ООО «ЗТИ» разработал и поставил источник тока на 16кА для модернизации электроплавильной установки

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Не смотря на то, что главной компетенцией ООО «ЗТИ» является производство сварочного оборудования EVOSPARK, Завод берется и за решение нестандартных задач, связанных с управляемыми источниками тока различной мощности.

Так, Заводом был реализован проект по модернизации установки 833Д для дуговой плавки титана на одном из предприятий Санкт-Петербурга (ООО «Технолит»)

Новый источник тока на 16кА пришел на смену полупроводниковому выпрямителю ИППС. Для сравнения: габариты нового источника вдвое меньше, а масса — почти в 5 раз. Для охлаждения старого источника использовалась вода повышенной чистоты (потребление — 10 куб. м. в час), новый источник использует воздушный тип охлаждения.

С вводом нового источника снижение энергопотребления составило более 50%, продолжительность плавки сократилась до 30%, что говорит о высокой экономической эффективности его применения.

Отдельно следует отметить принцип модульной структуры, применяемый в производстве источников тока ООО «ЗТИ». Это позволяет в любой момент увеличить совокупную мощность установки просто путем добавления дополнительных силовых модулей.

Благодаря применению унифицированных модулей упрощается обслуживание установки.

Управление источником включает в себя встроенную систему диагностики. Даже при выходе из строя одного из модулей, система выключает его из цепи, тем самым сохраняя работоспособность установки при незначительном снижении мощности (менее 1%). Сам модуль меняется в штатном режиме в течении 30 минут.

Также система управления включает в себя автоматическую регистрацию и архивацию параметров плавки.

В целом, новый источник ООО «ЗТИ» в составе установки получил высокую положительную оценку и принят для использования на титано-литейном производстве ООО «Технолит».