В Крыму началось строительство первого этапа новой трассы

16 апреля в Крыму началось строительство трассы Симферополь — Евпатория — Мирный — собщает портал столицы Крыма.

Новая трасса «Симферополь — Евпатория» пройдёт в обход территории аэропорта. Соимость строительства первого этапа дороги составляет более 8 млрд рублей -т сообщили в пресслужбе ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

Сейчас идет реализация первого этапа строительства большой трассы — дорога пройдет до села Скворцово. Согласно проекту это будет дорога категории 1Б с двумя полосами для движения автотранспорта в кажом направлении. В составе трассы будет 6 путепроводов, 4 дорожные развязки, 2 пересесения с дургими дорогами на разных уровнях, 3 надземных пешеходных перехода. Общая протяженность дороги первого этапа около 25 км.

В рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя, прорабатываются второй и третий этап строительства. Ориентировочная стоимость второго этапа составит около 35 млрд рублей, протяженность участка — 60 км. Третий этап — до поселка Мирное протяженностью 22 км. Для этого необходимо порядка 10 млрд рублей для полной обеспеченности транспортного коридора.