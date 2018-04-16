Продолжается строительство второго участка трассы Владивосток-Находка-Порт Восточный

В настоящее время по всей длине строящейся автодороги продолжаются работы по устройству насыпи земляного полотна, в том числе на геотехнической обойме на слабом основании, по устройству искусственных сооружений — уже произведено устройство 65% водопропускных труб. Идет подготовка строительства эстакады протяженностью 1 166,5 метра вдоль морского побережья, которая соединяет подъезд Шкотово с первой транспортной развязкой.Специалисты добавили, также продолжаются работы по строительству 16 мостов. На 14 завершены работы по устройству буронабивных столбов, из них на двух мостах выполняется монтаж балок пролетных строений, ещё на двух — идут работы по бурению скважин и бетонированию буронабивных столбов опор.

Всего на втором этапе строительства предусмотрены три транспортных развязки — в районе совхоза Силинский, поселков Шкотово и Царевка, а также 16 мостов общей длиной 1,7 километра, 12 путепроводов и эстакада общей длиной почти два километра.Завершение строительства запланировано на конец 2020 года.