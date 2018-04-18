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Экспорт

Экспорт российского авиастроения вырос на 68% в 2017 году

  •  © minpromtorg.gov.ru

Производство авиационной техники выросло в 2017 году на 11,7%, по отношению к предыдущему году. Вырос и экспорт самолетов и вертолетов, об этом Минпромторг сообщает в своем докладе.

  •  © minpromtorg.gov.ru

Эспорт продукции авиапрома в 2017 году составил $7,5 млрд, тогда как в 2016 году этот показатель по итогу года был более чем на $2,3 млрд ниже — около $5,2 млрд.

Всего в 2017 году в России было произведено 133 самолета и 213 вертолетов. В 2018 году планируется поставить заказчикам 135 самолетов и 234 вертолета.

http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!doklad_o_celyah_i_zadachah_minpromtorga_rossii_na_2018_god_i_osnovnyh_rezultatah_deyatelnosti_za_2017_god

Минпромторг, экспорт, авиастроение
  • Дмитрий Гунин Дмитрий Гунин
    18.04.1814:54:43

    В статье опечатка. 133 Самолета и 213 вертолетов произведено всего российскими предприятиями за 2017 год, с учетом ГОЗ и прочих внутренних заказчиков.

    По самолетам, в частности:

    33 SSJ-100

    25 Су-30СМ

    20 Су-35С

    16 Су-34

    15 МиГ-29М2

    9 Як-130

    3 Ту-204/214

    3 Су-57 (о)

    2 Бе-200

    1 Як-152 (о)

    1 Ан-148

    1 МС-21 (о)

    Отредактировано: Дмитрий Гунин~15:05 18.04.18
    #1027328
    • Валерий Ку
      18.04.1819:17:32

      если сложить ваши цифры то получится 129 потому что:

      ВАСО в 2017 году передало ВКС России два пассажирских самолёта Ан-148-100Е ,

      18 ноября совершил первый полёт самолёт дальнего радиолокационного обнаружения А-100 «Премьер», созданный на базе Ил-76МД-90А,

      29 ноября в Ульяновске на заводе «Авиастар-СП» на лётно-испытательную станцию был передан топливозаправщик Ил-78М-90А.

      В январе 2017 г. состоялась презентация в подмосковных Луховицах нового лёгкого многофункционального истребителя МиГ-35. В течение года прошли его заводские лётные испытания, завершившиеся в декабре.

      Итого: 4 самолета.

      И далее по данным сайта aviation21.ru:

      В 2017 году российской авиационной промышленностью за рубеж были поставлены 33 боевых самолёта новой постройки:

      15 МиГ-29М/МиГ-29М2 в Египет

      6 Су-30МКИ(А) в Алжир

      2 Су-30СМ в Казахстан

      10 Су-35 в Китай

      3 Як-130 в Мьянму

      Отредактировано: rvk~19:59 18.04.18
      #1027412
      • Дмитрий Гунин Дмитрий Гунин
        18.04.1820:17:15

        Передали не факт, что абсолютно новый. Под передачей может подразумеваться практика продажи секонд-хенд бортов по типу SSJ-100 или Ан-148 из АК «Россия» в Саратовские авиалинии, либо пример заводской конвертации на ВАСО грузового Ил-96-400Т в пассажирский вариант для ФСБ, впоследствии преподнесенного как «свежий» борт.

        Не взлетевший в 2017 году Ил-78М-90А я не учитывал, а тот Ил-76МД-90А, что летает под «Премьером» выпущен еще в 2014 году.

        Отредактировано: Дмитрий Гунин~20:24 18.04.18
        #1027434
  • rvk rvk
    18.04.1815:50:49

    Не нашел этого доклада, откуда они все это взяли?

    #1027342
  • Нет аватара Clausson
    18.04.1818:08:10

    Явный перебор/ошибка по цифрам или от нас что-то долго скрывали    

    #1027388
  • Нет аватара kuffa
    18.04.1819:34:39

    А еще есть L410 и Aн-2 новый, плюс СибНиа ЯК-40 ремоторизирует.

    #1027417
    • rvk rvk
      18.04.1820:03:32

      А есть еще LA-8, «Борей», МАИ-411…

      Отредактировано: rvk~20:06 18.04.18
      #1027428
  • Нет аватара Захарка
    18.04.1820:12:18

    Удивительно, конечно (я о таблице) — производство летательных аппаратов в процентном отношении к предыдущему году исчисляется, порой, двухзначными цифрами. А смотришь макростатистику годовую — рост промышленности в лучшем случае 1%.

    Понимаю, конечно, что производство военной техники по масштабам сейчас вряд ли способно повлиять на общий объем промпроизводства, но что-то прям печально.

    #1027431
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