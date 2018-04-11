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Производство

Деятельность компании «Стилсофт»

В Ставрополе имеется уникальное для России предприятие — Группа компаний «Стилсофт». Уникальность состоит в номенклатуре производимых изделий. Так, компания явялется разработчиком и производителем комплексных систем безопасности, специальных решений и БЛА для решения задач по комплексной защите стратегических, критически важных и особо опасных объектов от различных угроз, разработке и адаптации специальных решений для стратегической инфраструктуры в России и за ее пределами, обеспечения безопасности граждан в рамках реализации программ «Безопасный город». Компания была создана «с нуля» в 2002 году и в настоящее время численность ее сотрудников составляет 500 человек.

  • в горной местности
  • в горной местности
  •  © ic.pics.livejournal.com
Автономный пост видео- и тепловизионного наблюдения (АПВТН) «Видеолокатор Дозор»

  • на границе
  • на границе
  •  © ic.pics.livejournal.com
Автономный пост видео- и тепловизионного наблюдения «Видеолокатор Дозор» на границе. Дальность обнаружения человека в дневное время — 10 км, в ночное — 4,6 км
  • DSC_0986
  • DSC_0986
  •  © ic.pics.livejournal.com
Автономный пост видео- и тепловизионного наблюдения «Видеолокатор Дозор» на заводском полигоне. Система оснащена системой автономного энергоснабжения на основе солнечных батарей, ветрогенератора и аккумуляторной батареи емкостью 1600 Ач
  • DSC_7521
  • DSC_7521
  •  © ic.pics.livejournal.com
Автономный мобильный комплекс видео- и тепловизионного наблюдения «Скорпион». Монтируется на телескопической мачте высотой 4 м и способен обнаруживать человека в дневное время на расстоянии 9 км, ночью с 4,6 км
  • Видеолокатор
  • Видеолокатор
  •  © ic.pics.livejournal.com
Видеолокатор © Стилсофт
  • Датчик мангуст на склоне эльбруса
  • Датчик мангуст на склоне эльбруса
  •  © ic.pics.livejournal.com
Датчик комплекса для охраны участка местности «Мангуст»
  • Комплекс Улей пропускная сисема для кораблей
  • Комплекс Улей пропускная сисема для кораблей
  •  © ic.pics.livejournal.com
Пропускная система для кораблей «Улей», Черноморской флот
  • Комплекс Мангус 2С для поездов
  • Комплекс Мангус 2С для поездов
  •  © ic.pics.livejournal.com
Мобильный комплекс охраны воинских грузов «Мангуст 2С»
  • радиорубеж на границе
  • радиорубеж на границе
  •  © ic.pics.livejournal.com
Радиорубеж на Государственной границе
  • Цех металлобработки
  • Цех металлобработки
  •  © ic.pics.livejournal.com
На территории предприятия возведен производственный корпус. На крыше имеется фтубольное поле для сотрудников. На фотографии — цех металлобработки
  • Цех сборки видеокамер
  • Цех сборки видеокамер
  •  © ic.pics.livejournal.com
Цех сборки видеокамер
  • Цех сборки плат
  • Цех сборки плат
  •  © ic.pics.livejournal.com
Цех сборки плат
  • Демонстрационный стенд
  • Демонстрационный стенд
  •  © ic.pics.livejournal.com
Демонстрационный стенд

https://bmpd.livejournal.com/3154328.html

Ставрополь, Стилсофт
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