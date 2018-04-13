Такси к «воротам» Крыма

Работа такси в аэропорту Симферополя не раз становилась причиной недовольства как приезжих, так и местных жителей. Хамоватые бомбилы, хватающие потенциальных клиентов за все выступающие места и тянущие в свои автомобили, зачастую формировали у туристов первое впечатление о Крыме. Ещё одним неприятным сюрпризом оказывалась стоимость услуг нелегалов, которая иногда в разы превышала тарифы таксомоторных компаний. С переездом в здание нового терминала работа такси в аэропорту должна в корне измениться.

Для улучшения качества работы такси аэропорт Симферополя создал собственную единую диспетчерскую службу. Она будет обрабатывать все заказы и подавать такси по принципу очерёдности. Для заказа такси в новом здании аэропорта установлены специальные стойки и расставлены терминалы.

Стойки заказа такси расположен в залах выдачи багажа и прибытия. Здесь помощь окажут консультанты. После оформления заказа такси выезжает со специальной парковки у нового терминала и подъезжает к первой линии — к самому выходу из аэропорта. Время ожидания после оформления заказа составляет от двух до пяти минут.

Аккредитоваться для работы в аэропорту Симферополя может любая таксомоторная компания. При этом она должна быть готова к исполнению жёстких требований. В частности, перевозчик обязан проводить регулярные медицинские осмотры водителей, обладать собственной производственно-технической базой для обслуживания автомобилей либо иметь соответствующие договоры со сторонними организациями.

Автомобили должны быть оснащены Wi-Fi, терминалом для расчёта банковской картой, системой «ЭРА-ГЛОНАСС».

"Любой таксомотор, который изъявил желание организовывать перевозки из аэропорта в разные города Крыма, может подключиться к нашей системе, если он соответствует нашим правилам, которые отчасти жёсткие, но они в рамках закона и соответствуют всем современным стандартам, которые используются по всему миру", — сообщил коммерческий директор ООО «Международный аэропорт Симферополь» Сергей Дяйкин.

Первая таксомоторная компания, зарегистрированная в качестве перевозчика в новом терминале аэропорта Симферополь, уже известна. Она закупила 150 новых машин жёлтого цвета. Перевозчик предлагает пассажирам три класса автомобилей на выбор: эконом, комфорт и бизнес. Экономкласс представлен Renault Logan, комфорт — Scoda Octavia, для бизнес-класса используютcя Mercedes и другие элитные марки машин.

Тариф на услуги такси в новом терминале аэропорта Симферополь будет фиксированным. Он будет зависеть от марки машины и количества дополнительных опций, которые вам могут понадобиться. Среди них, например, детское кресло.

«Тарифы будут демократичными и доступными для любого человека. Они полностью фиксированы для любой точки Крыма», — уверяет Дяйкин.

Так, в такси экономкласса в любую точку Евпатории из аэропорта можно будет доехать за 1399 рублей, в Ялту — за 1599 рублей, в Судак — 1999 рублей. Поездка в любой район Симферополя обойдётся в 599 рублей.

Администрация аэропорта рассчитывает, что новшества в сфере такси смогут искоренить проблему нелегальных таксистов. Удастся ли это сделать, покажет время, но в тестовом режиме всё выглядит очень достойно.