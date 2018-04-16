Обзор: В марте 2018 года в России открылось 19 новых производств.
В марте открыто 19 новых производств — больше чем за два предыдущих зимних месяца. Общий объем инвестиций порядка 18 млрд. реблей, впрочем, у некоторых крупных производств объем инвестиций не сообщается.
1. Завод технических газов запущен в Томске
Томская компания «Криогенмаш-Газ» запустила завод по производству технических газов, используемых, в частности, в химической промышленности и медицине. Новое производство полностью закроет потребность местных компаний в технических газах, а основным покупателем будет завод-производитель полимеров «Томскнефтехим» (ТНХ, предприятие «СИБУРа»).
Инвестиции составили 1,5 млрд рублей.
2. Второй этап производственного корпуса КБ «Радуга» введен в эксплуатацию в Московской области
В г. Дубна АО «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» им. А.Я.Березняка получило разрешение на ввод в эксплуатацию второго этапа производственного корпуса № 126.
Основной задачей предприятия является разработка, производство и модернизация отечественных образцов управляемых ракет классов «воздух-земля», «корабль-корабль» и «земля-земля».
Общая площадь объекта составила 4 671,2 кв.м.
3. В России открыли производство композитных материалов для медицины
В Торопецком районе Тверской области компанией «Гекса — нетканые материалы» была запущена линия по производству специализированных композитных нетканых материалов и одноразовых изделий медицинского назначения. Новая продукция необходима производителям одноразовой медицинской одежды и санитарно-гигиенических изделий. Также на заводе будут производиться уже готовые изделия как для медицинских учреждений России, так и на экспорт.
Общая сумма инвестиций в проект превышает 768 млн рублей
4. Уватский «Ровиал» запустил новый комплекс деревообработки в Тюменской области
В поселке Муген Уватского района ООО «Ровиал» запустил новый комплекс деревообработки. Несколько линий современного оборудования, позволяют не только увеличить производительность, но и автоматизировать процесс обработки бревен.
Мощности комплекса позволят обеспечить переработку хвойных и лиственных видов древесины в объеме до 60 тыс. куб. метров в год. На предприятии создано 60 новых рабочих мест.
5. В Ленинградской области открыт завод MAPEI по производству продуктов строительной химии
В 80-ти км от Петербурга завод по производству строительной химии открыт итальянской Группой MAPEI
Производственная мощность завода в пос. Кикерино составляет 50 тыс. тонн продукции в год. Производство практически полностью автоматизировано, его обслуживает всего 30 сотрудников.
6. Линию окраски запустило лифтостроительное предприятие в Кировской области
Старт второго этапа производства ООО «Высота 43» состоялось на площадях промышленного парка моногорода Вятские Поляны. Расширение производства произошло за счёт ввода в эксплуатацию линия порошковой окраски, что позволит в короткий срок запустить полный цикл производства.
7. В Чебоксарах открылся новый производственный корпус НПО «Каскад»
В индустриальном парке города Чебоксары открылся новый производственный корпус АО «Научно-производственное объединение «Каскад». Основным направлением деятельности предприятия является разработка и производство электротехнических изделий для различных отраслей промышленности.
Создано 180 рабочих мест.
8. Производство гипохлорита кальция запущено в Чувашии
На ПАО «Химпром» в г. Новочебоксарск состоялся запуск производства гипохлорита кальция. Мощность производства позволит выпускать порядка 15 тысяч тонн гипохлорита кальция в год. Благодаря реализации проекта будет создано 150 новых рабочих мест.
Инвестиции порядка 1,7 млрд рублей.
Создано 150 рабочих мест.
9. Метзавод «Пульсатор» ввел в Кургане новое литейное производство
В Кургане ООО «Пульсатор» ввело в среду новое литейное производство литых заготовок для трубопроводной арматуры, применяемой в сфере добычи, переработки и транспортировки нефти и газа, а также в атомной и тепловой энергетике.
Проектная мощность предприятия — 8 тыс. тонн литья в год. Общий объем инвестиций составил 100 млн рублей.
10. В промышленном парке «Северный» Белгородской области запущен завод медикаментов
В Белгороде открылась первая очередь предприятия по выпуску готовых препаратов для лечения туберкулеза мощностью 500 тыс. капсул и таблеток, а также 100 тонн гранул медикаментов в год.
Первая очередь предприятия обошлась индийским инвесторам в 500 млн рублей.
11. На Казанском вертолётном заводе открылось новое гальваническое производство
14 марта на Казанском вертолетном заводе холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию «Ростех») открылось гальваническое производство.
В рамках модернизации построен новый корпус общей площадью 13 тыс. м2, в котором разместились участки нанесения гальванических и лакокрасочных покрытий, которые раньше находились в раздельных корпусах.
Общий размер инвестиций составил почти 2 млрд рублей.
12. Завод по производству биотоплива запущен в Коми
В посёлке Кыддзявидз Прилузского района республики Коми запущен Пеллетный цех. Линия по переработке опилок в пеллеты установлена в 2017 году. Её мощность — до 50 тысяч тонн биотоплива в год, объёмы утилизации древесных отходов — до 100 тысяч кубометров ежегодно. Часть продукции пойдет на местный рынок (существующая сегодня потребность — не более 10 тысяч тонн в год), остальная будет реализовываться за пределами республики, в том числе пойдёт на экспорт в страны Евросоюза.
