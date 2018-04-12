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Энергетика и ТЭК

Финляндия выдала второе разрешение на строительство «Северного потока — 2»

  •  © www.avi.fi

Агентство по региональному управлению Южной Финляндии выдало разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Агентство, в соответствии с законом об использовании финских вод, выдало разрешение проекту „Северный поток — 2“ между Россией и Германией в финской исключительной экономической зоне», — отмечается в сообщении.

Таким образом, процесс согласования по газопроводу с Хельсинки завершился.

5 апреля Финляндия выдала первое разрешение на строительство участка газопровода в своей экономической зоне. sdelanounas.ru/blogs/105750/

http://www.avi.fi/web/avi/-/lupa-venajan-ja-saksan-valisille-nord-stream-2-maakaasuputkille#.Ws77JC5uYWo

Северный поток-2, Газпром, Финляндия
  • Нет аватара Рыбак
    12.04.1810:19:32

    От этих разрешений уже голова кругом идет. Сколько их еще получить осталось и от кого?

    #1025306
    • Vikont Vikont
      12.04.1810:23:44

      Швеция и Дания.

      #1025309
      • Нет аватара maz537
        12.04.1813:11:40

        чуть ниже и на Данию можно забить, Швеция осталось

        #1025363
    • goryachee_leto goryachee_leto
      12.04.1812:47:31

      Я думаю, что если бы все разрешения выдали быстро, то акции Газпрома бы взлетели в разы: гарантированный сбыт 30% газа от потребления ЕС — это бы заинтересовало бы любого инвестора, поэтому мурыжить и гадить будут долго.

      Коллективный Запад — это бандиты в цивильных костюмах.

      #1025360
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