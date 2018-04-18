Экспорт российского авиастроения вырос на 68% в 2017 году

Производство авиационной техники выросло в 2017 году на 11,7%, по отношению к предыдущему году. Вырос и экспорт самолетов и вертолетов, об этом Минпромторг сообщает в своем докладе.

Эспорт продукции авиапрома в 2017 году составил $7,5 млрд, тогда как в 2016 году этот показатель по итогу года был более чем на $2,3 млрд ниже — около $5,2 млрд.

Всего в 2017 году в России было произведено 133 самолета и 213 вертолетов. В 2018 году планируется поставить заказчикам 135 самолетов и 234 вертолета.