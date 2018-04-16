Обзор: В марте 2018 года в России открылось 19 новых производств.

В марте открыто 19 новых производств — больше чем за два предыдущих зимних месяца. Общий объем инвестиций порядка 18 млрд. реблей, впрочем, у некоторых крупных производств объем инвестиций не сообщается.

1. Завод технических газов запущен в Томске

Томская компания «Криогенмаш-Газ» запустила завод по производству технических газов, используемых, в частности, в химической промышленности и медицине. Новое производство полностью закроет потребность местных компаний в технических газах, а основным покупателем будет завод-производитель полимеров «Томскнефтехим» (ТНХ, предприятие «СИБУРа»).

Инвестиции составили 1,5 млрд рублей.

2. Второй этап производственного корпуса КБ «Радуга» введен в эксплуатацию в Московской области





© Фото из открытых источников

В г. Дубна АО «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» им. А.Я.Березняка получило разрешение на ввод в эксплуатацию второго этапа производственного корпуса № 126.

Основной задачей предприятия является разработка, производство и модернизация отечественных образцов управляемых ракет классов «воздух-земля», «корабль-корабль» и «земля-земля».

Общая площадь объекта составила 4 671,2 кв.м.

3. В России открыли производство композитных материалов для медицины





© Фото из открытых источников

В Торопецком районе Тверской области компанией «Гекса — нетканые материалы» была запущена линия по производству специализированных композитных нетканых материалов и одноразовых изделий медицинского назначения. Новая продукция необходима производителям одноразовой медицинской одежды и санитарно-гигиенических изделий. Также на заводе будут производиться уже готовые изделия как для медицинских учреждений России, так и на экспорт.

Общая сумма инвестиций в проект превышает 768 млн рублей

4. Уватский «Ровиал» запустил новый комплекс деревообработки‍ в Тюменской области

В поселке Муген Уватского района ООО «Ровиал» запустил новый комплекс деревообработки. Несколько линий современного оборудования, позволяют не только увеличить производительность, но и автоматизировать процесс обработки бревен.

Мощности комплекса позволят обеспечить переработку хвойных и лиственных видов древесины в объеме до 60 тыс. куб. метров в год. На предприятии создано 60 новых рабочих мест.

5. В Ленинградской области открыт завод MAPEI по производству продуктов строительной химии





© Фото из открытых источников

В 80-ти км от Петербурга завод по производству строительной химии открыт итальянской Группой MAPEI

Производственная мощность завода в пос. Кикерино составляет 50 тыс. тонн продукции в год. Производство практически полностью автоматизировано, его обслуживает всего 30 сотрудников.

6. Линию окраски запустило лифтостроительное предприятие в Кировской области

Старт второго этапа производства ООО «Высота 43» состоялось на площадях промышленного парка моногорода Вятские Поляны. Расширение производства произошло за счёт ввода в эксплуатацию линия порошковой окраски, что позволит в короткий срок запустить полный цикл производства.

7. В Чебоксарах открылся новый производственный корпус НПО «Каскад»

В индустриальном парке города Чебоксары открылся новый производственный корпус АО «Научно-производственное объединение «Каскад». Основным направлением деятельности предприятия является разработка и производство электротехнических изделий для различных отраслей промышленности.

Создано 180 рабочих мест.

8. Производство гипохлорита кальция запущено в Чувашии

На ПАО «Химпром» в г. Новочебоксарск состоялся запуск производства гипохлорита кальция. Мощность производства позволит выпускать порядка 15 тысяч тонн гипохлорита кальция в год. Благодаря реализации проекта будет создано 150 новых рабочих мест.

Инвестиции порядка 1,7 млрд рублей.

Создано 150 рабочих мест.

9. Метзавод «Пульсатор» ввел в Кургане новое литейное производство

В Кургане ООО «Пульсатор» ввело в среду новое литейное производство литых заготовок для трубопроводной арматуры, применяемой в сфере добычи, переработки и транспортировки нефти и газа, а также в атомной и тепловой энергетике.

Проектная мощность предприятия — 8 тыс. тонн литья в год. Общий объем инвестиций составил 100 млн рублей.

10. В промышленном парке «Северный» Белгородской области запущен завод медикаментов





© Фото из открытых источников

В Белгороде открылась первая очередь предприятия по выпуску готовых препаратов для лечения туберкулеза мощностью 500 тыс. капсул и таблеток, а также 100 тонн гранул медикаментов в год.

Первая очередь предприятия обошлась индийским инвесторам в 500 млн рублей.

11. На Казанском вертолётном заводе открылось новое гальваническое производство





© Фото из открытых источников

14 марта на Казанском вертолетном заводе холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию «Ростех») открылось гальваническое производство.

В рамках модернизации построен новый корпус общей площадью 13 тыс. м2, в котором разместились участки нанесения гальванических и лакокрасочных покрытий, которые раньше находились в раздельных корпусах.

Общий размер инвестиций составил почти 2 млрд рублей.

