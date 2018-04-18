Россия развернула глубоководную дивизию в Арктике

Соединение будет решать не только военные, но и гражданские задачи.

На Северном флоте создана глубоководная дивизия, рассказали «Известиям» в Главкомате ВМФ.

В состав соединения вошли малогабаритные атомные глубоководные станции (АГС), а также субмарины — носители АГС и большое количество роботизированных подводных комплексов.

Для этого в январе 2018 года 29-я отдельная бригада подводных лодок, которая базируется в Гаджиево (Мурманская область), была «переформатирована» в полноценную дивизию в связи с поступлением новой техники.

В настоящее время, по данным открытых источников, дивизия имеет в своем составе уникальные АГС проектов «Кашалот», «Палтус» и «Калитка». Также она располагает атомной подводной лодкой «Подмосковье», переоборудованной в носитель для АГС.

Предполагается, что глубоководная дивизия будет решать не только военные, но и гражданские задачи, в числе которых ведение геологоразведки на арктическом шельфе в интересах нефтяных и газодобывающих компаний.