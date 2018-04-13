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Транспорт и логистика

Такси к «воротам» Крыма

  •  © c-inform.info
Работа такси в аэропорту Симферополя не раз становилась причиной недовольства как приезжих, так и местных жителей. Хамоватые бомбилы, хватающие потенциальных клиентов за все выступающие места и тянущие в свои автомобили, зачастую формировали у туристов первое впечатление о Крыме. Ещё одним неприятным сюрпризом оказывалась стоимость услуг нелегалов, которая иногда в разы превышала тарифы таксомоторных компаний. С переездом в здание нового терминала работа такси в аэропорту должна в корне измениться.

Для улучшения качества работы такси аэропорт Симферополя создал собственную единую диспетчерскую службу. Она будет обрабатывать все заказы и подавать такси по принципу очерёдности. Для заказа такси в новом здании аэропорта установлены специальные стойки и расставлены терминалы.

Стойки заказа такси расположен в залах выдачи багажа и прибытия. Здесь помощь окажут консультанты. После оформления заказа такси выезжает со специальной парковки у нового терминала и подъезжает к первой линии — к самому выходу из аэропорта. Время ожидания после оформления заказа составляет от двух до пяти минут.

  •  © c-inform.info

Аккредитоваться для работы в аэропорту Симферополя может любая таксомоторная компания. При этом она должна быть готова к исполнению жёстких требований. В частности, перевозчик обязан проводить регулярные медицинские осмотры водителей, обладать собственной производственно-технической базой для обслуживания автомобилей либо иметь соответствующие договоры со сторонними организациями.

  •  © c-inform.info

Автомобили должны быть оснащены Wi-Fi, терминалом для расчёта банковской картой, системой «ЭРА-ГЛОНАСС».

"Любой таксомотор, который изъявил желание организовывать перевозки из аэропорта в разные города Крыма, может подключиться к нашей системе, если он соответствует нашим правилам, которые отчасти жёсткие, но они в рамках закона и соответствуют всем современным стандартам, которые используются по всему миру", — сообщил коммерческий директор ООО «Международный аэропорт Симферополь» Сергей Дяйкин.

  •  © c-inform.info

Первая таксомоторная компания, зарегистрированная в качестве перевозчика в новом терминале аэропорта Симферополь, уже известна. Она закупила 150 новых машин жёлтого цвета. Перевозчик предлагает пассажирам три класса автомобилей на выбор: эконом, комфорт и бизнес. Экономкласс представлен Renault Logan, комфорт — Scoda Octavia, для бизнес-класса используютcя Mercedes и другие элитные марки машин.

  •  © c-inform.info

Тариф на услуги такси в новом терминале аэропорта Симферополь будет фиксированным. Он будет зависеть от марки машины и количества дополнительных опций, которые вам могут понадобиться. Среди них, например, детское кресло.

«Тарифы будут демократичными и доступными для любого человека. Они полностью фиксированы для любой точки Крыма», — уверяет Дяйкин.

Так, в такси экономкласса в любую точку Евпатории из аэропорта можно будет доехать за 1399 рублей, в Ялту — за 1599 рублей, в Судак — 1999 рублей. Поездка в любой район Симферополя обойдётся в 599 рублей.

  •  © c-inform.info

Администрация аэропорта рассчитывает, что новшества в сфере такси смогут искоренить проблему нелегальных таксистов. Удастся ли это сделать, покажет время, но в тестовом режиме всё выглядит очень достойно.

  •  © img.c-inform.info
http://www.c-inform.info/comments/id/331

Аэропорт, Симферополь, такси
  • Александр Скориков
    13.04.1808:57:25

    В Крыму 90% таксистов — украинцы на заработках, так что это плохая новость для них в первую очередь.

    #1025671
  • Нет аватара абрамыч
    13.04.1812:03:49

    Все равно не поможет.

    #1025748
    • Е.Юрий Е.Юрий
      13.04.1813:36:13

      Почему не поможет — у нас в Воронеже бомбилы практически исчезли — люди звонят по разным компаниям и сразу получают сумму проезда. Ничего не мешает тем же бомбилам «окультуриться» и качественно, легально работать. Да, забыл сказать — цены у бомбил гораздо выше(у нас по крайней мере)    — на личном опыте — поездку в 165 руб. мне предлагали за 250 руб., а сторублевую за 150 руб.

      #1025774
      • Нет аватара абрамыч
        13.04.1813:45:38

        В Крым очень наглые бомбилы.Что нибудь придумают.

        #1025776
        • Нет аватара sarvizir
          13.04.1817:35:01

          они везде были наглые. Вам же говорят, как сейчас стало в городах России. В Саратове — бомбилы исчезли как класс. Так же и в других городах.

          #1025850
    • Нет аватара Советский
      13.04.1815:15:58

      Поможет,арамович

      #1025799
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      13.04.1815:30:43

      Все равно не поможет.

      В Домодедово тоже так было. Давно правда.

      Разобрались. Теперь стоят культурненько с дощечками и помалкивают.

      #1025805
  • Нет аватара Сергей40
    13.04.1814:25:37

    Слабенькая новость какая-то. Вот если бы к аэропорту сделали железнодорожную ветку, чтобы можно было сразу до Севастополя на электричке доехать, тогда можно было бы считать достижением.

    #1025784
    • Сергей Волошин Сергей Волошин
      13.04.1814:55:13

      Если бы Вы хотя бы раз в жизни пробовали уехать на такси из Симферопольского аэропорта, то оценили бы эту новость совсем по другому. Тем более, что основной пассажиропоток из аэропорта отнюдь не Севастополь.

      Наглость крымских бомбил не укладывается ни в какие рамки. Сам чуть не получил от них по морде, когда встречал сестру с племянницей. Еле доказал, что я на своей машине встречаю сестру (благо, номера у меня московские). При этом, встречи дочери в аэропорту Шереметьево или Пулково такой агрессии со стороны бомбил не вызывали.

      #1025791
      • Сергей Котенко Сергей Котенко
        13.04.1815:31:51

        Я из Симферополя всегда на автобусе еду, даже с пересадками. Не люблю эту публику.

        #1025806
  • Алексей Нарышкин Алексей Нарышкин
    13.04.1815:17:35

    Жаль, что Ладе Весте место не нашлось в этом парке.

    #1025800
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