12. Завод по производству биотоплива запущен в Коми

В посёлке Кыддзявидз Прилузского района республики Коми запущен Пеллетный цех. Линия по переработке опилок в пеллеты установлена в 2017 году. Её мощность — до 50 тысяч тонн биотоплива в год, объёмы утилизации древесных отходов — до 100 тысяч кубометров ежегодно. Часть продукции пойдет на местный рынок (существующая сегодня потребность — не более 10 тысяч тонн в год), остальная будет реализовываться за пределами республики, в том числе пойдёт на экспорт в страны Евросоюза.

Завод построен в рамках инвестиционного проекта компании «Лузалес». Срок реализации — до 2023 года, общий объём инвестиций — 882 млн рублей.

Сейчас на производстве трудятся свыше 300 человек

13. Цех чугунного литья открыт в Ульяновской области

В Заволжском районе Ульяновска запущен цех по производству чугунного литья ООО «Сталелитейная компания «Памир». В цеху будут производить чугунно-литейные изделия высокой прочности. Продукция ориентирована на рынок комплектующих для автомобильной, строительной и станкостроительных отраслей в России и за рубежом. Плановый объем производства составит ‪от 6 до 10 тысяч тонн отливок в год в зависимости от номенклатуры изготавливаемых деталей.

Объем инвестиций составил порядка 400 млн рублей.

14. Три объекта лесоперерабатывающей компании «УЛК» открыты в Архангельской области

На территории Устьянского муниципального района открыто три новых объекта «Устьяновской лесоперерабатывающей компании» (УЛК): производство тонкомерной древесины мощностью 900 тыс. куб. м сырья по входу, пеллетный завод мощностью 150 тыс. тонн древесно-топливных гранул и модернизированный семеноводческий комплекс по выращиванию сеянцев хвойных пород.

Работа над проектом предприятия по глубокой переработке древесины началась в 2014 году, а строительство — в 2016 году. В состав завода вошли два цеха по сортировке круглых лесоматериалов, котельная, лесопильный цех с двумя линиями распиловки, сушильные туннели, цех сортировки сухих пиломатериалов и железнодорожные пути.

Инвестиции в проект составили 5,8 млрд рублей.

15. В Удмуртии запущен деревообрабатывающий центр концерна «Калашников»





© Фото из открытых источников

В Ижеске открыто новое деревообрабатывающее производство, ставшее первым реализованным проектом в рамках комплексной модернизации Ижевского механического завода. Открытие нового деревообрабатывающего центра позволит выпускать приклады, цевья и ложи для спортивно-стрелкового и охотничьего оружия на уровне лучших мировых производителей при существенном сокращении операционных затрат.

Общая сумма инвестиций 1 млрд рублей.

16. Производство полиамида-6 запустили в Самарской области

В Тольятти на площадке ПАО «КуйбышевАзот» состоялся запуск четвертой очереди производства полиамида-6. Мощность установки 160 тонн/сутки, то есть 58,4 тысячи тонн в год. Новое производство выводит «КуйбышевАзот» на 8 место в мире по мощности производства полиамида-6 с объёмом в 212 тысяч тонн.

Инвестици составили 2 млрд рублей

17. Линия производства железнодорожных платформ запущена в Кемерово





© Фото из открытых источников

Новая линия по производству железнодорожных платформ введена на заводе «Кемеровохиммаш» (АО ХК «СДС-Маш).

Процесс подготовки к выпуску продукции занял рекордно короткое время — 2 месяца. В декабре прошлого года уже была смонтирована линия производства, приобретено новое оборудование на сумму около 100 млн рублей.

Создано 200 рабочих мест.

18. Производство панельных радиаторов открыто в Ростовской области

ГК «Лемакс» (Таганрог, Ростовская область) ввела в эксплуатацию первую очередь завода по выпуску стальных панельных радиаторов отопления мощностью 600 тыс. единиц в год. Впоследствии мощность предприятия может быть увеличена вдвое. Оборудование для завода изготовила и поставила итальянская Leas. Реализация проекта началась в 2016 году, срок его окупаемости — 10 лет

На строительство затратили 813,4 млн рублей.

Создано около 100 рабочих мест.

19. В Волгоградской области запущено производство деталей из жаропрочных коррозионностойких сплавов





© Фото из открытых источников

На производственной площадке НПО «Ахтуба» (г. Волжский Волгоградская область) открылся участок фасонного литья на котором запущен полный цикл инновационного производства деталей и запчастей из жаропрочных коррозионностойких сплавов.

Общая стоимость проекта 152,9 млн рублей.

Общий объем инвестиций в проект составил 226,8 млн рублей

Итого за март 2018 года

19 новых производств

из них 6 производств с инвестициями более 1 млрд рублей

общий объем объявленных инвестиций около 18 млрд рублей

у пяти производств объем инвестиций не сообщается

По отраслям

Машиностроение и металлообработка — 9

Химическая промышленность — 3

Стройматериалы и ремонт — 3

Медицина и Фармацевтика — 1

Электроника и электротехника, оборудование — 1

Текстильное производство — 1

Другое — 1

По источникам инвестиций

иностранный — 1

российский или смешанный — 18