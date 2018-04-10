Международный форум двигателестроения МФД-2018 в Москве

Гражданское авиадвигателестроение было представлено силовой установкой SaM146, которой оснащаются в небо авиалайнеры Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Производится рыбинским ПАО «ОДК-Сатурн» на условиях равноправного партнерства с компанией Safran Aircraft Engines (Франция). Двигатель SaM146 сертифицирован по нормам EASA и АР МАК и с 2011 года находится в коммерческой эксплуатации. Общая наработка находящихся в эксплуатации силовых установок SaM146 на март 2018 г. превысила 830 000 летных часов





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© img-fotki.yandex.ru Впервые на выставке ОДК демонстрировал натурный образец турбовинтового двигателя ТВ7-117СТ, разработанного санкт-петербургским АО «ОДК-Климов» и предназначенного для оснащения регионального авиалайнера Ил-114-300 и легкого военно-транспортного самолета Ил-112 В. Представленный двигатель использовался в ходе наземных испытаний, для чего в 2016 г. на АО «ОДК-Климов» был создан испытательный стенд, возможности которого позволяют испытывать силовую установку сразу с винтом, мотогондолой и другими элементами самолета (части крыла и фюзеляжа). Применение унифицированного двигателя на самолетах Ил-112 В и Ил-114-300 будет способствовать сокращению издержек в производстве и станет примером трансфера военных технологий в гражданский сектор. Ресурсные испытания двигателя ТВ7-117СТ продолжаются. В 2018 году будут продолжены опережающие летные испытания ТВ7-117ВСТ в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ. Производится АО «ОДК-Климов» в кооперации с другими предприятиями ОДК.



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© img-fotki.yandex.ru АО «ОДК-Климов» разработана и успешно испытана новейшая модификация вертолетного турбовального двигателя ВК-2500 — двигатель ВК-2500ПС с улучшенными эксплуатационными характеристиками и использованием современной российской цифровой электронной системы управления и контроля. В двигателе реализованы решения, позволяющие управлять ресурсными характеристиками в зависимости от конкретных условий эксплуатации. Базовое применение ВК-2500ПС — новейший гражданский вертолет Ми-171А2. Ранее ОДК обеспечила постановку двигателя ВК-2500 на производство в России. Сегодня ОДК наращивает темпы производства двигателей ВК-2500 с учетом нужд государственного заказчика, а также экспортных поставок. Сборка ведется из российских комплектующих.



© img-fotki.yandex.ru ПД-14 — базовый турбовентиляторный двигатель, который создан в широкой кооперации предприятий ОДК для авиалайнера МС-21-300 с применением новейших технологий и материалов, в том числе, композитных. Он не уступает находящимся в эксплуатации зарубежным аналогам, а по многим параметрам, в частности, выбросам в атмосферу, шумам и т. д. , превосходит их. ОДК продолжает летные и наземные испытания двигателя ПД-14, в ходе которых он подтверждает заявленные параметры. Процедура сертификации базового двигателя ПД-14 как по российским, так и по международным стандартам, идет в соответствии с установленными сроками. В 2018 г. планируется получение сертификата Росавиации, а в 2019 г. — EASA. Головной исполнитель по программе ПД-14 — АО «ОДК», головной разработчик — АО «ОДК-Авиадвигатель», головной изготовитель — АО «ОДК-Пермские моторы"



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© img-fotki.yandex.ru Жидкостный ракетный двигатель НК-33 был создан легендарным советским конструктором Николаем Кузнецовым для «лунного» космического проекта Н1. Он стал первым в мире в своем классе — двигателем, выполненным по замкнутой схеме, работающим на компонентах кислород-керосин, имеющим многоразовый запуск и многократное применение. Представленный на форуме НК-33А разработки и производства самарского предприятия ОДК ПАО «Кузнецов» отличается надежностью и совершенством технических параметров, демонстрирует максимальное отношение тяги к массе среди современных двигателей. 29 марта 2018 г. двигатель НК-33А, обеспечил успешный старт ракеты-носителя легкого класса «Союз-2-1в» с военного космодрома Плесецк (Архангельская область).



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© img-fotki.yandex.ru Двигатель ТРДД-50АТ (36МТ) предназначен для установки на беспилотные летательные аппараты специального назначения. Основными требованиями к подобным ГТД являются минимальные габариты и масса, высокая экономичность и надежность. ОДК на базе ПАО «ОДК-Сатурн» ранее успешно реализовала программу импортозамещения малоразмерных двигателей.



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