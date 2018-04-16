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Дорожное строительство

В Крыму началось строительство первого этапа новой трассы

  •  © s.3652.ru

16 апреля в Крыму началось строительство трассы Симферополь — Евпатория — Мирный — собщает портал столицы Крыма.

Новая трасса «Симферополь — Евпатория» пройдёт в обход территории аэропорта. Соимость строительства первого этапа дороги составляет более 8 млрд рублей -т сообщили в пресслужбе ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

Сейчас идет реализация первого этапа строительства большой трассы — дорога пройдет до села Скворцово. Согласно проекту это будет дорога категории 1Б с двумя полосами для движения автотранспорта в кажом направлении. В составе трассы будет 6 путепроводов, 4 дорожные развязки, 2 пересесения с дургими дорогами на разных уровнях, 3 надземных пешеходных перехода. Общая протяженность дороги первого этапа около 25 км.

В рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя, прорабатываются второй и третий этап строительства. Ориентировочная стоимость второго этапа составит около 35 млрд рублей, протяженность участка — 60 км. Третий этап — до поселка Мирное протяженностью 22 км. Для этого необходимо порядка 10 млрд рублей для полной обеспеченности транспортного коридора.

  •  © mirnoe.com
  •  © ic.pics.livejournal.com
  •  © s.3652.ru

https://www.3652.ru/news/2013079

дорожное строительство, Крым, Симферополь, Евпатория, Мирный
  • Комментарий удален
    • Сергей Волошин Сергей Волошин
      16.04.1817:50:43

      Боюсь, что и 10 не хватит. 23 года практически, кроме дач и торговых балаганов ничего не строили.

      Ежегодно ездил в Крым до 2014 г. и поражался тому, что в Симферополе все, как в юности.

      С одной стороны сердцу было мило, что как будто вернулась молодость (а я уехал из Крыма в 1969 г.), а с другой сердце болело — все старело вместе со мной, а нового почти ничего не строили.

      Теперь, очень надеюсь, что лет через 15 Крым станет одним из лучших курортов мира. Все предпосылки для этого есть.

      #1026558
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