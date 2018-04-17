В Дагестане первый полет совершил самолет местного производства



МАИ-411. Фото mo-kizlyar.ru

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Первый полет 12 апреля совершил легкомоторный четырехместный самолет МАИ-411. Этот самолет построен на кизлярском оборонном предприятии ОАО «Концерн КЭМЗ». Самолет был разработан заводом совместно конструкторским бюро Московского авиационного института (МАИ). Об этом сообщает администрация Кизлярского района.

Первый полет самолета продлился 11 мин 20 сек. За штурвалом был летчик-испытатель ОСКБЭС МАИ Александр Митрофанов.

Самолет МАИ-411 создан на базе лёгкого многоцелевого четырёхместного самолёта МАИ-407 с учетом требований авиационных правил АП—23, аналога европейских CS—23 и американских FAR—23.

Работы по созданию самолета ведутся с 2015 года, в рамках программы «Кооперация» и финансируются Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. На самолете установлены австрийские двигатели ROTAX 912S, все остальное оборудование российского производства.

Ожидается, что стоимость двухдвигательного самолёта МАИ-411 не превысит стоимости однодвигательного самолёта подобного класса.

Планируется, что испытания самолета будт завершены в июне 2018 года, после чего будет начата работа по сертификации типа в соответствии с авиационными правилами АП-23, которая должна продлиться до 2020 года.

Планируется что производство самолета будет развернуто на мощностях «Кизлярского электромеханического завода», для которого этот опыт не первый. С 90-х годов предприятие уже занималось производством авиационной техники. Например здесь выпускались самолеты МАИ-890, мотодельтапланы Т-2 разработки ОКБ Антонова и БПЛА «Пчела» ОКБ им. Яковлева.

ОАО «Концерн КЭМЗ» (Кизлярский электромеханический завод) специализируется на разработке и изготовлении комплексов наземного контроля и диагностики летательных аппаратов, бортового оборудования, а также различных товаров народного потребления. Предприятие было создано в 1962 году и является одним из градообразующих в Кизляре.