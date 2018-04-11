Деятельность компании «Стилсофт»

В Ставрополе имеется уникальное для России предприятие — Группа компаний «Стилсофт». Уникальность состоит в номенклатуре производимых изделий. Так, компания явялется разработчиком и производителем комплексных систем безопасности, специальных решений и БЛА для решения задач по комплексной защите стратегических, критически важных и особо опасных объектов от различных угроз, разработке и адаптации специальных решений для стратегической инфраструктуры в России и за ее пределами, обеспечения безопасности граждан в рамках реализации программ «Безопасный город». Компания была создана «с нуля» в 2002 году и в настоящее время численность ее сотрудников составляет 500 человек.Автономный пост видео- и тепловизионного наблюдения (АПВТН) «Видеолокатор Дозор» Автономный пост видео- и тепловизионного наблюдения «Видеолокатор Дозор» на границе. Дальность обнаружения человека в дневное время — 10 км, в ночное — 4,6 км Автономный пост видео- и тепловизионного наблюдения «Видеолокатор Дозор» на заводском полигоне. Система оснащена системой автономного энергоснабжения на основе солнечных батарей, ветрогенератора и аккумуляторной батареи емкостью 1600 Ач Автономный мобильный комплекс видео- и тепловизионного наблюдения «Скорпион». Монтируется на телескопической мачте высотой 4 м и способен обнаруживать человека в дневное время на расстоянии 9 км, ночью с 4,6 км Видеолокатор © СтилсофтДатчик комплекса для охраны участка местности «Мангуст»Пропускная система для кораблей «Улей», Черноморской флотМобильный комплекс охраны воинских грузов «Мангуст 2С»Радиорубеж на Государственной границеНа территории предприятия возведен производственный корпус. На крыше имеется фтубольное поле для сотрудников. На фотографии — цех металлобработки Цех сборки видеокамерЦех сборки платДемонстрационный стенд