Финляндия выдала второе разрешение на строительство «Северного потока — 2»
Агентство по региональному управлению Южной Финляндии выдало разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в сообщении ведомства.
«Агентство, в соответствии с законом об использовании финских вод, выдало разрешение проекту „Северный поток — 2“ между Россией и Германией в финской исключительной экономической зоне», — отмечается в сообщении.
Таким образом, процесс согласования по газопроводу с Хельсинки завершился.
5 апреля Финляндия выдала первое разрешение на строительство участка газопровода в своей экономической зоне. sdelanounas.ru/blogs/105750/
12.04.1810:19:32
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