской комплектации уже в 2018 году отправятся в Китай. 43.
Реанимационные «Ансаты» уже работают в Курской, Курганской, Псковской, Московской и Волгоградской областях, а также в Татарстане. 44.
Заход на посадку Ми-8-МТВ-1. 45.
Любопытный факт: у Казанского вертолётного завода есть сертификат от министерства обороны США. Несмотря на возражения конгресса, американское оборонное ведомство закупало партию казанских Ми-17 для использования в экстремальных условиях Афганистана. 46. 47. 48.
09.04.1811:58:03