Международный форум двигателестроения МФД-2018 в Москве
Гражданское авиадвигателестроение было представлено силовой установкой SaM146, которой оснащаются в небо авиалайнеры Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Производится рыбинским ПАО «ОДК-Сатурн» на условиях равноправного партнерства с компанией Safran Aircraft Engines (Франция). Двигатель SaM146 сертифицирован по нормам EASA и АР МАК и с 2011 года находится в коммерческой эксплуатации. Общая наработка находящихся в эксплуатации силовых установок SaM146 на март 2018 г. превысила 830 000 летных часов
Впервые на выставке ОДК демонстрировал натурный образец турбовинтового двигателя ТВ7-117СТ, разработанного санкт-петербургским АО «ОДК-Климов» и предназначенного для оснащения регионального авиалайнера Ил-114-300 и легкого военно-транспортного самолета Ил-112 В. Представленный двигатель использовался в ходе наземных испытаний, для чего в 2016 г. на АО «ОДК-Климов» был создан испытательный стенд, возможности которого позволяют испытывать силовую установку сразу с винтом, мотогондолой и другими элементами самолета (части крыла и фюзеляжа). Применение унифицированного двигателя на самолетах Ил-112 В и Ил-114-300 будет способствовать сокращению издержек в производстве и станет примером трансфера военных технологий в гражданский сектор. Ресурсные испытания двигателя ТВ7-117СТ продолжаются. В 2018 году будут продолжены опережающие летные испытания ТВ7-117ВСТ в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ. Производится АО «ОДК-Климов» в кооперации с другими предприятиями ОДК.АО «ОДК-Климов» разработана и успешно испытана новейшая модификация вертолетного турбовального двигателя ВК-2500 — двигатель ВК-2500ПС с улучшенными эксплуатационными характеристиками и использованием современной российской цифровой электронной системы управления и контроля. В двигателе реализованы решения, позволяющие управлять ресурсными характеристиками в зависимости от конкретных условий эксплуатации. Базовое применение ВК-2500ПС — новейший гражданский вертолет Ми-171А2. Ранее ОДК обеспечила постановку двигателя ВК-2500 на производство в России. Сегодня ОДК наращивает темпы производства двигателей ВК-2500 с учетом нужд государственного заказчика, а также экспортных поставок. Сборка ведется из российских комплектующих.ПД-14 — базовый турбовентиляторный двигатель, который создан в широкой кооперации предприятий ОДК для авиалайнера МС-21-300 с применением новейших технологий и материалов, в том числе, композитных. Он не уступает находящимся в эксплуатации зарубежным аналогам, а по многим параметрам, в частности, выбросам в атмосферу, шумам
АЛ-41Ф-1С, производимый уфимским ПАО «ОДК-УМПО», это — турбореактивный двухконтурный двигатель поколения 4++ с форсажной камерой и управляемым вектором тяги, глубокая модернизация двигателя АЛ-31Ф. От предшественника двигатель отличается увеличенным ресурсом и тягой в 14,5 тонны. АЛ-41Ф-1С позволяет самолету развивать сверхзвуковую скорость без использования форсажа.РД-33МК — турбореактивный двухконтурный двигатель с форсажной камерой — модификация базового двигателя РД-33, подвергнутая серьезной конструкторской доработке. Предназначен для палубных истребителей МиГ-29К/КУБ, а так же для новейшего многофункционального истребителя МиГ-35. В январе 2017 г. двигатели РД-33МК отработали без замечаний в ходе первого испытательного полета МиГ-35. При создании РД-33МК были сохранены все преимущества базовой платформы, при этом двигатель обладает повышенной тягой (на форсированных режимах повышена до 10%). Двигатель оснащен современной цифровой системой автоматического управления и контроля БАРК-42. Существенно увеличен ресурс за счёт применения модернизированной системы охлаждения турбин. Разработчик — АО «ОДК-Климов», производитель — АО «ММП имени В.В. Чернышева» (г. Москва).В 2015 году ОДК завершила мероприятия по импортозамещению деталей и узлов двигателя АИ-222-25, которым оснащаются учебно-боевые самолеты Як-130. В настоящее время он изготавливается московским НПЦ газотурбостроения «Салют» полностью из российских комплектующих. Ранее примерно половина комплектующих поставлялась из-за рубежа.Разрезной макет первого отечественного реактивного двигателя ТР-1, разработанного под руководством А.М. ЛюлькиАЛ-31ФН — турбореактивный двухконтурный, двухвальный двигатель со смешением потоков внутреннего и наружного контуров за турбиной, форсажной камерой и всережимным регулируемым сверхзвуковым реактивным соплом. Является модификацией двигателя АЛ—31Ф с нижним расположением коробок двигательных и самолетных агрегатов. Предназначен для однодвигательных истребителей китайского производства. На МФД-2018 представлен вариант с реактивным соплом с управляемым вектором тяги. Данное сопло разработки московского АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» является дополнительной опцией для двигателя, позволяющей существенно повысить летно-технические характеристики самолета.Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) будет выпускать двигатели ВК-800С, предназначенные для применения в составе двухдвигательной силовой установки на турбовинтовых самолетах L-410UVP-E20, а также в составе силовых установок других легких самолетов. Разработкой проекта в рамках программы импортозамещения занимается обособленное подразделение предприятия в Санкт-Петербурге. Заказчиком выступает Минпромторг России.Входной модуль высокоскоростного ПВРД на водородном топливе на стенде ЦИАМ