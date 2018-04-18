Российские роботы помогают в производстве хлебобулочных изделий

Российская компания БИТ Роботикс оснастила роботизированной системой собственной разработки кондитерско-булочный комбинат «Черемушки» В Москве.

Робот внедрен на линии производства ватрушек, и позволяет обеспечить выпуск 1000 единиц продукции за час. Машина используя лазерную систему трехмерного зрения, разработанную БИТ Роботикс, выполняет сканирование противня, определяя количество и расположение тестовых заготовок, после чего выполняет на каждой операции выдавливания в них углублений, нанесение меланжа для образования румяной корочки и отсадка творога в полость.

Как сообщает Минпромторг Основой проекта является использование первого произведенного в России скоростного робота параллельной кинематики — дельта-робота. Ускорение при его движении может достигать 150 м/с2, а скорость — 12 м/с. Время перекладки продукта массой 1 кг на расстояние 0,4 м составляет 0,3 секунды. То есть, за одну секунду продукт можно переложить целых 3 раза.

Основа робота — система лазерного трехмерного компьютерного зрения собственной разработки ООО «БИТ Роботикс». Она способна за секунду отсканировать противень, при этом ей не мешает ни свет, как другим подобным системам, ни наличие на противне муки. ТО есть система позволяет различить даже белый объект на белом фоне.



Общий вид и конструкция дельта-робота компании БИТ Роботикс

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Компания «БИТ Роботикс» существует около 7 лет, костяк команды пришел в компанию из космической отрасли — конструкторского центра Хруничева. Компания занимается разработкой и производством нестандартного оборудования.