Завод построен в рамках инвестиционного проекта компании «Лузалес». Срок реализации — до 2023 года, общий объём инвестиций — 882 млн рублей.
Сейчас на производстве трудятся свыше 300 человек
13. Цех чугунного литья открыт в Ульяновской области
В Заволжском районе Ульяновска запущен цех по производству чугунного литья ООО «Сталелитейная компания «Памир». В цеху будут производить чугунно-литейные изделия высокой прочности. Продукция ориентирована на рынок комплектующих для автомобильной, строительной и станкостроительных отраслей в России и за рубежом. Плановый объем производства составит от 6 до 10 тысяч тонн отливок в год в зависимости от номенклатуры изготавливаемых деталей.
Объем инвестиций составил порядка 400 млн рублей.
14. Три объекта лесоперерабатывающей компании «УЛК» открыты в Архангельской области
На территории Устьянского муниципального района открыто три новых объекта «Устьяновской лесоперерабатывающей компании» (УЛК): производство тонкомерной древесины мощностью 900 тыс. куб. м сырья по входу, пеллетный завод мощностью 150 тыс. тонн древесно-топливных гранул и модернизированный семеноводческий комплекс по выращиванию сеянцев хвойных пород.
Работа над проектом предприятия по глубокой переработке древесины началась в 2014 году, а строительство — в 2016 году. В состав завода вошли два цеха по сортировке круглых лесоматериалов, котельная, лесопильный цех с двумя линиями распиловки, сушильные туннели, цех сортировки сухих пиломатериалов и железнодорожные пути.
Инвестиции в проект составили 5,8 млрд рублей.
15. В Удмуртии запущен деревообрабатывающий центр концерна «Калашников»
В Ижеске открыто новое деревообрабатывающее производство, ставшее первым реализованным проектом в рамках комплексной модернизации Ижевского механического завода. Открытие нового деревообрабатывающего центра позволит выпускать приклады, цевья и ложи для спортивно-стрелкового и охотничьего оружия на уровне лучших мировых производителей при существенном сокращении операционных затрат.
Общая сумма инвестиций 1 млрд рублей.
16. Производство полиамида-6 запустили в Самарской области
В Тольятти на площадке ПАО «КуйбышевАзот» состоялся запуск четвертой очереди производства полиамида-6. Мощность установки 160 тонн/сутки, то есть 58,4 тысячи тонн в год. Новое производство выводит «КуйбышевАзот» на 8 место в мире по мощности производства полиамида-6 с объёмом в 212 тысяч тонн.
Инвестици составили 2 млрд рублей
17. Линия производства железнодорожных платформ запущена в Кемерово
Новая линия по производству железнодорожных платформ введена на заводе «Кемеровохиммаш» (АО ХК «СДС-Маш).
Процесс подготовки к выпуску продукции занял рекордно короткое время — 2 месяца. В декабре прошлого года уже была смонтирована линия производства, приобретено новое оборудование на сумму около 100 млн рублей.
Создано 200 рабочих мест.
18. Производство панельных радиаторов открыто в Ростовской области
ГК «Лемакс» (Таганрог, Ростовская область) ввела в эксплуатацию первую очередь завода по выпуску стальных панельных радиаторов отопления мощностью 600 тыс. единиц в год. Впоследствии мощность предприятия может быть увеличена вдвое. Оборудование для завода изготовила и поставила итальянская Leas. Реализация проекта началась в 2016 году, срок его окупаемости — 10 лет
На строительство затратили 813,4 млн рублей.
Создано около 100 рабочих мест.
19. В Волгоградской области запущено производство деталей из жаропрочных коррозионностойких сплавов
На производственной площадке НПО «Ахтуба» (г. Волжский Волгоградская область) открылся участок фасонного литья на котором запущен полный цикл инновационного производства деталей и запчастей из жаропрочных коррозионностойких сплавов.
Общая стоимость проекта 152,9 млн рублей.
Общий объем инвестиций в проект составил 226,8 млн рублей
Итого за март 2018 года
19 новых производств
из них 6 производств с инвестициями более 1 млрд рублей
общий объем объявленных инвестиций около 18 млрд рублей
у пяти производств объем инвестиций не сообщается
По отраслям
Машиностроение и металлообработка — 9
Химическая промышленность — 3
Стройматериалы и ремонт — 3
Медицина и Фармацевтика — 1
Электроника и электротехника, оборудование — 1
Текстильное производство — 1
Другое — 1
По источникам инвестиций
иностранный — 1
российский или смешанный — 18
16.04.1805:58:59
16.04.1806:06:23 Это обзор за ОДИН месяц. Десятками в месяц это минимум 20 в месяц, это значит за год будет минимум 240 консервных завода. Ты реально уверен что столько нудно нашей стране? Они не нужны десятками в месяц, потому что техника сейчас гораздо надежнее, а ремонты и сервистное обслуживание проводит производитель, нет никакой надобности в каких-то ремонтных базах, того что есть достаточно. С этим так же нет никаких проблем, нужная химия легко доступна. Это мы публикуем в обзорах агропромышленного комплекса. Читай другие обзоры. Такие объекты не входят в обзоры производств, при этом они есть у нас на сайте. Читай внимательно сайт, этого добра у нас навалом.
16.04.1807:49:44