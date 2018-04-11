Деятельность компании «Стилсофт»

В Ставрополе имеется уникальное для России предприятие — Группа компаний «Стилсофт». Уникальность состоит в номенклатуре производимых изделий. Так, компания явялется разработчиком и производителем комплексных систем безопасности, специальных решений и БЛА для решения задач по комплексной защите стратегических, критически важных и особо опасных объектов от различных угроз, разработке и адаптации специальных решений для стратегической инфраструктуры в России и за ее пределами, обеспечения безопасности граждан в рамках реализации программ «Безопасный город». Компания была создана «с нуля» в 2002 году и в настоящее время численность ее сотрудников составляет 500 человек.



в горной местности

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на границе

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Видеолокатор

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Датчик мангуст на склоне эльбруса

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Комплекс Улей пропускная сисема для кораблей

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Комплекс Мангус 2С для поездов

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радиорубеж на границе

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Цех металлобработки

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Цех сборки видеокамер

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Цех сборки плат

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Демонстрационный стенд

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