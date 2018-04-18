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Армия и Флот

Россия развернула глубоководную дивизию в Арктике

  •  © arctic-info.ru

Соединение будет решать не только военные, но и гражданские задачи.

На Северном флоте создана глубоководная дивизия, рассказали «Известиям» в Главкомате ВМФ.

В состав соединения вошли малогабаритные атомные глубоководные станции (АГС), а также субмарины — носители АГС и большое количество роботизированных подводных комплексов.

Для этого в январе 2018 года 29-я отдельная бригада подводных лодок, которая базируется в Гаджиево (Мурманская область), была «переформатирована» в полноценную дивизию в связи с поступлением новой техники.

В настоящее время, по данным открытых источников, дивизия имеет в своем составе уникальные АГС проектов «Кашалот», «Палтус» и «Калитка». Также она располагает атомной подводной лодкой «Подмосковье», переоборудованной в носитель для АГС.

Предполагается, что глубоководная дивизия будет решать не только военные, но и гражданские задачи, в числе которых ведение геологоразведки на арктическом шельфе в интересах нефтяных и газодобывающих компаний.

http://www.arctic-info.ru/news/10-04-2018/rossiya-razvernula-glubokovodnuyu-diviziyu-v-arktike/

Арктика
  • SergeySeverny SergeySeverny
    18.04.1811:47:02

    интересные возможности у этой дивизии    

    #1027256
    • Serg My Star Serg My Star
      18.04.1813:18:20

      Нормально. Выполняют вторую часть послания ВВП. И да, задачи явно будут нетривиальные.

      #1027278
  • Human RS Human RS
    18.04.1812:31:27

    Для этого в январе 2018 года 29-я отдельная бригада подводных лодок, которая базируется в Гаджиево (Мурманская область), была «переформатирована» в полноценную дивизию в связи с поступлением новой техники.

    Это про какое пополнение речь, кто-нибудь знает?

    #1027266
    • alex4spb alex4spb
      18.04.1814:22:11

      Это про какое пополнение речь, кто-нибудь знает?

      имхо, это как раз и есть эти самые «… большое количество роботизированных подводных комплексов

      #1027319
  • Нет аватара ewan.vanyusha
    18.04.1814:06:54

       

    #1027311
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